'Lụi tim' với câu nói của bé Bo dành cho Hoà Minzy khiến dân tình phải 'tan chảy'

Sao Việt 28/04/2023 11:53

Bé Bo - con trai Hoà Minzy khiến dân tình phải 'tan chảy' vì loạt câu nói đầy tình cảm dành cho mẹ.

Có mẹ là nữ ca sĩ nổi tiếng, thế nên từ khi được Hoà Minzy công khai, bé Bo đã nhận về lượt yêu thích đông đảo từ người hâm mộ. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, lém lỉnh, nhóc tỳ nhà Hoà Minzy còn "đốn tim" với loạt câu nói đầy tình cảm. 

Mới đây nhất, Hoà Minzy hào hứng chia sẻ đoạn hội thoại của hai mẹ con. Cụ thể, bé Bo nói: "Mẹ xinh thế". Ngay sau đó, nữ ca sĩ liên tục bật cười thích thú và nhờ con trai nói lại lần nữa: "Con nói lại đi". Ngay sau đó, bé Bo cũng nhanh chóng thực hiện: "Mẹ ơi, mẹ xinh thế". Mới chỉ 4 tuổi, nhưng quý tử nhà Hoà Minzy đã biết "lấy lòng" mẹ rồi đây. Bên cạnh đó, người hâm mộ bày tỏ sự thích thú vì độ dễ thương cũng như tình cảm mà nhóc tỳ dành cho mẹ. 

'Lụi tim' với câu nói của bé Bo dành cho Hoà Minzy khiến dân tình phải 'tan chảy' - Ảnh 1
Sau mối tình không trọn vẹn, Hoà Minzy dành thời gian để chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và chăm sóc nhóc tỳ - Ảnh: FBNV
'Lụi tim' với câu nói của bé Bo dành cho Hoà Minzy khiến dân tình phải 'tan chảy' - Ảnh 2
Hòa Minzy và bé Bo - Ảnh: FBNV

Bé Bo tên thật là Nguyễn Minh Thiên Ân. Nhóc tỳ chào đời vào tháng 10/2019. Bé Bo là kết quả tình yêu của Hoà Minzy và thiếu gia Minh Hải sau 5 năm hẹn hò. Tuy nhiên, vào tháng 2/2022, Hoà Minzy khiến nhiều người tiếc nuối khi thông báo đã chia tay bạn trai. Sau khi "đường ai nấy đi", nữ ca sĩ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và dành thời gian để chăm sóc nhóc tỳ. Theo tiết lộ, nhóc tỳ chính là nguồn động lực lớn giúp nữ ca sĩ cố gắng làm việc mỗi ngày. Bé Bo hiện đã gần 4 tuổi, sở hữu vẻ điển trai và thường xuyên khiến người hâm mộ "tan chảy" vì loạt câu nói tình cảm. 

'Lụi tim' với câu nói của bé Bo dành cho Hoà Minzy khiến dân tình phải 'tan chảy' - Ảnh 3
Bé Bo nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ bởi biểu cảm đáng yêu cùng những câu nói vô cùng tình cảm - Ảnh: FBNV

Kể từ khi công khai hình ảnh của con trai, Hoà Minzy nhận được nhiều hơn sự chú ý của khán giả. Nữ ca sĩ cũng thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc dễ thương của bé Bo. Thông qua những hình ảnh, đoạn video được Hoà Minzy chia sẻ, bé Bo gây ấn tượng bởi vẻ đáng yêu, lanh lợi, thông minh và vô cùng tình cảm. Hòa Minzy cũng nhận về nhiều lời khen ngợi bởi cách dạy con tâm lý, nhẹ nhàng. 

'Lụi tim' với câu nói của bé Bo dành cho Hoà Minzy khiến dân tình phải 'tan chảy' - Ảnh 4
Bé Bo ra đời đã khiến Hòa Minzy vui vẻ hơn - Ảnh: FBNV

Hoà Minzy từng chia sẻ, bé Bo ra đời đã khiến cô vui vẻ hơn: “Gần đây sức khỏe của Hòa tốt hơn, đặc biệt sau khi có em bé. Sinh con xong, phụ nữ thường yếu đi nhưng gần đây tôi thấy mình trẻ, vui vẻ hơn, như ông bà có câu 'gái một con trông mòn con mắt'. Có lẽ con trai khiến tinh thần tôi không còn tiêu cực như xưa”.

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