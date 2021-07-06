Đầu năm 2021, thông tin nghệ sĩ Giang Còi bị ung thư hạ họng phải nhập viện điều trị khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Là người em thân thiết của Giang Còi, nghệ sĩ Trà My thường xuyên cập nhật tình hình sức khoẻ của nam nghệ sĩ để thông báo đến người hâm mộ. Bên cạnh đó, Trà My cũng chính là người đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ tiền giúp đỡ anh.

Nghệ sĩ Trà My thường xuyên đến thăm Giang Còi và cập nhật tình hình sức khoẻ của anh đến người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, Trà My vừa đăng tải một bài viết chia sẻ về tình hình hiện tại của Giang Còi. Nữ nghệ sĩ cho biết sức khoẻ của Giang Còi trở nặng hơn mỗi ngày và hiện vẫn đang nằm tại khoa hồi sức tích cực trong Bệnh viện phổi Trung Ương. Các bác sĩ tại bệnh viện và người thân trong gia đình vẫn rất tích cực chăm sóc cho anh.