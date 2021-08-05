Thông tin tang lễ nghệ sĩ Giang Còi: "Ông muốn chôn cùng cây đàn guitar, điếu xì gà và ca khúc ông yêu thích"

Nguyên văn thông cáo từ gia đình nam danh hài. “Khi chào đời, mỗi chúng ta đều cất tiếng khóc trong nụ cười của những người xung quanh. Hãy sống để đến khi lìa đời, ta có thể mỉm cười trong những giọt nước mắt”. Điều này khi sinh thời, ba vẫn thường nhắc nhở chúng tôi, và ông đã có một cuộc đời trọn vẹn.

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Ông/Ba/Anh/Em/Con chúng tôi - Lê Hồng Giang - nghệ danh Giang Còi - đã ra đi vào hồi 22h45 ngày 04.08.2021 tức ngày 26 tháng 6 năm Tân Sửu, hưởng thọ 60 tuổi. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, ban tổ chức lễ tang dưới sự hướng dẫn của chính quyền địa phương xin được cử hành tang lễ với quy mô gia đình, tuân thủ Chỉ thị 16 - 17 của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong suốt khoảng thời gian chiến đấu với bạo bệnh, ông đã được các bác sỹ từ nhiều bệnh viện tận tình cứu chữa, gia đình cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp, bằng hữu và những người yêu mến ông. Nhưng than ôi! Sinh - Lão - Bệnh - Tử chẳng chừa một ai.

Lễ phát tang sẽ được cử hành vào lúc 07h30 ngày 05.08.2021 tức ngày 27 tháng 6 năm Tân Sửu và đưa thi hài nghệ sĩ tới Đài hóa thân vào hồi 08h50 cùng ngày. Hài cốt ông sẽ nương nhờ cửa Phật với sự giúp đỡ của hội Phật tử. Thời gian này, ban tổ chức tang lễ và gia đình xin phép không tiếp khách và nhận phúng điếu dưới mọi hình thức.

Trong di chúc nghệ sĩ để lại, ông muốn mình sẽ được chôn cất cùng cây đàn guitar, điếu xì gà, ca khúc ông yêu thích và tràng pháo tay của những người yêu mến vang lên thay lời đưa tiễn. Trọn vẹn - một cuộc đời cống hiến.

Ban tổ chức cùng gia đình mong được đón tiếp họ hàng thân quyến, bằng hữu gần xa và những người yêu mến nghệ sĩ Giang Còi trong hoàn cảnh thích hợp với điều kiện cho phép. Lễ truy điệu đưa tiễn nghệ sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng sẽ được tổ chức tại tư gia và nghĩa trang quê nhà, thời gian chậm nhất là 49 ngày sau khi ông từ trần.

Người nghệ sĩ đã ra đi, nhưng sự cống hiến của ông sẽ sống mãi trong ký ức của mỗi chúng ta.

Thay mặt Ban tổ chức tang lễ và gia đình:

Trưởng nam Lê Hiếu kính báo".

Trong di chúc nghệ sĩ Giang Còi chia sẻ: "mình sẽ được chôn cất cùng cây đàn guitar, điếu xì gà, ca khúc ông yêu thích và tràng pháo tay của những người yêu mến vang lên thay lời đưa tiễn". Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời gần 23h tối 4/8 tại nhà riêng. Trên facebook cá nhân của nghệ sĩ Lê Hồng Giang cũng cập nhật ảnh đại diện tang lễ, kèm dòng trạng thái: “Sống dài ngắn không quan trọng, quan trọng là sống như thế nào” (Lê Hồng Giang). Con trai nghệ sĩ Lê Hồng Giang cũng xác nhận bố mình ra đi trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Nghệ sĩ Lê Hồng Giang (Giang Còi). Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Lê Hồng Giang sinh năm 1962, cùng lớp diễn xuất với loạt nghệ sĩ như NSƯT Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên. Khán giả quen nhìn thấy nghệ sĩ Giang Còi trong nhiều tác phẩm hài đóng cặp cùng Quang Tèo. Tuy nhiên, anh được đào tạo bài bản về diễn viên, là nghệ sĩ từng đóng nhiều vai bi, chính kịch.

Nghệ sĩ Giang Còi luôn là một kí ức của tuổi biết bao thế hệ trẻ. Ảnh: Internet

Gần một năm qua, nghệ sĩ Giang Còi chưa bao giờ ngưng lạc quan, kiên cường chống lại căn bệnh nan y. Hai tháng nay, nam nghệ sĩ điều trị ung thư giai đoạn cuối tại Viện Phổi Trung ương. Dẫu không giấu được vẻ tiều tụy về căn bệnh ngày một nặng nhưng nam nghệ sĩ vẫn gắng gượng gửi tâm thư chia sẻ, cảm ơn tới đồng nghiệp và khán giả.

Dàn nghệ sĩ xót xa khi nghệ sĩ Giang Còi qua đời

Nghệ sĩ Chiều Xuân viết: “Một thời mới đó ngày hôm qua thôi, tưởng gần mà đã rất xa.

Tạm biệt anh nhé anh Giang nếu kiếp sau còn có duyên nghiệp lớp chúng mình sẽ lại tụ hội, anh sẽ vẫn làm người anh lớp trưởng hay đàn hát, quát nạt, cau có, lạc quan vui vẻ nhất lớp và yêu thương lo lắng cho chúng em hết mực anh nhé.

Thương anh nhiều nhiều lắm không nói nên lời.

Anh lên đường bình an anh nhé”.

Nghệ sĩ Chiều Xuân chia sẻ trên trang cá nhân của mình về sự ra đi của cố NS Giang Còi. Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Chiều Xuân và nghệ sĩ Giang Còi luôn là những đồng nghiệp thân thiết suốt nhiều năm qua. Ảnh: Internet

Chia sẻ cùng nghệ sĩ Trà My, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) - người đồng nghiệp gắn bó nhiều năm với nghệ sĩ Giang Còi đau buồn chia sẻ: "Vĩnh biệt Bạn. Người bạn đồng hành bao nhiêu năm cùng nhau đem niềm vui cho khán giả cả nước cũng như kiều bào nước ngoài. Giờ đây cặp bài trùng đã khuyết thật đau buồn. Vĩnh Biệt bạn Giang Còi.”

Trên trang cá nhân, MC Thảo Vân đăng tải hình ảnh cố nghệ sĩ cùng dòng trạng thái: “Một năm thật buồn… Anh hết đau đớn rồi, thanh thản anh nhé! Vĩnh biệt anh!”

MC Lê Anh, BTV Quang Minh gửi lời chào cuối cùng tới nghệ sĩ: “Xin được chia buồn với gia đình cùng bạn bè của anh”.

Lâm Vỹ Dạ xót xa chia sẻ rằng nghệ sĩ Giang Còi là một phần tuổi thơ đáng nhớ của cô: “Xin được thành kính phân ưu. Vĩnh biệt người nghệ sĩ duyên dáng, tài hoa, anh là một phần tuổi thơ của bao người, trong đó có tôi. Yên nghỉ anh nhé!”

Các nghệ sĩ thân thiết của nam danh hài đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình nghệ sĩ Giang Còi. Ảnh: Internet

Khán giả vĩnh biệt nghệ sĩ Giang Còi "mãi một tuổi thơ"

Sau khi bài đăng của nghệ sĩ Giang Còi được cập nhật trên Facebook các nhân xác nhận nam danh hài qua đời nhiều bình luận của khán đã đã gửi lời chia buồn và tưởng nhớ đến người nghệ sĩ hài mang tiếng cười cho mọi người: “Vĩnh biệt chú, mãi mãi 1 tuổi thơ”, “Vĩnh biệt chú, thật đau lòng khi chú ra đi đúng giai đoạn giãn cách xã hội này. Không tiễn được chú đoạn đường nào!!!”, “Quang Tèo và Giang Còi mãi mãi là tuổi thơ của con, mong chú an nghỉ”, “Anh ơi! Chớp mắt đã qua kiếp người", "Cảm ơn Anh người Nghệ sĩ luôn mang niềm vui đến cho khán giả. Sẽ nhớ Anh mãi!!! Những người nghệ sĩ thế hệ sau như chúng em sẽ luôn học theo tinh thần của Anh", “Tạm biệt Anh. Khoảnh khắc nhận ra, một thế hệ nghệ thuật ra đi là khoảnh khắc tàn nhẫn nhất của thời gian”, Đem tiếng cười dâng đời, để nước mắt riêng mình, yên nghỉ chú nhé. Vĩnh biệt!”....