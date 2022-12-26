‘Tình cũ không rủ cũng tới’: 10 năm 'lỡ hẹn', Hồng Vân – Lê Tuấn Anh trở lại kết thành vợ chồng với mối tình thời thanh xuân

Sao Việt 26/12/2022 06:17

Sau tiếc nuối 10 năm bỏ lỡ nhau, Hồng Vân – Lê Tuấn Anh trở về bên nhau và hạnh phúc suốt 20 năm qua.

Cặp đôi nghệ sĩ Hồng Vân – Lê Tuấn Anh từng là sinh viên học cùng trường Cao đẳng Nghệ thuật - Sân khấu TP.HCM. Khi ấy, nghệ sĩ Hồng Vân đã nổi tiếng là cô gái xinh đẹp duyên dáng nên rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Còn Lê Tuấn Anh thì theo chuyên ngành Điện ảnh, anh thu hút ánh nhìn của các nữ sinh với vẻ điển trai lãng tử.

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Hồng Vân thời trẻ là mĩ nhân nhiều đàn ông theo đuổi - Ảnh: Internet
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Lê Tuấn Anh cũng không kém cạnh, anh là 'hot boy' thu hút mọi ánh nhìn với vẻ lãng tử - Ảnh: Internet

Trong một lần cả hai tham gia diễn chung trong MV “Thiên thai”, Tuấn Anh đóng vài Từ Thức, còn Hồng Vân làm tiên nữ, cặp nam thanh nữ tú đã phải lòng nhau. Dù Hồng Vân hơn Tuấn Anh 3 tuổi nhưng mọi người đều công nhận họ rất đẹp đôi, cũng từ đó mà hai người bén duyên.

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Lần phối hợp đầu tiên trong MV 'Thiên thai', cũng là lần đôi nam thanh nữ tú phải lòng nhau - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mối tình không kéo dài được bao lâu thì cặp đôi đường ai nấy đi. Được biết, lý do chia tay là vì Hồng Vân giận dỗi khi thấy Tuấn Anh chở một bạn gái khác. Không cần biết lý do, nữ nghệ sĩ vẫn quyết “dứt áo ra đi”. Sau này mới hay rằng đó chỉ là hiểu nhầm.

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Vì hiểu làm mà Hồng Vân đã bỏ lỡ mối tình thời thanh xuân - Ảnh: FB

Sau khi chia tay, Hồng Vân kết hôn với một kiến trúc sư và có hai con nhỏ, còn Tuấn Anh cũng gắn bó với người con gái khác nhưng tình cảm không trọn vẹn. Cuối cùng, sau 10 năm, họ lại gặp nhau trên đường đời, ngồi lại trò chuyện về chặng đường đã qua và nhận ra mình chính là một nửa của người kia.

Nhớ lại lần giận dỗi năm xưa, Hồng Vân tiếc nuối chỉ vì nông nổi phút chốc mà họ để lỡ nhau những 10 năm. “Tình cũ không rủ cũng tới”, năm 2000, họ quyết định quay về bên nhau, cùng hàn gắn và tìm kiếm hạnh phúc đã bỏ dở.

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Dù là 10 năm hay bao lâu, nếu họ không quay lại mới thật sự là tiếc nuối lớn của cuộc đời - Ảnh: Internet

Nhiều cặp tái hôn có lẽ thường gặp khó khăn trong chuyện “con chung – con riêng”, tuy nhiên, với những trải nghiệm cuộc sống và chân tình từng một lần đánh mất, Hồng Vân – Tuấn Anh đã khéo léo vượt qua được tình huống éo le này. Sau khi kết hôn, Tuấn Anh lui về hậu trường tập trung lo gia đình, cũng để Hồng Vân toàn tâm cho con đường nghệ thuật.

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'Lỡ hẹn' 10 năm, cuối cùng họ cũng tìm thấy nhau, vui vẻ hạnh phúc, trân quý từng khoảnh khắc có nhau - Ảnh: Internet
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Những con người quý giá nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời Lê Tuấn Anh - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Tuấn Anh đã làm tốt vai trò của người đàn ông, anh quan tâm chu đáo đến hai con riêng của vợ, dần rồi hai con cũng cảm thấy gần gũi và coi anh như cha ruột. Nhờ sự tận tâm của anh nên hai con riêng của Hồng Vân là Hoàng Châu và Khôi Nguyên luôn cảm thấy hạnh phúc và còn gọi anh là “ông bụt”.

Năm 2007, Hồng Vân – Tuấn Anh cùng chào đón cô con gái Bảo Châu. Dù vậy, trong việc chăm sóc con cái, cặp đôi vẫn không có sự phân biệt con chung con riêng. Sự chăm sóc tỉ mỉ không phân biệt đó chính là bí quyết để gia đình anh chị dung hòa và sống hạnh phúc bên nhau trong rất nhiều năm qua.

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Hồng Vân - Tuấn Anh hạnh phúc bên các con trong ngày cưới của cô con gái lớn - Ảnh: FB

Đi một vòng 10 năm rồi trở về bên nhau, tình yêu của Hồng Vân – Tuấn Anh đã gặp không ít sóng gió. Đến nay, hơn 20 năm bên nhau, họ vẫn luôn trân trọng hạnh phúc đang có và luôn biết ý thức bảo vệ, gìn giữ gia đình.

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Từ khóa:   Hồng Vân NSND Hồng Vân Hồng Vân và Tuấn Anh

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