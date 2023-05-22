Lý Nhã Kỳ trải lòng 'càng trưởng thành càng mất lòng tin vào tình yêu', U40 giàu có nhưng vẫn 'lẻ bóng'

Sao Việt 22/05/2023 16:24

Trong talk show ''Trà chiều cùng Mợ chảnh'', Lý Nhã Kỳ đã có dịp chia sẻ với khán giả về quan điểm tình yêu và lý do vì sao U40 vẫn ''lẻ bóng'' một mình.

Lý Nhã Kỳ được biết đến nhiều hơn với vai diễn chính trong bộ phim Kiều nữ và đại gia (2008). Năm 2011, cô còn được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam. Thế nhưng, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người đẹp bất ngờ chuyển hướng kinh doanh. Hiện tại, Lý Nhã Kỳ còn được nhiều người ưu ái gọi là 'bà trùm kim cương".

Lý Nhã Kỳ trải lòng 'càng trưởng thành càng mất lòng tin vào tình yêu', U40 giàu có nhưng vẫn 'lẻ bóng' - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ được chọn làm Đại sứ du lịch Việt Nam 2011 
Lý Nhã Kỳ trải lòng 'càng trưởng thành càng mất lòng tin vào tình yêu', U40 giàu có nhưng vẫn 'lẻ bóng' - Ảnh 2
Lý Nhã Kỳ từng tham gia bộ phim Kiều nữ và đại gia năm 2008 cùng Thùy Lâm, Ngọc Lan 
Lý Nhã Kỳ trải lòng 'càng trưởng thành càng mất lòng tin vào tình yêu', U40 giàu có nhưng vẫn 'lẻ bóng' - Ảnh 3
Lý Nhã Kỳ trải lòng 'càng trưởng thành càng mất lòng tin vào tình yêu', U40 giàu có nhưng vẫn 'lẻ bóng' - Ảnh 4
Lý Nhã Kỳ trải lòng 'càng trưởng thành càng mất lòng tin vào tình yêu', U40 giàu có nhưng vẫn 'lẻ bóng' - Ảnh 5
Lý Nhã Kỳ hiện tại đang là một doanh nhân nổi tiếng với khối tài sản kết xù, được mệnh danh là ''trùm kim cương, trùm bất động sản'' trong showbiz Việt, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Lý Nhã Kỳ trải lòng 'càng trưởng thành càng mất lòng tin vào tình yêu', U40 giàu có nhưng vẫn 'lẻ bóng' - Ảnh 6
Năm 2016, Lý Nhã Kỳ được nhận tước vị Công chúa Châu Á 

Những năm trở lại đây, Lý Nhã Kỳ bất ngờ tái xuất trở lại showbiz thông qua các gameshow truyền hình. Thành công, xinh đẹp và sự nghiệp lẫy lừng là vậy nhưngđường tình duyên của nữ doanh lại nhận về muôn phần trắc trở.

Thời gian qua, khán giả thường nghe những tin đồn hẹn hò của diễn viên "Kiều nữ và đại gia với dàn sao nam trẻ tuy nhiên Lý Nhã Kỳ chưa một lần nào lên tiếng hay công khai chuyện tình yêu. Hiện tại, ở tuổi U40 cô vẫn ''lẻ bóng'' và không có ý định muốn kết hôn. 

Lý Nhã Kỳ trải lòng 'càng trưởng thành càng mất lòng tin vào tình yêu', U40 giàu có nhưng vẫn 'lẻ bóng' - Ảnh 7
Lý Nhã Kỳ trải lòng 'càng trưởng thành càng mất lòng tin vào tình yêu', U40 giàu có nhưng vẫn 'lẻ bóng' - Ảnh 8
Lý Nhã Kỳ và Quỳnh Lương trong talk show Trà chiều cùng Mợ chảnh 

Mới đây, trong talk show "Trà chiều cùng Mợ chảnh" do chính kênh Youtube của Lý Nhã Kỳ phát hành, số mới nhất là khách mời là diễn viên Quỳnh Lương. Tại đây, Lý Nhã Kỳ đã mạnh dạn bày tỏ quan điểm của bản thân về tình yêu.  

Cụ thể, sau khi nghe được những dòng tâm sự cảm động từ Quỳnh Lương, nữ doanh nhân cũng đã bắt đầu bộc bạch rằng bản thân hiện tại đang sợ yêu hơn là ''lười yêu''. Cô nàng cho biết càng trưởng thành cô càng chiêm nghiệm ra nhiều điều, từ đó cô khó có thể nào mở lòng với tình yêu. “Hiện tại, tôi đã dùng lý trí chặn luôn con tim vì lúc nào cũng luôn có sự đấu tranh trong tình yêu” - Lý Nhã Kỳ nói thêm.

Lý Nhã Kỳ trải lòng 'càng trưởng thành càng mất lòng tin vào tình yêu', U40 giàu có nhưng vẫn 'lẻ bóng' - Ảnh 9
Lý Nhã Kỳ cho biết càng trưởng thành cô càng không muốn yêu ai

Người hâm mộ không quá khó hiểu khi Lý Nhã Kỳ lại có những chia sẻ trên, vì trong quá khứ cô từng có những chuyện tình không mấy tốt đẹp. Nữ doanh nhân từng chia sẻ có 3 mối tình sâu đậm nhưng tất cả điều kết thúc trong đau buồn, tuyệt vọng khiến cô không dám yêu ai. 

Lý Nhã Kỳ trải lòng 'càng trưởng thành càng mất lòng tin vào tình yêu', U40 giàu có nhưng vẫn 'lẻ bóng' - Ảnh 10
Lý Nhã Kỳ từng có đến 3 mối tình kết thúc buồn bã trong quá khứ.

Đặc biệt nhất có lẽ là mối tình 9 năm của Lý Nhã Kỳ với người bạn trai kém 2 tuổi, ngoài ngành giải trí và không phải doanh nhân nổi tiếng. Trước đó, tối 22/10/2019, Lý Nhã Kỳ đã có những dòng trạng thái về quyết định chia tay bạn trai khiến người hâm mộ sốc nặng khi cả hai đang có ý định tiến đến hôn nhân. Đến nay người hâm mộ vẫn không rõ về lý do khiến cả hai đường ai nấy đi dù trước đó vẫn rất hạnh phúc. 

Lý Nhã Kỳ trải lòng 'càng trưởng thành càng mất lòng tin vào tình yêu', U40 giàu có nhưng vẫn 'lẻ bóng' - Ảnh 11
Lý Nhã Kỳ và mối tình 9 năm với bạn trai kém 2 tuổi 

Trước đó, trong buổi trò chuyện với Hồ Quang Hiếu, Lý Nhã Kỳ cũng từng bộc bạch bản thân dù có nhiều bạn bè nhưng vẫn luôn thấy trống vắng. Do đó, mỗi lần đi công tác, cô đều đưa cả ê-kíp hùng hậu đi theo, từ trợ lý đến đầu bếp và cả stylist chuyên cắm hoa. Thậm chí Lý Nhã Kỳ đã chi tiền khủng "chốt đơn" luôn toà chung cư 25 tầng để sửa sang thành cơ ngơi riêng. Đồng thời tiết lộ các đầu bếp, người giúp việc,... cũng ở cùng để luôn xuất hiện mỗi khi cô cần. Vì luôn được chăm sóc vì thế đối với cô việc có người yêu hay không chẳng còn là vấn đề quan trọng. 

Lý Nhã Kỳ trải lòng 'càng trưởng thành càng mất lòng tin vào tình yêu', U40 giàu có nhưng vẫn 'lẻ bóng' - Ảnh 12
Lý Nhã Kỳ trải lòng 'càng trưởng thành càng mất lòng tin vào tình yêu', U40 giàu có nhưng vẫn 'lẻ bóng' - Ảnh 13
Lý Nhã Kỳ luôn có những mối quan hệ bạn bè thân thiết bên cạnh

Nữ doanh nhân cho biết tình yêu bây giờ không phải là đích đến cuối cùng của cô. Hiện tại cô chỉ muốn tập trung vào công việc và phát triển bản thân hơn nữa, đồng thời cô cũng muốn cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật nước nhà trong thời gian sắp tới. 

Lý Nhã Kỳ trải lòng 'càng trưởng thành càng mất lòng tin vào tình yêu', U40 giàu có nhưng vẫn 'lẻ bóng' - Ảnh 14
Lý Nhã Kỳ hiện tại xinh đẹp, tự tin và vô cùng giàu có. 
Vì sao Lý Nhã Kỳ không xuất hiện tại LHP Cannes 2023?

Vì sao Lý Nhã Kỳ không xuất hiện tại LHP Cannes 2023?

Là đại diện Việt Nam duy nhất gây ấn tượng qua nhiều mua LHP Cannes. Tuy nhiên, năm nay Lý Nhã Kỳ lại không có mặt trong sự kiện phim ảnh uy tín này.

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Từ khóa:   cuộc sống Lý Nhã Kỳ tình yêu Lý Nhã Kỳ Lý Nhã Kỳ

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