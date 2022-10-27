Nhìn lại những cột mốc đáng nhớ của chuyện tình kín tiếng giữa Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia nhà bầu Hiển

Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh trải qua 2 năm nhiệm kỳ hết sức an toàn. Nàng hậu thậm chí còn bị chê nhạt nhòa khi sống khép kín, nói không với ồn ào. Từ sau khi lên ngôi vị cao nhất, Đỗ Mỹ Linh chưa từng công khai chuyện tình cảm. Chỉ lần cô vướng vào tin đồn hẹn hò một thiếu gia khét tiếng sau khi hình ảnh thân thiết của hai người bị lan truyền trên MXH.

​​​​Nàng hậu còn bị cho quá an toàn.

6 năm hoạt động trong môi trường đầy thị phi như showbiz, Đỗ Mỹ Linh chưa từng công khai yêu ai.

Vậy nhưng bắt đầu từ khoảng tháng 2/2022, tin đồn Đỗ Mỹ Linh hẹn hò con trai bầu Hiển bắt đầu rầm rộ trên MXH. Xuất phát từ việc Đỗ Mỹ Linh đăng ảnh có nhiều điểm trùng hợp với hai quý tử nhà tập đoàn nghìn tỷ vào đúng ngày Lễ Tình nhân 14/2 năm nay. Cụ thể, cả ba cùng check-in resort cao cấp ở Phú Quốc đính kèm là khoảnh khắc ăn tối lãng mạn trên biển.

Đỗ Mỹ Linh đăng ảnh Valentine ngọt ngào ở resort Phú Quốc, trùng hợp thay con trai bầu Hiển cũng chia sẻ khung ảnh ngọt ngào tương tự.

Dân tình còn bận suy đoán về người chiếm trọn trái tim Hoa hậu Việt Nam 2016 là người anh Đỗ Quang Vinh hay cậu em Đỗ Vinh Quang.

Thời điểm đó, người hâm mộ còn phải đoán già đoán non về việc Đỗ Mỹ Linh hẹn hò cậu cả - Đỗ Quang Vinh hay cậu út - Đỗ Vinh Quang nhà bầu Hiển. Bởi cả hai thiếu gia đều check-in cùng địa điểm với Đỗ Mỹ Linh. Trước những nghi vấn của dân tình, Hoa hậu Việt Nam 2016 quyết định giữ im lặng.

Đỗ Mỹ Linh chưa từng lên tiếng về tin đồn yêu con trai nhà bầu Hiển.

Nhưng rồi càng về sau nhiều người vỡ lẽ ra rằng người mà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thật sự hẹn hò chính là người em - doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Bởi một loạt các hint hẹn hò được chính người trong cuộc tự tay chia sẻ.

Hôn phu của Đỗ Mỹ Linh là Đỗ Vinh Quang, mới 27 tuổi nhưng đã nắm trong tay khối tài sản khủng.

Ngày 27/4, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang công khai xuất hiện tại đêm nhạc của Noo Phước Thịnh ở Hà Nội. Hoa hậu Việt Nam 2016 và nhị thiếu gia nhà bầu Hiển ngồi cạnh nhau nhưng hạn chế tương tác.

Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đi coi ca nhạc công khai vào tháng 4 vừa qua.

Ngày 3/7, Hoa hậu Việt Nam 2016 và Đỗ Vinh Quang bất ngờ xuất hiện trên SVĐ Hòa Xuân, Đà Nẵng. Không còn ngượng ngùng như cách đó 3 tháng, khi cùng ngồi trên hàng ghế VIP cùng nhau, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang trò chuyện vui vẻ mặc kệ các ống kính của phóng viên cũng như người hâm mộ.

Việc xuất hiện cùng trên SVĐ xem bóng đá của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang như động thái công khai mối quan hệ.

Ngày 7/7, Đỗ Mỹ Linh nhận lời cầu hôn từ Đỗ Vinh Quang tại một resort hạng sang ở Đà Nẵng. Ở tuổi 26, nàng hậu xinh đẹp quyết định "chốt đơn" về làm vợ doanh nhân trẻ tuổi tài cao.

Cuối tháng 8, Đỗ Mỹ Linh và hôn phu sang châu Âu chụp ảnh cưới. Cả hai vẫn giữ quan điểm không lên tiếng trước tin đồn từ người hâm mộ. Dù check-in cùng địa điểm nhưng Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang nhất quyết không đăng ảnh chụp cùng nhau.

Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh ở Ý.

Vừa hay, nhị thiếu gia nhà bầu Hiển cũng ở đây còn mặc đồ lịch lãm như chú rể.

Sau khi trở về từ châu Âu, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang vẫn nhất mực giữ im lặng. Vậy nhưng ngày 29/9 vừa qua, fan bắt gặp thiếu gia Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đi ăn ốc vỉa hè. Cả hai vô cùng thoải mái sóng đôi khiến người hâm mộ càng thêm phấn khích. Đôi trai tài gái sắc liên tục xuất hiện nơi đông người đồng nghĩa với việc hai người muốn công khai dần mối quan hệ trước thềm hôn lễ.

Ngày 2/10, trên trang cá nhân Đỗ Vinh Quang bất ngờ đăng ảnh chụp trước tháp Eiffel - biểu tượng của nước Pháp kèm theo hashtag October (tháng 10) và biểu tượng trái tim. Nhiều người cho rằng đây là động thái ngầm xác nhận hôn lễ của anh và nàng hậu xinh đẹp sẽ diễn ra trong tháng 10.

Ngày 7/10, Đỗ Mỹ Linh bất ngờ xả loạt ảnh diện váy cưới đầy phá cách. Khoác lên mình nhiều mẫu váy cưới, nàng hậu lại đi giày sneaker năng động khiến dân tình khó rời mắt. Nhiều người càng thêm chắc nịch về tin đồn hôn lễ của Hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ diễn ra trong tháng 10 này.

Ảnh diện váy cưới của Đỗ Mỹ Linh gây sốt.

Vẻ đẹp kiêu kỳ của Đỗ Mỹ Linh được tôn lên triệt để qua các mẫu thiết kế váy cưới này.

Ai nấy mong chờ vào ngày Đỗ Mỹ Linh chính thức lên xe hoa.

Và cho đến mới đây, thông tin về hôn lễ của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đã được xác nhận bởi chính người trong cuộc. Đám cưới hoành tráng quy tụ dàn khách mời khủng cũng được ấn định là vào 23/10 tới đây. Chuyện tình ngọt ngào kín tiếng của Hoa hậu Việt Nam 2016 và con trai nhà bầu Hiển khiến fan ngưỡng mộ, trầm trồ không ngớt vì đôi lứa xứng đôi.

Cụ thể, đúng vào ngày sinh nhật 26 tuổi (13/10), Đỗ Mỹ Linh đã đăng tải bức ảnh cưới của cô và thiếu gia nghìn tỷ lên trang cá nhân. "Linh biết là những ngày vừa qua, mọi người đã biết đến thông tin này qua rất nhiều nguồn, Linh rất tiếc khi không thể chia sẻ điều gì ở thời điểm đó.

Ngay từ ngày đầu, khi Linh và anh Quang quen nhau cho đến khi anh Quang cầu hôn Linh và hai đứa chuẩn bị đám cưới, Linh chưa bao giờ nghĩ là sẽ giấu mọi người vì đây hoàn toàn là chuyện vui. Chỉ là Linh muốn chờ đến đúng thời điểm, đúng ngày hôm nay - ngày sinh nhật cuối cùng còn độc thân để chính thức chia sẻ với mọi người về đám cưới của mình!", Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.

Đỗ Mỹ Linh xác nhận chính thức lên xe hoa với con trai thứ hai nhà bầu Hiển.

Cùng là người nổi tiếng khi nàng là Hoa hậu Việt Nam 2016, chàng là thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ nhà bầu Hiển thế nên khi những hint hẹn hò của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang rò rỉ, công chúng không khỏi xôn xao, bàn tán. Để tránh sự chú ý quá mức, cả hai chọn cách yêu nhau trong âm thầm. Dù vậy, càng gần lễ cưới Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang càng thoải mái hơn trong việc chia sẻ về mối quan hệ với cả thế giới. Giờ đây, với lời xác nhận của người trong cuộc fan đã có dịp để gửi lời chúc trăm năm hạnh phúc đến cặp đôi trai tài gái sắc này.

Một lần nữa xin chúc mừng Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang!