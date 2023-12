Sau kết quả điều tra từ thiện, Trấn Thành lập tức báo 'tin vui' ngày cận Tết

Theo chia sẻ thông tin từ VTC News, chiều ngày 28/12 vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp báo và có những chia sẻ ban đầu về việc điều tra quỹ từ thiện của nam danh hài Trấn Thành và một số nghệ sĩ khác. Qua đó, Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Cục phó Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công An cho biết lượng tiền vào các tài khoản từ thiện còn ít hơn so với lượng tiền các cá nhân đi ủng hộ từ thiện cho nhân dân, đồng bào lũ lụt các tỉnh.

Ngay sau khi kết quả điều tra ban đầu được thông báo rộng rãi, vào trưa ngày 31/12, anh vẫn vui vẻ khoe ảnh đi quay chương trình mới với nam diễn viên Tuấn Trần và nữ diễn viên Kathy Nguyễn. Nam nghệ sĩ dường như vẫn vui vẻ với công việc, khá bình thản và không quá bận tâm với những ý kiến trái chiều.