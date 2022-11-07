Từng có quá khứ khó khăn, Hòa Minzy nay thành công mỹ mãn, mua xế hộp tặng bố mẹ, cho con trai học trường đắt đỏ

Sao Việt 07/11/2022 18:37

Sau nhiều năm hoạt động ca hát, Hòa Minzy không chỉ thành công trong việc lột xác hình ảnh ngày càng sang chảnh và xinh đẹp mà cô còn cho những người thân xung quanh có cuộc sống sung túc. Trước đây, nữ ca sĩ khiến mọi người trầm trồ khi liên tục bỏ chi phí xây dựng biệt thự hoành tráng cho bố mẹ ở Quảng Ninh, nay nhân ngày sinh nhật phụ huynh, giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp tậu thêm xe hơi đắt đỏ cho đấng sinh thành.

Mới nhất, Hòa Minzy được mời làm MC trong chương trình Nhanh như chớp nhí mùa 4. Sau nhiều thành công qua việc ca hát, sản xuất âm nhạc, Hòa Minzy tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực MC. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ đảm nhận vị trí này. Dù vậy, cô vẫn thể hiện được khả năng hoạt ngôn, sự dẫn dắt khéo léo của mình. Giọng ca Rời bỏ nhận được những đánh giá cao từ khán giả bởi lối dẫn dắt hài hước, duyên dáng và giọng nói trong trẻo, thánh thót. 

Từng có quá khứ khó khăn, Hòa Minzy nay thành công mỹ mãn, mua xế hộp tặng bố mẹ, cho con trai học trường đắt đỏ - Ảnh 1
Hòa Minzy được mời làm MC trong chương trình Nhanh như chớp nhí mùa 4

Lần đầu thử thức ở 1 vai trò mới, Hòa Minzy trải lòng tâm sự: "Cả nhà lên xem rồi cho mẹ Bo xin những bình luận góp ý thiệt nhẹ nhàng nha. Em sẽ luôn ghi nhận và thay đổi tốt hơn ạ! Mẹ Bo thấy cũng vui vui và ổn nhưng không biết mọi người thấy sao". Những chia sẻ chân thành của mẹ CuBo khiến nhiều khán giả yêu thương và quyết tâm sẽ ủng hộ cô nàng. 

Từng có quá khứ khó khăn, Hòa Minzy nay thành công mỹ mãn, mua xế hộp tặng bố mẹ, cho con trai học trường đắt đỏ - Ảnh 2
Giọng ca Rời bỏ nhận được những đánh giá cao từ khán giả bởi lối dẫn dắt hài hước, duyên dáng và giọng nói trong trẻo, thánh thót

Được biết thời gian qua, Hòa Minzy còn tích cực trong việc livestream bán hàng. Dù là một người nổi tiếng nhưng cô không sợ bị khán giả bàn tán. Mẹ bé Bo vẫn nhiệt huyết với công việc, thậm chí còn làm khán giả thích thú với những màn giới thiệu quần áo, hát hò trên sóng trực tiếp. Những lần livestream của cô nhận được đông đảo sự quan tâm của khán giả, sản phẩm cô livestream được bán nhanh chóng, cháy hàng khiến cô còn bất ngờ. 

Từng có quá khứ khó khăn, Hòa Minzy nay thành công mỹ mãn, mua xế hộp tặng bố mẹ, cho con trai học trường đắt đỏ - Ảnh 3
Từng có quá khứ khó khăn, Hòa Minzy nay thành công mỹ mãn, mua xế hộp tặng bố mẹ, cho con trai học trường đắt đỏ - Ảnh 4

Những lần livestream của cô nhận được đông đảo sự quan tâm của khán giả, sản phẩm cô livestream được bán nhanh chóng, cháy hàng khiến cô còn bất ngờ.

Từng có quá khứ khó khăn, Hòa Minzy nay thành công mỹ mãn, mua xế hộp tặng bố mẹ, cho con trai học trường đắt đỏ - Ảnh 5
Dù là một người nổi tiếng nhưng cô không sợ bị khán giả bàn tán

Kể từ khi chia tay bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy 1 mk nuôi con, cô làm nhiều công việc cùng 1 lúc, tích cực nhận show để kiếm thêm tiền chăm lo cho cậu quý tử. Rất nhiều người tỏ rõ sự cảm thông thấu hiểu cho bà mẹ đơn thân Hòa Minzy. 

Từng có quá khứ khó khăn, Hòa Minzy nay thành công mỹ mãn, mua xế hộp tặng bố mẹ, cho con trai học trường đắt đỏ - Ảnh 6
Từng có quá khứ khó khăn, Hòa Minzy nay thành công mỹ mãn, mua xế hộp tặng bố mẹ, cho con trai học trường đắt đỏ - Ảnh 7
Kể từ khi chia tay bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy 1 mk nuôi con, cô làm nhiều công việc cùng 1 lúc, tích cực nhận show để kiếm thêm tiền chăm lo cho cậu quý tử

 

Từng có quá khứ khó khăn, Hòa Minzy nay thành công mỹ mãn, mua xế hộp tặng bố mẹ, cho con trai học trường đắt đỏ - Ảnh 8
Hòa Minzy cùng Đại Nghĩa làm giám khảo cho 1 chương trình 

Quay ngược thời gian trở về quá khứ, Hòa Minzy và bố mẹ từng có cuộc sống vất vả mưu sinh, nữ ca sĩ từng phải đi làm ruộng, làm hồ để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cả bố mẹ và Hòa đều trãi qua khoảng thời gian cực khổ, bươn chải.

Từng có quá khứ khó khăn, Hòa Minzy nay thành công mỹ mãn, mua xế hộp tặng bố mẹ, cho con trai học trường đắt đỏ - Ảnh 9

Thế nên giờ đây khi cuộc sống đã tốt lên, nữ ca sĩ cũng kiếm được nhiều tiền hơn, cô luôn muốn chăm lo cho bố mẹ, cho gia đình thật sung túc. Giọng ca Rời bỏ hiện tại nỗ lực làm việc, chạy show không ngừng, vừa có thể chăm sóc con trai đầy đủ và báo hiếu bố mẹ.

Từng có quá khứ khó khăn, Hòa Minzy nay thành công mỹ mãn, mua xế hộp tặng bố mẹ, cho con trai học trường đắt đỏ - Ảnh 10
Nữ ca sĩ chia sẻ lịch trình dày đặc, nổ lực kiếm tiền

 

Nữ ca sĩ được khen ngợi khi xây nhà cho bố mẹ, nay lại còn tặng xe hơi. Trên trang cá nhân, Hòa Minzy thường xuyên đăng tải khoảnh khắc cả gia đình với tình yêu và niềm tự hào.

Từng có quá khứ khó khăn, Hòa Minzy nay thành công mỹ mãn, mua xế hộp tặng bố mẹ, cho con trai học trường đắt đỏ - Ảnh 11
Từng có quá khứ khó khăn, Hòa Minzy nay thành công mỹ mãn, mua xế hộp tặng bố mẹ, cho con trai học trường đắt đỏ - Ảnh 12
nhân ngày sinh nhật phụ huynh, giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp tậu thêm xe hơi đắt đỏ cho đấng sinh thành

Mới đây, Nhanh như chớp nhí mùa 4 - 2022 chính thức tung trailer “nhá hàng” một mùa mới lại đến với những khoảnh khắc dí dỏm, hài hước. Đoạn mở đầu đã chính thức giới thiệu Hòa Minzy là MC của chương trình - cũng chính là câu trả lời cho mọi thắc mắc của người theo dõi suốt thời gian qua.

Từng có quá khứ khó khăn, Hòa Minzy nay thành công mỹ mãn, mua xế hộp tặng bố mẹ, cho con trai học trường đắt đỏ - Ảnh 13
Hòa được khen ngợi khi làm Mc của Nhanh Như Chớp Nhí mùa 4

Trên trang cá nhân của Hòa Minzy, cô cũng chia sẻ về vị trí MC mình đảm nhận. Cô viết: “Hoà Minzy sẽ chính thức trở thành MC trong Nhanh như chớp nhí mùa 4 - 2022. Một vai trò mới lần đầu tiên Hoà thử sức trong gần 9 năm sự nghiệp! Bởi vì trước đó anh Trấn Thành đã làm quá xuất sắc và gắn bó nhiều năm với chương trình nên ban đầu Hoà có e ngại và áp lực nhiều không dám tham gia. Nhưng sau khi được ekip chương trình và team của mình động viên thì em Hoà đã nhận lời tham gia.

Từng có quá khứ khó khăn, Hòa Minzy nay thành công mỹ mãn, mua xế hộp tặng bố mẹ, cho con trai học trường đắt đỏ - Ảnh 14
Một vai trò mới lần đầu tiên Hoà thử sức trong gần 9 năm sự nghiệp

Dù biết bất cứ sự thay đổi nào cũng có khen, có chê, có so sánh nhưng sau 6 tập đã ghi hình cùng các bé bản thân em Hoà có sự tự tin nhất định với nét riêng của mình và tự tin với tâm lý của 1 người đã làm mẹ khi giao tiếp cùng các con”. Hòa Minzy nhận định cảm thấy khá lo lắng và đôi phần “áp lực” nhưng vẫn hy vọng người theo dõi hãy luôn đón nhận năng lượng của Hòa Minzy với vai trò MC mới mẻ này một cách tích cực nhất.

Từng có quá khứ khó khăn, Hòa Minzy nay thành công mỹ mãn, mua xế hộp tặng bố mẹ, cho con trai học trường đắt đỏ - Ảnh 15
Hòa Minzy nhận định cảm thấy khá lo lắng nhưng vẫn hy vọng mọi người theo dõi hãy luôn đón nhận Hòa Minzy

Ở 1 vai trò mới, cô nàng hy vọng vẫn nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ công chúng. Hiện tại Hòa Minzy cho thấy hình ảnh người phụ nữ luôn cầu thị, cố gắng để chăm sóc gia đình, là cô gái mạnh mẽ khi trãi qua cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng vẫn luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Giờ đây bà mẹ đơn thân 1 mình nuôi con trai, 1 mình chăm lo cho bố mẹ, được rất nhiều khán giả ủng hộ. Hy vọng thời gian sắp tới cô nàng sẽ càng tỏa sáng và thành công trên con đường nghệ thuật. 

 

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