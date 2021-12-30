Sau kết quả điều tra từ thiện, Trấn Thành lập tức báo 'tin vui' ngày cận Tết

Sao Việt 30/12/2021 16:22

Ngay sau khi kết quả điều tra ban đầu được thông báo rộng rãi, công chúng liên tục chú ý đến phản ứng của nam danh hài Trấn Thành.

Theo chia sẻ thông tin từ VTC News, chiều ngày 28/12 vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp báo và có những chia sẻ ban đầu về việc điều tra quỹ từ thiện của nam danh hài Trấn Thành và một số nghệ sĩ khác. Qua đó, Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Cục phó Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công An cho biết lượng tiền vào các tài khoản từ thiện còn ít hơn so với lượng tiền các cá nhân đi ủng hộ từ thiện cho nhân dân, đồng bào lũ lụt các tỉnh.

Ngay sau khi kết quả điều tra ban đầu được thông báo rộng rãi, vào trưa ngày 31/12, anh vẫn vui vẻ khoe ảnh đi quay chương trình mới với nam diễn viên Tuấn Trần và nữ diễn viên Kathy Nguyễn. Nam nghệ sĩ dường như vẫn vui vẻ với công việc, khá bình thản và không quá bận tâm với những ý kiến trái chiều.

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Công an cho biết lượng tiền vào các tài khoản từ thiện còn ít hơn so với lượng tiền các cá nhân đi ủng hộ từ thiện cho nhân dân, đồng bào lũ lụt các tỉnh - Ảnh: Internet
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Nam danh hài thông báo dự án mới trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới bài viết nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến Trấn Thành và mong dự án mới của nam danh hài sẽ thành công rực rỡ. Tuy cũng còn một số bình luận của "antifan" nhắc đến tiền từ thiện nhưng nam danh hài hầu như không quan tâm đến những điều này.

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Trấn Thành hào hứng khoe ảnh với Kaity Nguyễn và Tuấn Trần - Ảnh: FBNV

Trước đó, trên trang cá nhân của mình, ông xã của Hari Won cũng từng lên tiếng và là sao Việt đầu tiên đăng tải sao kê ngân hàng để chứng minh số tiền 9,6 tỷ đồng anh quyên góp năm ngoái, khẳng định bản thân không hề ăn chặn một đồng nào, thậm chí còn bỏ ra số tiền gần 1 tỷ đồng giúp đỡ bà con miền Trung.

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Vào tối ngày 19/12, ê-kíp Bố già đã "thắng đậm" với 5 lần được xướng tên tại lễ trao giải Ngôi sao xanh 2021. Đồng thời, Trấn Thành cũng vô cùng xúc động và hạnh phúc khi "đứa con tinh thần" thành công hơn mong đợi.

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Từ khóa:   Trấn Thành lùm xùm từ thiện miền Trung sao Việt

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