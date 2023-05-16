Một nữ diễn viên từng tuyên bố 'cạch mặt' Ngọc Lan, sau 14 năm cuộc sống hiện tại ra sao?

Dù từng đóng chung với nhau nhiều phim truyền hình nhưng ít ai biết được hai cái tên Lê Bê La và Ngọc Lan hoàn toàn không thể ''đội trời chung'' với nhau.

Nữ diễn viên Lê Bê La đến từ Đắk Lắk. Cô được biết đến với vai trò diễn viên truyền hình, điện ảnh, kịch nói. Cô thành công và được đông đảo công chúng ái mộ qua vai diễn Tùng trong phim truyền hình nổi tiếng Cổng Mặt Trời. Nữ diễn viên tài năng Lê Bê La Lê Bê La vai Tùng trong bộ phim truyền hình Cổng Mặt Trời Dàn diễn viên Cổng Mặt Trời (từ trái qua): Hiền Trang, Lê Bê La, Ngọc Lan, Kha Ly, Tú Vi, Ngọc Ánh. Tuy nhiên ít ai biết rằng sau thành công của bộ phim chính là những mâu thuẫn kéo dài 14 năm của hai nữ diễn viên Ngọc Lan và Lê Bê La. Drama 'cạch mặt' của cả hai cũng đã từng tốn không ít giấy mực của báo chí.

Nữ diễn viên Lê Bê La tuyên bố ''cạch mặt'' Ngọc Lan Đến thời điểm hiện tại, gần 14 năm đã trôi qua nhưng Lê Bê La và Ngọc Lan vẫn không hề nhìn mặt nhau, xích mích kéo dài đến thời điểm hiện tại cũng đã khiến dân tình quan tâm trở lại. Trả lời báo chí khi được hỏi sự việc xảy ra đã lâu vì sao bây giờ bỗng nhắc lại, Lê Bê La nói ngay: “Tôi không có ý gì hết, tại vì phóng viên hỏi là có thông tin chị từ chối nhiều vai diễn vì không thích làm việc chung với Ngọc Lan, có sao thì tôi nói vậy thôi. Tôi nói rất nhẹ nhàng nhưng có lẽ chuyển thành câu chữ đưa lên báo hơi mạnh. Thế nên tôi không muốn nói thêm gì về vấn đề này. Ngọc Lan có viết gì trên Facebook tôi cũng không quan tâm đâu”.

Ngoài Cổng mặt trời, Lê Bê La còn được khán giả yêu mến qua Ở lại thế gian, Thời gian để yêu, Cá cược cuộc đời, … đặc biệt là Trận đấu định mệnh. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Lê Bê La khiến khán giả tiếc nuối quyết định lên xe hoa cùng phó đạo diễn Hải Thanh năm 2012. Nữ diễn viên thường vào vai khắc khổ tuy nhiên được khen ngợi về lối diễn tự nhiên Cuộc hôn nhân kéo dài không bao lâu cô lại khiến truyền thông khá sốc khi tuyên bố ly hôn vào năm 2016 sau khi sinh con đầu lòng năm 2015. Thời gian sau ly hôn cô chật vật, áp lực khi phải đương đầu với mọi khó khăn một mình và lời bán tán từ gia đình chồng lẫn xã hội. Lê Bê La yêu đương và kết hôn với phó đạo diễn Thanh Hải Cả hai có với nhau một cậu con trai vào năm 2015 và năm 2016 chính thức ly hôn Sau khi ly hôn, năm 2018 Lê Bê La tái hôn với một người người đàn ông tại TP.HCM. Đến cuối năm 2021, cô hạ sinh con gái. Hiện tại cô có một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng ngoài ngành giải trí, nữ diễn viên nhận xét chồng là người ấm áp, chiều vợ thương con và anh còn chấp nhận để cô thoải mái chăm sóc con riêng của mình với chồng trước. Bức ảnh chụp chung với đồng nghiệp được cho là có sự góp mặt của ông xã mới nữ diễn viên Lê Bê La cho biết bản thân đang cố gắng tiếp tục cống hiến cho nghề nghiệp, hiện cô đang tích cực tìm kiếm các vai diễn, chăm chỉ đi đóng phim để mong ánh hào quang một thời có thể trở lại.

CĐM yêu cầu Angela Phương Trinh, Lê Bê La livestream ăn sống Địa Long mới chịu tin Angela Phương Trinh, Lê Bê La nhận vô số chỉ trích từ cộng đồng mạng vì chia sẻ thông tin sai lệch, thiếu khoa học về Địa Long.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-nu-dien-vien-tung-tuyen-bo-cach-mat-ngoc-lan-sau-14-nam-cuoc-song-hien-tai-ra-sao-582029.html