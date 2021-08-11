MC Phương Mai 'gạt phăng' lời xin lỗi của Jack: 'Đi lừa tình khắp chốn, huỷ hoại tương lai các cô gái chỉ buông 1 câu xin lỗi chung chung'

Sao Việt 11/08/2021 16:48

MC Phương Mai mới đây tiếp tục có phản ứng gay gắt về lùm xùm của Jack.

Xoay quanh những ồn ào tình ái gần đây của Jack, mới đây nam ca sĩ đã lên tiếng chính thức về vụ việc. Anh thừa nhận từng có quan hệ tình cảm với Thiên An và mong muốn được thực hiện nghĩa vụ làm cha cho đến khi con gái trưởng thành. Đồng thời, Jack cũng gửi lời xin lỗi đến người mến mộ, đối tác, khách hàng,... đã bị ảnh hưởng bởi những ồn ào đời tư của mình.

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Jack viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ, khách hàng,... đã bị ảnh hưởng bởi những ồn ào tình ái của mình - Ảnh: Internet

Sau khi bài đăng tải xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến tranh cãi. Nhiều người cảm thông cho những lỗi lầm tuổi trẻ của Jack. Thế nhưng, bên cạnh đó, cũng có người phản ứng cực gắt trước những việc mà nam ca sĩ đã gây ra.

Điển hình là MC Phương Mai, cô lên hẳn một bài viết để bày tỏ quan điểm của mình về ồn ào của Jack. Nữ MC nói rằng cô không thể chấp nhận được việc người đàn ông đi lừa tình khắp nơi và chỉ nói một câu xin lỗi chung chung. Đồng thời, sau những lùm xùm xảy ra, đàn ông vẫn được sống sung sướng hả hê trong khi các cô gái bị lừa tình lại phải chịu tổn thương, tương lai bị huỷ hoại.

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Bài đăng gây chú ý của Phương Mai giữa biến tình ái cực căng liên quan đến Jack - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi dòng trạng thái được đăng tải, rất nhiều dân mạng cũng tỏ ra đồng tình với ý kiến của Phương Mai. Trước đó, nữ MC cũng từng gây chú ý khi đăng tải bài viết nói về vấn đề trợ cấp cho mẹ và con 5 triệu/ tháng nhằm ám chỉ vụ việc của Jack. 

MC Phương Mai 'gạt phăng' lời xin lỗi của Jack: 'Đi lừa tình khắp chốn, huỷ hoại tương lai các cô gái chỉ buông 1 câu xin lỗi chung chung' - Ảnh 4
Phương Mai từng ám chỉ về việc Jack chỉ trợ cấp cho Thiên An và con 5 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh: Chụp màn hình
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Khán giả bày tỏ sự đồng tình với bài viết của Phương Mai - Ảnh: Chụp màn hình
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