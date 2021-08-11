MC Phương Mai 'gạt phăng' lời xin lỗi của Jack: 'Đi lừa tình khắp chốn, huỷ hoại tương lai các cô gái chỉ buông 1 câu xin lỗi chung chung'

Xoay quanh những ồn ào tình ái gần đây của Jack, mới đây nam ca sĩ đã lên tiếng chính thức về vụ việc. Anh thừa nhận từng có quan hệ tình cảm với Thiên An và mong muốn được thực hiện nghĩa vụ làm cha cho đến khi con gái trưởng thành. Đồng thời, Jack cũng gửi lời xin lỗi đến người mến mộ, đối tác, khách hàng,... đã bị ảnh hưởng bởi những ồn ào đời tư của mình.

Jack viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ, khách hàng,... đã bị ảnh hưởng bởi những ồn ào tình ái của mình - Ảnh: Internet

Sau khi bài đăng tải xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến tranh cãi. Nhiều người cảm thông cho những lỗi lầm tuổi trẻ của Jack. Thế nhưng, bên cạnh đó, cũng có người phản ứng cực gắt trước những việc mà nam ca sĩ đã gây ra.