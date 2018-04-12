Theo các chuyên gia, phái nữ có nguy cơ mắc bệnh viêm đường tiết niệu cao hơn nam giới gấp 5 lần. Bởi vì cấu tạo đường tiểu từ bàng quang ra ngoài cơ thể của phụ nữ ngắn hơn nên dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Hơn nữa, các thói quen như nhịn tiểu và uống ít nước, vệ sinh không đúng cách cũng là nguyên nhân gây gia tăng viêm đường tiết niệu ở nữ giới.

Viêm đường tiết niệu là bệnh viêm nhiễm xảy ra ở đường tiểu gây nhiều phiền toái và nguy hiểm cho người bệnh nếu không phát hiện sớm, đặc biệt là các chị em phụ nữ.

Chính vì thế, việc nắm rõ những dấu hiệu viêm đường tiết niệu ở nữ giới là hết sức cần thiết để giúp chị em tránh được những hậu quả đáng tiếc.

Bệnh viêm đường tiết niệu có nhiều biểu hiện thường dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Do đó nhiều trường hợp không phát hiện sớm dẫn đến những biến chứng nguy hiểm có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Dấu hiệu bệnh viêm đường tiết niệu ở nữ chớ dại bỏ qua

Cảm thấy nóng rát, tiểu buốt

Chị em buồn đi tiểu thường xuyên trong ngày, có khi vừa đi xong là muốn "xả lũ" tiếp thế nhưng lượng nước tiểu mỗi lần đi rất ít. Nguyên nhân của tình trạng này là do đường tiết niệu bị sưng, co hẹp lại khiến nước tiểu không thoát ra hết làm người bệnh cảm thấy buồn tiểu liên tục.

Ngoài ra, mỗi lần đi tiểu đều có cảm giác nóng rát và đau buốt như có kim châm xuất hiện nên chị em vô cùng sợ hãi, lo lắng.

Đau lưng

Đau lưng là một trong những dấu hiệu của viêm đường tiết niệu - Ảnh minh họa: Internet

Viêm đường tiết niệu do vi khuẩn có thể dẫn đến tình trạng đau bụng liên tục và mức độ đau sẽ tăng dần theo thời gian. Khi tình trạng đau ở lưng hoặc dưới mạn sườn ngày càng dữ dội, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để thăm khám vì có thể thận đã bị vi khuẩn tấn công.

Sốt

Khi bị đường tiết niệu bị nhiễm trùng cơ thể sẽ luôn trong tình trạng mệt mỏi, ớn lạnh, có thể kèm theo run và đau cơ. Nếu tình trạng viêm nhiễm nặng hơn, người bệnh sẽ sốt cao nhiều ngày liên tục và uống thuốc chỉ làm nhiệt độ hạ xuống tạm thời.

Nước tiểu đục

Nước tiểu người khỏe mạnh thường có màu vàng nhạt. Khi viêm đường tiết niệu nước tiểu sẽ chuyển sang màu vàng đậm và đục, có thể có kèm theo máu (dấu hiệu viêm nhiễm nặng).

Phòng ngừa bệnh viêm đường tiết niệu

Để phòng ngừa căn bệnh này "ghé thăm", các chị em phụ nữ nên ghi nhớ những biện pháp đơn giản dưới đây:

- Vệ sinh sạch sẽ để ngăn chặn vi khuẩn gây viêm nhiễm, giữ gìn nhà vệ sinh luôn sạch sẽ.

- Sau khi quan hệ nên đi tiểu để tránh vi khuẩn xâm nhập vào bên trong.

- Vào những "ngày đèn đỏ", chị em phải thường xuyên thay băng vệ sinh (ít nhất 5 lần/ngày) và dùng dung dịch vệ sinh phụ nữ để làm sạch vùng kín.

- Nên uống nhiều nước mỗi ngày để đào thải các chất độc trong cơ thể.

- Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, đặc biệt là vitamin C vì nó có tác dụng tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa sự tấn công của nhiều loại vi khuẩn vào cơ thể.

Các loại trái cây là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

- Không nên nhịn tiểu vì thói quen này làm nước tiểu ngưng đọng trong bàng quang, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Phát hiện sớm những dấu hiệu bệnh viêm đường tiết niệu sẽ giúp các chị em kịp thời điều trị và tránh được những biến chứng nguy hiểm. Chúc chị em luôn xinh đẹp và khỏe mạnh nhé!