Sau ồn ào dính phốt sử dụng chất cấm, Chi Dân bất ngờ ẩn ý lạc lõng trong tình yêu

Sao Việt 22/05/2023 10:38

Chia sẻ đầy tâm trạng của nam ca sĩ gây chú ý.

Mới đây, Chi Dân đăng tải đoạn clip ngắn cover lại bài Chưa quên người yêu cũ đầy da diết trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng nói về tình yêu: "Cũng đã gần 3 năm trong tình yêu, khó có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Dòng người vội vã và đông đúc nhưng anh vẫn thấy lạc lõng giữa cõi đời này".

Sau ồn ào dính phốt sử dụng chất cấm, Chi Dân bất ngờ ẩn ý lạc lõng trong tình yêu - Ảnh 1
Chi Dân đăng tải đoạn clip ngắn cover lại bài Chưa quên người yêu cũ đầy da diết. 

Phía dưới bài đăng, nam ca sĩ nhận về nhiều bình luận động viên cũng như thể hiện sự mong đợi sự trở lại của Chi Dân trong các sản phẩm âm nhạc sau loạt ồn ào về đời tư thời gian gần đây. 

Sau ồn ào dính phốt sử dụng chất cấm, Chi Dân bất ngờ ẩn ý lạc lõng trong tình yêu - Ảnh 2
Chi Dân gần đây thường xuyên đăng tải các dòng trạng thái đầy tâm trạng khiến người hâm mộ của anh vô cùng lo lắng.

Về tình cảm, Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân dù chưa từng công khai quan hệ tình cảm nhưng công chúng vẫn ngầm xác nhận họ từng là 1 cặp qua nhiều dấu vết hẹn hò từng chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Tuy nhiên đến tháng 10/2021, cặp đôi vướng tin đồn chia tay vì không còn dấu hiệu tương tác hay rò rỉ bằng chứng hẹn hò như trước. 

Sau ồn ào dính phốt sử dụng chất cấm, Chi Dân bất ngờ ẩn ý lạc lõng trong tình yêu - Ảnh 3
Cặp đôi liên tục để lộ bằng chứng hẹn hò thế nhưng sau đó đã đường ai nấy đi.

Sau ồn ào một nam ca sĩ bị bắt vì sử dụng ma túy có ngoại hình giống Chi Dân tại cơ quan chức năng. Chi Dân không trực tiếp thừa nhận nhưng anh đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và thừa nhận vì chuyện tình cảm và gia đình gặp nhiều biến cố, thời gian qua, anh đã sống không đúng với kỳ vọng của khán giả. Nam ca sĩ cho biết khi trở lại, anh đã chiêm nghiệm ra nhiều điều và hứa thay đổi để trở thành phiên bản khác tốt đẹp hơn. 

Sau ồn ào dính phốt sử dụng chất cấm, Chi Dân bất ngờ ẩn ý lạc lõng trong tình yêu - Ảnh 4
Chi Dân vướng vào ồn ào khiến anh mất đi không ít thiện cảm từ khán giả.
Sau ồn ào dính phốt sử dụng chất cấm, Chi Dân bất ngờ ẩn ý lạc lõng trong tình yêu - Ảnh 5
Chi Dân bật khóc trong livestream.

Chi Dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu là một nam ca sĩ kiêm sáng tác nhạc người Việt Nam.Chi Dân sinh năm 1989, là ca sĩ được nhiều người biết đến. Anh nổi tiếng với dòng nhạc Pop và Ballad. Những ca khúc ghi dấu ấn của Chi Dân là Mất trí nhớ, Làm vợ anh nhé, Người tôi yêu...

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