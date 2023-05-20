Sau biến cố gia đình, Chi Dân bất ngờ 'xuống tóc' khiến fan sốc nặng!

Sao Việt 20/05/2023 12:46

Sự nghiệp đang vụt sáng, Chi Dân bỗng dưng ''ở ẩn'' khỏi showbiz Việt. Thời gian gần đây, nam ca sĩ đã tái xuất trở lại trên mạng xã hội những mỗi lần xuất hiện đều khiến fan sốc nặng.

Chi Dân không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát ngọt ngào mà nam ca sĩ sinh năm 1989 còn được yêu mến bởi ngoại hình điển trai. Anh bắt đầu hoạt động mạnh mẽ vào năm 2012 ở cả hai vai trò ca sĩ và nhạc sĩ. Nhắc đến Chi Dân, khán giả không thể quên loạt hit dậy sóng một thời như Mất trí nhớ, Điều anh biết, Người tôi yêu, 1234,…

 

Sau biến cố gia đình, Chi Dân bất ngờ 'xuống tóc' khiến fan sốc nặng! - Ảnh 1
Nam ca sĩ Chi Dân giọng ca tài năng của showbiz Việt 

 

Mới đây, trên trang cá nhân, người hâm mộ khá sốc khi nam ca sĩ bất ngờ đăng tải hình ảnh với mái tóc khác xa ngày xưa. Nhiều người nghĩ rằng có lẽ do ồn ào đời tư vừa qua nên nam ca sĩ mới có quyết định như vậy. Tuy nhiên, chia sẻ về quyết định thay đổi kiểu tóc này, Chi Dân cho biết rằng: ''Cắt tóc ngắn coi bộ mát thiệt đó, khỏi tốn xà bông gội đầu luôn nha mọi người'' 

 

Sau biến cố gia đình, Chi Dân bất ngờ 'xuống tóc' khiến fan sốc nặng! - Ảnh 2
Chi Dân đăng ảnh ''xuống tóc'' khiến fan bàng hoàng 

Đáng chú ý, một số người hâm mộ đã tinh mắt phát hiện ra rằng dường như nam ca sĩ đăng lại ảnh của mình vào thời điểm mấy năm trước. Bởi, khi đó trên người anh chưa có nhiều hình xăm như hiện tại. Đồng thời, nhiều người cũng để lại bình luận khen ngợi và cho rằng anh rất hợp với kiểu tóc này. 

Sau biến cố gia đình, Chi Dân bất ngờ 'xuống tóc' khiến fan sốc nặng! - Ảnh 3
Chi Dân hiện tại có nhiều hình xăm trên da trông rất cá tính 

 

Trước đó, thời điểm sự nghiệp của nam ca sĩ đang vụt sáng thì bắt ngờ vào năm 2021, anh bắt đầu im hơi lặng tiếng trong Vbiz sau cú sốc tinh thần khi mẹ ruột qua đời. Sau đó, nam ca sĩ không cho ra bất cứ tác phẩm mới nào cũng như xuất hiện trên các show truyền hình.

 

Sau biến cố gia đình, Chi Dân bất ngờ 'xuống tóc' khiến fan sốc nặng! - Ảnh 4
Chi Dân trong MV Người tôi yêu chẳng hề yêu tôi  

 

Sau biến cố gia đình, Chi Dân bất ngờ 'xuống tóc' khiến fan sốc nặng! - Ảnh 5
Chi Dân hiếm hoi khoe anh mới vào tháng 3 vừa qua với diện mạo khác lạ 

 

Cho đến đầu năm nay, Chi Dân mới hiếm hoi tái xuất MXH với diện mạo cực lạ mắt. Sau đó, anh lại bất ngờ bị réo tên vào lùm xùm " sử dụng chất cấm''. Trước nghi vấn này, nam ca sĩ không lên tiếng bác bỏ hay phủ nhận mà chỉ gửi lời xin lỗi đến khán giả vì biến cố gia đình nên đã ''không sống đúng với nghề". Màn trả lời nước đôi thế này khiến nhiều fan vẫn tò mò liệu nam ca sĩ có thực sự là nhân vật trong tin đồn kia không! Sau vụ việc, Chi Dân cũng tiếp tục lặng im như trước, thi thoảng mới xuất hiện lại trên mạng xã hội.

 

Sau biến cố gia đình, Chi Dân bất ngờ 'xuống tóc' khiến fan sốc nặng! - Ảnh 6
Chi Dân khóc và xin lỗi khán giả những lùm xùm vừa qua 

Hậu lùm xùm vừa qua, Chi Dân bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý

Hậu lùm xùm vừa qua, Chi Dân bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý

Sau tất cả, ca sĩ Chi Dân đã lộ diện trên mạng xã hội thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

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