Người gửi đơn đến Thanh Tra Bộ VHTTDL yêu cầu thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh là ai?

Sao Việt 31/05/2021 09:08

Người phụ nữ gửi đơn đến Bộ Thanh Tra yêu cầu thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh lên tiếng xác nhận thông tin lá đơn là đúng sự thật.

Mới đây, trên các diễn đàn giải trí đồng loạt lan truyền tờ chuyển đơn của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi tới Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM liên quan đến nghệ sĩ Hoài Linh. Trong chuyển đơn nêu rõ: "Ngày 25/5/2021, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được đơn ngày 14/5/2021 của bà Nguyễn Thị Thu H., ngụ Hóc Môn, đề nghị việc xem xét thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh và cấm sóng các chương trình truyền hình có sự xuất hiện NSƯT Hoài Linh.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định pháp luật, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thu H. đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền”.

Người gửi đơn đến Thanh Tra Bộ VHTTDL yêu cầu thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh là ai? - Ảnh 1
Chuyển đơn của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi tới Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Ảnh: Internet

Mới đây, một người phụ nữ - đồng thời cũng là Youtuber đã xác nhận mình là nhân vật Nguyễn Thị Thu H. trong lá đơn trên. Bà Thu H. khẳng định: “Tôi xác thực thông tin là đơn tôi gửi đến các cơ quan chức năng đã nhận và có phản hồi. Sau khi có câu trả lời từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, tôi sẽ thông báo và chia sẻ thêm với mọi người.”

Bà Thu H. cho biết, bà chỉ là một công dân bình thường. Việc gửi đơn đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh theo bà là việc làm cần thiết và trách nhiệm của một công dân. Bà cho hay, thời gian qua, nghệ sĩ Hoài Linh vướng ồn ào về việc chưa chuyển gần 14 tỷ đồng từ thiện cho miền Trung sau 6 tháng kêu gọi.  

Người gửi đơn đến Thanh Tra Bộ VHTTDL yêu cầu thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh là ai? - Ảnh 2
Bà Nguyễn Thị Thu H., người cho biết đã đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh - Ảnh chụp màn hình

Được biết, Nguyễn Thị Thu H. sở hữu kênh YouTube tên M.S.V.V và có gần 150 nghìn người đăng ký. Bà cũng tỏ thái độ không đồng tình việc Hoài Linh ngồi ghế ban giám khảo Thách thức danh hài mùa 7.

Những ngày qua, NSƯT Hoài Linh đã khiến cộng đồng mạng vô cùng hoang mang, thậm chí bức xúc, mọi người không ngừng xôn xao về anh cùng số tiền từ thiện gần 14 tỷ đồng trong đợt kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai vừa qua. Phía Hoài Linh giải thích việc chậm trễ này là do khi định đi miền Trung thì một phần gặp dịch bệnh Covid-19, một phần anh phải điều trị bệnh ung thư tuyến giáp phải mổ, xạ trị nhiều lần nên phải nằm dưỡng bệnh và cách ly. Ngoài ra, nam danh hài còn phải làm trưởng ban tang lễ nghệ sĩ Chí Tài nên đã nhiều tháng qua chưa có thời gian đến tận nơi trao quà cho người dân.

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Giữa 'tâm bão' lùm xùm từ thiện, 'tượng đài' Hoài Linh có dấu hiệu bị lung lay - Ảnh: FB

Ngày 25/5, các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi xác nhận với báo giới trước đó họ đã nhận được kế hoạch về địa phương làm từ thiện từ nghệ sĩ Hoài Linh. Nam danh hài đã lên tiếng trần tình và khẳng định sẽ không đáng nếu đánh đổi sự nghiệp 30 năm lấy 14 tỷ tiền từ thiện nhưng nhiều khán giả vẫn không đồng tình. Vụ việc đến hiện tại vẫn khiến cộng đồng mạng có 2 luồng ý kiến trái chiều. 

Gia tài 30 năm nghệ thuật của Hoài Linh đáng giá ra sao mà ‘mạnh miệng’ tuyên bố: Không đánh đổi sự nghiệp với 14 tỷ tiền từ thiện?

Gia tài 30 năm nghệ thuật của Hoài Linh đáng giá ra sao mà ‘mạnh miệng’ tuyên bố: Không đánh đổi sự nghiệp với 14 tỷ tiền từ thiện?

Hoài Linh có sự nghiệp thành công sáng chói, khó ai bì kịp. Tuy nhiên, “tượng đài” ấy đang đứng trước nghi vấn ăn chặn 14 tỷ đồng tiền từ thiện. Khi vướng lùm xùm, nam danh hài thẳng thừng cho rằng, sẽ không đáng nếu đổi sự nghiệp 30 năm lấy mười mấy tỷ đồng từ thiện.

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