Nhã Phương mang thai nhưng quá gầy, Trường Giang tận lực lên thực đơn "vỗ béo" mẹ bầu

Nữ diễn viên chia sẻ: "Đa phần ông xã cho tôi ăn những món thịt cá, các loại cá, nhiều lắm. Thực đơn là của anh ấy. Chồng tôi ở nhà là chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi".

Mới đây, trong video trò chuyện với một người bạn, nữ diễn viên Nhã Phương - bà xã của danh hài Trường Giang có những chia sẻ về quá trình mang bầu.

Bên cạnh đó, Nhã Phương còn tiết lộ về việc Trường Giang đã bạc tóc: "Ông xã thì cũng phải đi công việc nhiều, từ lúc có đứa thứ hai là tóc anh ấy bắt đầu bạc. Nhiều khi anh ấy đi thì anh ấy đã nấu đồ ăn sẵn. Một là nẫu sẵn, hai là ướp sắn, chỉ cần lấy ra sơ chế, rất nhanh. Về mà thấy đồ ăn còn thì ảnh cũng rất là buồn nên hầu như em sẽ ăn hết".

Được biết ngoài những cử chỉ ân cần, nam danh hài còn tận tay chuẩn bị những bữa ăn ngon với thực đơn đa dạng để tẩm bổ cho bà xã trong hành trình mang thai lần 2. Theo đó, bà xã Trường Giang cho hay khoảng một tuần trước, cân nặng của cô là 51,5kg.

Trường Giang chăm sóc bà bầu Nhã Phương mang thai lần 2

Dù đang mang thai em bé thứ 2 nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được nét xinh đẹp và rạng ngời mà không có dấu hiệu mệt mỏi. Ở tuổi 33, bà xã Trường Giang được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc. Tuy nhiên cô lại khiến người hâm mộ lo lắng vì để lộ vóc dáng gầy gò, cánh tay khẳng khiu khi mang thai.

Nhã Phương từng khiến người hâm mộ lo lắng vì vóc dáng gầy gò, để lộ cánh tay khẳng khiu khi mang thai.

Trường Giang và Nhã Phương đã về chung một nhà vào cuối tháng 9/2019. Sau khi chính thức nên duyên vợ chồng những thông tin của cả hai vẫn được săn đón trên những trang xã hội. Đặc biệt là thông tin Nhã Phương mang thai, cả hai chuẩn bị lên chức bố mẹ.

Trước đó, ngày 21/4, Nhã Phương thông báo mang thai lần 2 bằng đoạn clip ngắn ghi lại cảnh ông xã nhận tin vui. Nữ diễn viên dày công chuẩn bị hộp quà có chứa que thử thai 2 vạch cùng phiếu siêu âm rồi nhờ con gái đem tặng Trường Giang.

Trường Giang vui mừng khi bà xã thông báo mang thai lần 2

Đầu năm 2019, Nhã Phương hạ sinh bé gái đầu lòng, đặt tên thân mật là Destiny.

Trong suốt 4 năm chung sống, Trường Giang và Nhã Phương nhiều lần chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trên mạng xã hội và truyền hình.

Người đẹp quê Đắk Lắk thường khen ngợi chồng là một người chu đáo, giỏi nấu ăn và luôn yêu thương vợ con. Trong khi đó, Trường Giang cũng tiết lộ cuộc sống hôn nhân rất êm đềm, vợ hiền con thảo.