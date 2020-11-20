4 dấu hiệu tưởng bình thường nhưng cảnh báo ung thư cổ tử cung, mọc mụn ở vị trí này cũng nên đi khám ngay

Sống khỏe 20/11/2020 17:08

Để có giải pháp điều trị sớm nhất bệnh ung thư cổ tử cung, phụ nữ nên lưu ý những dấu hiệu bất thường của cơ thể và thăm khám kịp thời.

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh nguy hiểm với sức khỏe phụ nữ. Dù bệnh thường không xuất hiện dấu hiệu rõ ràng, nhưng nếu thấy cơ thể có những biểu hiện dưới đây, chị em tuyệt đối không nên chủ quan mà cần đi khám càng sớm càng tốt.

1. Mụn cóc

Nhiều người không biết rằng, một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư cổ tử cung là mụn cóc mọc ở âm đạo. Mụn cóc thường dễ phát hiện, nhưng vì tâm lý chủ quan hoặc e ngại, nhiều người không mấy để tâm đến vấn đề này.

Mụn cóc sinh dục nếu không điều trị kịp sẽ lây lan, gây bệnh phụ khoa từ đó dẫn đến viêm nhiễm âm đạo, ung thư cổ tử cung... làm mất khả năng thụ thai.

benh ung thu co tu cung
Mụn cóc là một trong những dấu hiệu của bệnh ung thư cổ tử cung - Ảnh minh họa: Internet

2. Kinh nguyệt không đều

Theo một số nghiên cứu, ung thư cổ tử cung có tác động đến chu kỳ kinh nguyệt. Hormone trong cơ thể sẽ thay đổi trong quá trình bệnh phát triển. Thậm chí, bệnh sẽ gây rối loạn chu kỳ rụng trứng và khiến chu kỳ "đèn đỏ" bị ảnh hưởng.

Kinh nguyệt kéo dài, trễ kinh, máu ra có màu đen sẫm... là một trong những biểu hiện cảnh báo cơ thể đang có vấn đề, chị em cần chú ý và đi khám kịp thời.

3. Dịch âm đạo tiết nhiều

Một trong những điều chị em cần chú ý về dấu hiệu của bệnh ung thư cổ tử cung đó là dịch âm đạo. Nếu thấy huyết trắng ra nhiều, có mùi hôi và màu sắc bất thường... chị em cần hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa.

benh ung thu co tu cung 1
Bạn cần đi khám ngay khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu này - Ảnh minh họa: Internet

4. Chuột rút

Ung thư cổ tử cung sẽ khiến lượng hồng cầu khỏe mạnh sụt giảm gây tình trạng thiếu máu, cơ thể mệt mỏi. Điều này tạo cho người bệnh cảm giác suy nhược, thường xuyên bị chuột rút, đau đớn ở vùng chậu ngay cả khi không trong chu kỳ kinh nguyệt.

Ung thư cổ tử cung là bệnh có thể điều trị khỏi nếu thăm khám và phát hiện kịp thời. Do vậy, khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường, chị em cần đến cơ sở y tế thăm khám ngay.

Đắp mặt nạ mật ong trứng gà: Chuyên gia cảnh báo cẩn thận "lợn lành thành lợn què"

Đắp mặt nạ mật ong trứng gà: Chuyên gia cảnh báo cẩn thận "lợn lành thành lợn què"

Trước thị trường đầy rẫy những loại kem làm đẹp da khó kiểm định chất lượng, nguồn gốc, đặc biệt là nguy cơ kem trộn "đội lốt" trà trộn, những mốt làm đẹp cũ như đắp mặt nạ mật ong trứng gà để dưỡng da trắng hồng có vẻ như đang được nhiều người ưa chuộng hơn cả.

Xem thêm
Từ khóa:   biểu hiện bệnh ung thư dấu hiệu bệnh ung thư cổ tử cung bệnh phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?