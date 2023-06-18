MC song ngữ Phương Mai bất ngờ khi được chồng Tây tặng nhẫn kim cương trị giá 1 tỷ đồng nhân kỷ niệm ngày cưới

Sao Việt 18/06/2023 09:56

Vào hôm kỷ niệm 4 năm ngày cưới, ông xã Marcin khiến MC Phương Mai ngỡ ngàng với bó hoa hồng kèm theo chiếc nhẫn kim cương hơn 1 tỷ đồng.

Mới đây, vơ chồng MC Phương Mai khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ khi vừa đánh dấu cột mốc 4 năm hôn nhân bằng màn 'cầu hôn' đầy lãng mạn. Ban đầu, nữ MC dự định cùng cả gia đình đi du lịch, thậm chí đã đặt resort và nhà hàng để các thành viên có không gian riêng nghỉ ngơi, đồng thời tận hưởng giây phút bình yên bên nhau.

MC song ngữ Phương Mai bất ngờ khi được chồng Tây tặng nhẫn kim cương trị giá 1 tỷ đồng nhân kỷ niệm ngày cưới - Ảnh 1
Chồng Tây tạo bất ngờ cho nữ MC vào kỷ niệm 4 năm ngày cưới

Tuy nhiên vào phút chót, kế hoạch thay đổi khi ông xã Phương Mai có nhiều cuộc họp quan trọng với đối tác, cô cũng nhận dẫn sự kiện từ một nhãn hàng lâu năm. Do vậy, Phương Mai và ông xã chỉ tổ chức bữa tiệc kỷ niệm nhỏ tại một nhà hàng 5 sao ở TP. HCM với view trên cao để ngắm hoàng hôn lãng mạn. 

MC song ngữ Phương Mai bất ngờ khi được chồng Tây tặng nhẫn kim cương trị giá 1 tỷ đồng nhân kỷ niệm ngày cưới - Ảnh 2
Ông xã Marcin khiến Phương Mai ngỡ ngàng khi tặng cô bó hoa hồng kèm theo chiếc nhẫn kim cương hơn 1 tỷ đồng

Trong bữa tối, ông xã Marcin khiến Phương Mai ngỡ ngàng khi tặng cô bó hoa hồng kèm theo chiếc nhẫn kim cương hơn 1 tỷ đồng. Người đẹp cho biết, cô không hề biết rằng ông xã đã âm thầm chuẩn bị món quà trang sức có giá trị lớn như vậy để bày tỏ tình cảm. 'Bình thường anh ấy là người thích nói những lời ngọt ngào hay tặng quà để vợ con vui, thế nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn tôi vẫn rất bất ngờ', cô nói. 

MC song ngữ Phương Mai bất ngờ khi được chồng Tây tặng nhẫn kim cương trị giá 1 tỷ đồng nhân kỷ niệm ngày cưới - Ảnh 3
Gia đình nhỏ của nữ MC 

Bữa tiệc kỷ niệm 4 năm ngày cưới của vợ chồng Phương Mai tràn ngập tiếng cười từ “cây hài nhí” Khủng Long - con trai đầu lòng của cặp đôi. Cậu bé 4 tuổi đang ở giai đoạn tò mò về thế giới xung quanh khi liên tục đưa ra những thắc mắc với bố mẹ về đồ ăn, khung cảnh Sài Gòn từ trên cao. Khi bố mẹ ôm ấp hay trao nhau nụ hôn, Khủng Long cười tít mắt vì xấu hổ. 

MC song ngữ Phương Mai bất ngờ khi được chồng Tây tặng nhẫn kim cương trị giá 1 tỷ đồng nhân kỷ niệm ngày cưới - Ảnh 4
Tháng 6/2020, Phương Mai thông báo việc lên xe hoa cùng bạn trai ngoại quốc tên Marcin Miller sau một năm hẹn hò

Được biết, tháng 6/2020, Phương Mai thông báo việc lên xe hoa cùng bạn trai ngoại quốc tên Marcin Miller sau một năm hẹn hò. Marcin Miller là giám đốc tư vấn tài chính cho một công ty lớn ở Việt Nam. Trước khi đến Việt Nam, anh từng làm việc ở nhiều quốc gia như: Ba Lan, Mỹ, Philippines… Trước khi hẹn hò với Phương Mai, Marcin Miller từng có thời gian gắn bó với Thủy Top trong khoảng thời gian 5 năm và vì Thủy Top, anh mới về Việt Nam sống và làm việc. 

MC song ngữ Phương Mai bất ngờ khi được chồng Tây tặng nhẫn kim cương trị giá 1 tỷ đồng nhân kỷ niệm ngày cưới - Ảnh 5
Phương Mai là gương mặt quen thuộc trong giới MC song ngữ 

Phương Mai (1990) giành giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012 và lọt top 15 Hoa hậu Thế giới người Việt. Sở hữu thân hình nóng bỏng cộng với lợi thế về tiếng Anh, Phương Mai ít hoạt động với công việc người mẫu mà chuyển hướng sang lĩnh vực MC song ngữ.

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