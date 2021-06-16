'Nữ hoàng phòng trà' khoe dáng 'bén như dao', tấm lưng đẹp ‘mướt mắt’, được dân tình ca tụng ‘lụa đẹp vì người’

Sao Việt 16/06/2021 06:21

Nhan sắc của nữ ca sĩ Lệ Quyên luôn bất biến theo thời gian, gợi cảm và quyến rũ khiến vạn người mê mẩn.

Lệ Quyên hiện nay đã bước sang độ tuổi 40, nhưng nữ ca sĩ hạng A của Vbiz vẫn luôn tươi trẻ và gợi cảm không thua kém gì gái đôi mươi. Ngoài ca hát, người đẹp còn tham gia các chương trình truyền hình, làm người mẫu quảng cáo cho các sản phẩm trong nước. Song, cô vẫn luôn dành thời gian để nghỉ ngơi và tập luyện thể thao, chăm chỉ giữ dáng chuẩn đẹp.

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Nhan sắc của nữ ca sĩ luôn trẻ trung và xinh đẹp 'bất biến' theo thời gian - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân Facebook, nữ hoàng phòng trà chia sẻ bức ảnh đẹp xuất sắc khiến nhiều người không thể rời mắt. Cô viết: “Em chẳng bao giờ khác, em vẫn là em”. Cụ thể, nữ ca sĩ đã diện một chiếc váy đen dài vô cùng lấp lánh, vô tình khoe tấm lưng “mướt” của mình. Dù thời gian trôi đi, vẻ ngoài của nữ ca sĩ vẫn luôn sắc sảo, gợi cảm và rạng rỡ hơn hẳn.

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Lệ Quyên trong 'bộ cánh' tôn dáng kiêu sa và sang chảnh - Ảnh: FBNV

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Tấm lưng đẹp 'mướt' cũng được cô nàng khoe qua những bộ trang phục thường ngày - Ảnh: FBNV

Sau khi bài viết được đăng tải, không ít người hâm mộ dành cho nữ ca sĩ nhiều lời khen “có cánh”. Điển hình như: “Cái dáng ngất ngây”, “Cô Quyên vẫn xinh như ngày nào”, “Đẹp ở mọi góc độ”, “Thấy Lệ Quyên đăng bài là phải thả tim liền”, “Đẹp ở mọi góc nhìn”, “Người ta bảo người đẹp vì lụa nhưng chị thấy lụa đẹp vì người nha Lệ Quyên nhé”.

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Cư dân mạng không ngớt lời khen về sắc vóc của nữ ca sĩ - Ảnh: chụp màn hình

Hiện tại, nữ hoàng phòng trà đang hạnh phúc viên mãn với cậu con trai và bạn trai Lâm Bảo Châu kém cô 11 tuổi. Ngoài ra, người hâm mộ còn ngưỡng mộ khối tài sản đồ sộ mà cô nàng đang sở hữu trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật huy hoàng của mình.

Từ khóa:   ca sĩ Lệ Quyên tình trẻ Lâm Bảo Châu nữ hoàng phòng trà

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