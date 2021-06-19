Từng 'lên nhà' ngay sau 1 đêm diễn, chỉ vì 'sai 1 nước cờ', loạt nghệ sĩ gạo cội sa sút đến mức nợ lút đầu, 'xin tiền' khán giả

Thời hoàng kim, chỉ cần vài đêm diễn, các sao Việt có tiền bạc phủ phê, nhà và xe mua liền tay. Trớ trêu thay, cũng chính vì khối tài sản khủng đó mà một số người đã va vào tệ nạn cờ bạc dẫn đến tán gia bại sản, sự nghiệp tiêu tan và danh tiếng gầy dựng cũng sụp đổ.

Trái ngược với hoàn cảnh hiện tại, Duy Phương từng tâm sự, lúc còn nổi tiếng, cát-xê một show diễn của ông thời đó có thể mua được năm đến bảy chỉ vàng, tiền bạc xài phủ phê, nhà và xe không thiếu, muốn gì có đó.

Ông hiện đang là một cái tên được nhiều người chú ý sau khi xuất hiện trở lại với màn livestream than thở về cuộc sống khó khăn, buôn bán ế ẩm và trách móc con cái không phụng dưỡng. Mới đây nhất, ông còn gây bão hơn khi công khai "xin tiền" ủng hộ của khán giả để trang trải cuộc sống và có kinh phí để thực hiện các clip trên trang Youtube cá nhân.

Nhưng chỉ sau một "cú nợ cờ bạc quá lớn" mà Duy Phương rơi vào tình cảnh như bây giờ. Duy Phước từng chia sẻ: "Ngày trước, ba kiếm tiền mua nhà mua xe nhiều lắm. Trong con hẻm, ba mua từng căn một, lần lượt 4 căn nhà kề nhau. Có thời điểm nhiều khi show diễn 10 triệu, 20 triệu mà tiền nợ gấp nhiều lần con số đó nhưng ba không mặn mà đi làm."

Duy Phương vướng vào cờ bạc, nợ nần chồng chất nên không mặn mà đi làm nữa - Ảnh: Internet

Hiện tại, Duy Phương có mở quán ăn kinh doanh nhưng ế ẩm, phải đóng cửa và vay nợ 400 triệu đồng nhưng không còn khả năng chi trả. Ông cũng đang hướng đến việc làm YouTuber để kiếm thêm thu nhập và mong cuộc sống sẽ khởi sắc hơn.

Tài tử Thương Tín

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh nam diễn viên nhập viện vì bị đột quỵ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ông nằm co ro, dáng vẻ gầy gò, ốm yếu khó nhận ra. Hoàn cảnh của ông hiện tại khá khó khăn. Lúc ông nằm viện, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi và một số mạnh thường quân cũng quyên góp một số tiền cho ông chữa trị và trang trải cuộc sống.

Trịnh Kim Chi từng kêu gọi quyên góp giúp diễn viên Thương Tín chữa trị bệnh và trang trải cuộc sống - Ảnh: Internet

Vốn là một diễn viên có tiếng với sự góp mặt hơn 200 bộ phim lớn nhỏ ở thập niên 80 - 90, tháng 10/2017, thông tin Thương Tín bị bắt do làm chủ một tổ chức chơi bài tại quán cà phê gây chấn động giới nghệ sĩ và khán giả màn ảnh nhỏ. Từ đó, danh tiếng và sự nghiệp nghệ thuật của nam nghệ sĩ cũng theo việc này mà tụt dốc không phanh.

Hiện nay, nghệ sĩ Thương Tín có phần già nua, kém sắc sau những biến cố trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Danh hài Hồng Tơ

Thời hoàng kim, danh tiếng lẫy lừng, Hồng Tơ từng kiếm được hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Có thời gian, người ta còn ví von ông là một nghệ sĩ đại gia vì "phường nào cũng có nhà". Khi hào quang nghệ thuật đang sáng chói, nam danh hài lại sa chân vào bài bạc, cá độ. Từ đó, khối tài sản kếch xù vun đắp bao lâu, cũng phải bán hết đi để trả nợ, thậm chí còn gánh thêm nợ mới 1 tỷ đồng mà hết khả năng chi trả.

Hồng Tơ từng bị bắt vì hành vi đánh bạc - Ảnh: Internet

Từ khi tán gia bại sản, nợ "ngập đầu", Hồng Tơ cũng rút khỏi showbiz. Nam danh hài không dám xuất hiện trước khán giả vì những lùm xùm đen tối của mình. Hiện tại, khi trải qua những ngày "giông bão", ông có cuộc sống bình dị hơn với thu nhập chính từ quán cà phê, vừa đủ trang trải cuộc sống hằng ngày.

Hiện tại, Hồng Tơ có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ và con nhỏ - Ảnh: Internet

Diễn viên La Thành

Sau loạt ồn ào trốn nợ vì cờ bạc, mới đây, diễn viên La Thành đã xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình hay các bộ phim điện ảnh. Mặc dù, biến cố qua đi nhưng cuộc sống hiện tại của anh vẫn khó khăn, hàng tháng vẫn phải xoay tiền để trả nợ.

Thẳng thắn chia sẻ về ồn ào vừa qua, nam diễn viên cho biết lúc đầu do chung vốn làm ăn với bạn nhưng đã thất bại vì quá cả tin. Lúc này, anh không biết cách nào khác để kiếm tiền trả nợ nên La Thành sa chân vào cờ bạc để mong có tiền nhanh. Anh càng lún sâu lại càng thua và số tiền nợ đã lên đến hàng tỷ đồng.

La Thành trở lại showbiz sau nhiều ngày tháng trốn nợ vì cờ bạc - Ảnh: Internet

Anh cũng cho biết thêm là nhờ vào các đàn anh, đàn chị đồng nghiệp mời đóng phim nên anh mới có tiền trả bớt số nợ. La Thành cũng tiết lộ chuyện mình đã bí mật có con với một người phụ nữ trong thời gian ở ẩn. Từ khi có con gái nhỏ, anh cũng biết lo nghĩ và tập trung làm việc để nuôi con.

"Ông hoàng cải lương" Vũ Linh

Vũ Linh từng kể về thời hoàng kim trong sự nghiệp, ông cho biết cát-xê thời đó của mình khoảng vài trăm USD hay cao nhất là lên tới 2.000 USD (khoảng 46 triệu đồng). Không chỉ vậy, ông chỉ cần kí tên thôi cũng có tiền rủng rỉnh trong túi vì nhiều người yêu thương, mến mộ. Ông kể:

"Khán giả tại đó bu đông lên xin chữ ký, tôi ký tên một cái được luôn 5 USD (khoảng hơn 100 nghìn đồng), ký từ 8h sáng đến 16h chiều, vừa ký vừa bán đĩa. Tôi đứng ký không cũng được một nghìn mấy trăm USD (trên 23 triệu đồng)”. NSƯT tiết lộ, cát-xê thời đó của anh ở khoảng vài trăm USD hay cao nhất là lên tới 2.000 USD (khoảng 46 triệu đồng).

Thời hoàng kim, Vũ Linh cho biết bản thân rất đắt show, ngang ngửa Lý Hùng, đi diễn ở đâu cũng kín mít người hâm mộ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sự nghiệp tiêu tán khi ông dính vào "kiếp đỏ đen" và nợ nần chồng chất. Cũng chính điều này khiến mẹ ông phát bệnh, nam nghệ sĩ nghẹn ngào: "Tôi mà không phải trả nợ suốt 20 năm qua thì bây giờ nhà cửa tôi ăn không hết”.

Từ khi mẹ mất, ông cũng thề rằng chẳng bao giờ dám vướng vào con đường tệ nạn này nữa. Hiện tại, cuộc sống không phải quá dư dả nhưng NSƯT Vũ Linh vẫn cảm thấy hài lòng. Ông hạnh phúc hơn khi còn được cháy với đam mê nghệ thuật.