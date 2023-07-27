Nam Em bất ngờ thông báo đã có chồng, tuyên bố hiện tại chỉ cần sự bình yên và một tổ ấm

Sao Việt 27/07/2023 16:00

Hình ảnh một người đàn ông mặc sơ mi trắng cùng dòng ghi chú "My Husband" (chồng của tôi) trên nhật ký cá nhân của Nam Em đang gây sốt khắp cõi mạng.

Nam Em là một trong những mỹ nhân có thành tích ấn tượng trên đấu trường sắc đẹp trong nước và quốc tế, có nhiều tài lẻ được công nhận như ca hát, diễn xuất... Tuy nhiên, điều khán giả luôn tò mò về mỹ nhân gốc Tiền Giang lại là chuyện tình cảm, bởi cô luôn có nhiều phát ngôn gây "bão", không ngại kể chuyện bị đối xử phũ phàng, nhận "trái đắng" khi yêu.

Mới đây, Nam Em đăng tải trên trang cá nhân một bức ảnh của người đàn ông lạ diện áo sơ mi trắng, quay lưng vào ống kính. Người đẹp Tiền Giang gây sốc khi chú thích rằng: "My Husband" (Nghĩa: Chồng của tôi). 

Nam Em bất ngờ thông báo đã có chồng, tuyên bố hiện tại chỉ cần sự bình yên và một tổ ấm - Ảnh 1Nam Em bất ngờ thông báo đã có chồng, tuyên bố hiện tại chỉ cần sự bình yên và một tổ ấm - Ảnh 2
Nam em chính thức thông báo đã tìm được bến đỗ của mình.

Bức ảnh tiếp theo, người đẹp chia sẻ: "Gửi các bạn đang yêu âm nhạc của Nam Em. Chắc mọi người cũng hiểu được là sau bao nhiêu sóng gió thứ mình cần bây giờ đó là sự bình yên và một tổ ấm. Mình cũng đã tìm được bến đỗ của riêng mình rồi. Cũng xin phép không công khai người đàn ông của mình. Mình hy vọng mọi người có thể hiểu và giúp đỡ vì bản thân mình của hiện tại không muốn thêm thị phi. Còn việc đi làm mình hát chung với ai hay là hát lại với ai cũng là vì công việc. Rất hy vọng mọi người có thể thấu hiểu để mình có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình và cũng có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Cùng một lúc vừa có cả 2 và vừa phải bảo vệ công việc và gia đình thật sự rất khó chứ toàn. Nhưng vẫn rất kỳ vọng mọi người chỉ yêu thương âm nhạc của Nam Em thôi. Xin biết ơn".

Sau khi thông báo đã có "bến đỗ" lên nhật ký cá nhân, Nam Em nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Khán giả đều vui mừng vì sau nhiều sóng gió, Nam Em đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Nam Em bất ngờ thông báo đã có chồng, tuyên bố hiện tại chỉ cần sự bình yên và một tổ ấm - Ảnh 3
Cộng đồng mạng gửi lời chúc phúc cho Nam Em.

Với nhan sắc ngọt ngào cùng hình thể nóng bỏng, Nam Em từng đạt thành tích ấn tượng trên đấu trường nhan sắc quốc tế khi vào Top 8 cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016. Cô cũng có tiềm năng trong lĩnh vực ca hát, diễn xuất. Tuy nhiên, tên tuổi của Nam Em chỉ "nổi lên như cồn" sau scandal tình ái với Trường Giang.

Cuộc tình 30 ngày bí mật của Nam Em và Trường Giang thời điểm đó làm "dậy sóng" cộng đồng mạng. Những phát ngôn của Nam Em đã đẩy Trường Giang vào tình huống vô cùng khó xử. Nam danh hài thừa nhận có thích Nam Em nhưng không hề tồn tại tình yêu.

Nam Em bất ngờ thông báo đã có chồng, tuyên bố hiện tại chỉ cần sự bình yên và một tổ ấm - Ảnh 4
Là một người đẹp tài năng, tuy nhiên con đường tình cảm của Nam Em gặp nhiều trắc trở.

Giữa năm 2018, khi scandal Trường Giang chưa kịp nguội thì Nam Em đã tuyên bố cô đang tìm hiểu mỹ nam Hàn Quốc Wook Suk Jung. Tuy nhiên, chuyện tình này nhanh chóng kết thúc và chìm vào quên lãng, cũng không được ai quan tâm.

Năm 2019, vợ chưa cưới của MC Quốc Bảo cũng đăng đàn lên mạng xã hội tố Nam Em là “tiểu tam”. Về phía Nam Em, cô khẳng định đã chấm dứt quan hệ tình cảm với Quốc Bảo từ lâu. Người đẹp còn thẳng thắn tuyên bố sẽ kiện Bảo Trân nếu tiếp tục vu khống. Tiếp đến, chỉ mới hơn 1 tháng công khai hẹn hò, Nam Em và diễn viên Lãnh Thanh lại vướng nghi vấn “đường ai nấy đi”. Sau quá nhiều thị phi, khán giả rất mong chờ Nam Em có thể giữ cho mình mối quan hệ tình cảm nghiêm túc.

Nam Em bất ngờ thông báo đã có chồng, tuyên bố hiện tại chỉ cần sự bình yên và một tổ ấm - Ảnh 5
Người đẹp chia sẻ sau bao nhiêu sóng gió thứ cô cần bây giờ đó là sự bình yên và một tổ ấm.

Năm 2022, người đẹp chăm chỉ chạy các chương trình ca nhạc, phòng trà. Thời điểm đó, Nam Em thường xuyên song ca cùng Bạch Công Khanh. Một lần được hỏi về Bạch Công Khanh, cô đã trả lời: "Nếu như chọn một người làm chồng tôi sẽ chọn người như Bạch Công Khanh. Vì anh ấy bao dung, nhân hậu và tử tế".

Phát ngôn này gây bão cộng đồng mạng suốt một thời gian, fan của 2 bên bùng lên tranh cãi nảy lửa. Tuy nhiên sau đó Nam Em khẳng định chưa từng nói yêu hay muốn lấy Bạch Công Khanh làm chồng. 

 

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