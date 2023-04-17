Hậu lùm xùm vừa qua, Chi Dân bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý

Sau tất cả, ca sĩ Chi Dân đã lộ diện trên mạng xã hội thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Cách đây không lâu, mạng xã hội đã có một phen 'dậy sóng' trước hình ảnh một người đàn ông xăm trổ nghi vấn bị bắt vì sử dụng chất cấm. Với những hình xăm trên cơ thể, dân mạng đã đặt nghi vấn người đàn ông nói trên là ca sĩ Chi Dân. Hình ảnh người đàn ông xăm trổ khiến cư dân mạng réo gọi Chi Dân - Ảnh: Internet Ca sĩ Chi Dân sau đó đã bật khóc trên livestream, gửi lời xin lỗi đến khán giả. Cho đến mới đây nhất, ca sĩ Chi Dân đã lần đầu tiên lộ diện trên mạng xã hội sau ồn ào.

Theo đó nam ca sĩ xuất hiện với vẻ bề ngoài điển trai, thần sắc tươi tắn đang đẹp xe. Kèm theo hình ảnh mới nhất của Chi Dân là dòng trạng thái ngắn gọn: 'Hy vọng em sẽ có được anh'. Chi Dân đăng tải hình ảnh mới nhất kèm dòng trạng thái ẩn ý - Ảnh: Chụp màn hình Hình ảnh mới nhất của nam ca sĩ được chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Ngay lập tức, hình ảnh này của Chi Dân đã nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Đa số netizen đều cho rằng sau những 'sóng gió', dường như Chi Dân đã cân bằng được cuộc sống và dần quay trở lại với công việc nghệ thuật, như chính những gì mà nam ca sĩ đã hứa trên livestream.

Trước đó vào tối 4/4, nhân dịp sinh nhật FC, Chi Dân đã livestream gửi lời xin lỗi đến khán giả, những đồng nghiệp đã yêu thương anh: 'Một thời gian khá lâu rồi Chi Dân không giao lưu với các bạn, nhớ các bạn, nhớ ánh đèn sân khấu,... Chi Dân chỉ muốn nhắn gửi một lời thôi, gửi lời xin lỗi đến những người mà Chi Dân đã làm cho buồn, gửi lời xin lỗi đến FC, các anh chị đồng nghiệp, những người đã từng giúp đỡ và yêu thương Chi Dân. Sau biến cố về gia đình và tình yêu không như mong đợi, thời gian vừa qua, Chi Dân đã sống không đúng với nghề nghiệp lẫn tình cảm của mọi người, một lần nữa cho Chi Dân xin lỗi'. Hình ảnh Chi Dân livestream xin lỗi khán giả tối 4/4 - Ảnh: Cắt từ livestream 'Và sự quay trở lại lần này, Chi Dân đã chiêm nghiệm được rất nhiều, Chi Dân hứa sẽ thay đổi, trở thành một con người khác, sống thật nghiêm túc với đời, với nghề, với khán giả và các bạn FC Sâu Đóm. Chi Dân hy vọng mọi người bỏ qua và cho Chi Dân quay lại lần này, Chi Dân hứa sẽ hát và ra nhiều bài để không phụ lòng mọi người', Chi Dân hứa trên livestream sau ồn ào sử dụng chất cấm gây xôn xao 'cõi mạng'.

Ở ẩn suốt 1 năm sau biến cố gia đình, khối tài sản của Chi Dân lớn thế nào mà không ngại 'vung tay' tậu siêu xe, du lịch siêu chảnh? Năm 2021, Chi Dân bất ngờ ở ẩn vì biến cố gia đình là mẹ ruột qua đời. Sau thời gian dài vắng bóng, mãi cho đến tháng 11/2022, anh mới lần đầu tái xuất trở lại khi tham gia một sự kiện.

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