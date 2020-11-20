Để có giải pháp điều trị sớm nhất bệnh ung thư cổ tử cung, phụ nữ nên lưu ý những dấu hiệu bất thường của cơ thể và thăm khám kịp thời.

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh nguy hiểm với sức khỏe phụ nữ. Dù bệnh thường không xuất hiện dấu hiệu rõ ràng, nhưng nếu thấy cơ thể có những biểu hiện dưới đây, chị em tuyệt đối không nên chủ quan mà cần đi khám càng sớm càng tốt.

1. Mụn cóc

Nhiều người không biết rằng, một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư cổ tử cung là mụn cóc mọc ở âm đạo. Mụn cóc thường dễ phát hiện, nhưng vì tâm lý chủ quan hoặc e ngại, nhiều người không mấy để tâm đến vấn đề này.

Mụn cóc sinh dục nếu không điều trị kịp sẽ lây lan, gây bệnh phụ khoa từ đó dẫn đến viêm nhiễm âm đạo, ung thư cổ tử cung... làm mất khả năng thụ thai.



Mụn cóc là một trong những dấu hiệu của bệnh ung thư cổ tử cung - Ảnh minh họa: Internet

2. Kinh nguyệt không đều

Theo một số nghiên cứu, ung thư cổ tử cung có tác động đến chu kỳ kinh nguyệt. Hormone trong cơ thể sẽ thay đổi trong quá trình bệnh phát triển. Thậm chí, bệnh sẽ gây rối loạn chu kỳ rụng trứng và khiến chu kỳ "đèn đỏ" bị ảnh hưởng.

Kinh nguyệt kéo dài, trễ kinh, máu ra có màu đen sẫm... là một trong những biểu hiện cảnh báo cơ thể đang có vấn đề, chị em cần chú ý và đi khám kịp thời.

3. Dịch âm đạo tiết nhiều

Một trong những điều chị em cần chú ý về dấu hiệu của bệnh ung thư cổ tử cung đó là dịch âm đạo. Nếu thấy huyết trắng ra nhiều, có mùi hôi và màu sắc bất thường... chị em cần hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa.

Bạn cần đi khám ngay khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu này - Ảnh minh họa: Internet

4. Chuột rút

Ung thư cổ tử cung sẽ khiến lượng hồng cầu khỏe mạnh sụt giảm gây tình trạng thiếu máu, cơ thể mệt mỏi. Điều này tạo cho người bệnh cảm giác suy nhược, thường xuyên bị chuột rút, đau đớn ở vùng chậu ngay cả khi không trong chu kỳ kinh nguyệt.

Ung thư cổ tử cung là bệnh có thể điều trị khỏi nếu thăm khám và phát hiện kịp thời. Do vậy, khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường, chị em cần đến cơ sở y tế thăm khám ngay.

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