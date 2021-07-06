Sức khoẻ Giang Còi trở nặng: 'Giờ đây con người tôi căng hơn sợi dây đàn và thần chết luôn rình rập ở cửa'

Sao Việt 06/07/2021 14:25

Nghệ sĩ Trà My cho biết tình hình sức khoẻ Giang Còi ngày càng trở nặng mặc dù được các bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Đầu năm 2021, thông tin nghệ sĩ Giang Còi bị ung thư hạ họng phải nhập viện điều trị khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Là người em thân thiết của Giang Còi, nghệ sĩ Trà My thường xuyên cập nhật tình hình sức khoẻ của nam nghệ sĩ để thông báo đến người hâm mộ. Bên cạnh đó, Trà My cũng chính là người đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ tiền giúp đỡ anh.

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Nghệ sĩ Trà My thường xuyên đến thăm Giang Còi và cập nhật tình hình sức khoẻ của anh đến người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, Trà My vừa đăng tải một bài viết chia sẻ về tình hình hiện tại của Giang Còi. Nữ nghệ sĩ cho biết sức khoẻ của Giang Còi trở nặng hơn mỗi ngày và hiện vẫn đang nằm tại khoa hồi sức tích cực trong Bệnh viện phổi Trung Ương. Các bác sĩ tại bệnh viện và người thân trong gia đình vẫn rất tích cực chăm sóc cho anh. 

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Bài đăng của Trà My trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
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Trong quá trình NS Giang Còi chữa bệnh, nữ nghệ sĩ luôn tận tình quan tâm, chăm sóc người bạn của mình - Ảnh: FBNV

Đồng thời, nữ nghệ sĩ cho biết trong diễn biến dịch bệnh phức tạp, cô không thể trực tiếp đến thăm anh mà chỉ có thể gọi điện, nhắn tin và thông qua bác sĩ để nắm tình hình sức khoẻ. Chính vì vậy, nghệ sĩ Giang Còi đã gửi một bức tâm thư gửi lời cảm ơn đến Trà My, anh em bạn bè đồng nghiệp, y bác sĩ và khán giả hâm mộ đã luôn giúp đỡ, ủng hộ anh trong suốt thời gian qua. 

Bên cạnh đó, Giang Còi cũng khẳng định với mọi người rằng số tiền quyên góp giúp đỡ anh được sử dụng để trả tiền điều trị tại bệnh viện chứ không dùng cho các mục đích vụ lợi cá nhân: "Tất cả những kinh phí mọi người tặng tôi nói con gái trả vào tiền thuốc và tiền viện, không chi vào bất cứ việc gì khác. Mệt quá rồi, một lần nữa cám ơn mọi người thật nhiều và nhờ Trà My nói hộ anh những điều còn thiếu nhé!"

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 Nghệ sĩ Giang Còi đã gửi một bức tâm thư gửi lời cảm ơn đến Trà My, anh em bạn bè đồng nghiệp, y bác sĩ và khán giả hâm mộ đã luôn giúp đỡ, ủng hộ anh trong suốt thời gian qua - Ảnh: FBNV

Phía dưới bình luận, rất nhiều khản giả, bạn bè đồng nghiệp đều gửi lời chúc sức khoẻ đến Giang Còi và cầu mong cho anh sớm vượt qua cơn bạo bệnh. Một số bình luận của người hâm mộ: "Cố lên Bố Lê Hồng Giang nhé! Mọi người luôn bên Bố ạ!"; "Cầu mong có phép màu đến với anh Giang"; "Mong sức khoẻ của a Giang sẽ có những biến chuyển tích cực"; "Cầu mong phép màu nhiệm luôn hiện hữu bên anh, cố gắng lên Anh Giang còi ơi!",...

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