Xuất hiện tại sự kiện khởi động cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022 và cử đại diện Việt Nam dự Miss Supranational 2022 diễn ra tại TP.HCM. Kim Duyên được người hâm mộ kỳ vọng “làm nên chuyện” tại Miss Supranational 2022.
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Trong buổi họp báo khởi động cuộc thi Miss Supranational Vietnam 2022 và cử đại diện Việt Nam tham dự Miss Supranational 2022 vào tối 17/5, Kim Duyên xuất hiện trong vóc dáng gợi cảm, thần thái rạng rỡ tại sự kiện.
Kim Duyên được biết đến khi lọt Top 12 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ 2016. Năm 2019, cô nàng xuất sắc trở thành Á hậu 1 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2020. Một năm sau người đẹp Cần Thơ được đại diện Việt Nam tham gia tại đấu trường quốc tế và đạt được thành tích top 16 chung cuộc. Được biết, Hoa hậu Siêu quốc gia là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 2009. Trước Kim Duyên, những gương mặt từng đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc này bao gồm: Hoa hậu Ngọc Châu, Siêu mẫu Minh Tú, Á hậu Khánh Phương, siêu mẫu Khả Trang…
Tại sự kiện diễn ra vào tối ngày 17/5, Kim Duyên xuất hiện với làn da nâu, vóc dáng gợi cảm cùng thần thái tự tin, “hừng hực lửa” chiến đấu. Ngoài ra, cô còn thể hiện khả năng tiếng Anh lưu loát của mình. Kim Duyên tâm sự: "Mục tiêu của tôi tại Miss Supranational 2022 chính là chiếc vương miện. Tôi sẽ đem vương miện đầu tiên về cho Việt Nam. Trên chặng đường mà Duyên đi luôn có tình yêu, sự ủng hộ của các bạn".
Đeo trên mình dải sash Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022, Á hậu 1 của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 không kìm được cảm xúc, cô nàng đã gửi lời cảm ơn đến fan đã luôn yêu thương, đồng hành cùng cô. Tại đây cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các anti-fan, những lời nhận xét, góp ý vô tình giúp cô thay đổi mọi thứ từ thần thái, ngoại hình, kỹ năng catwalk, khả năng ứng xử cho đến tư duy phản biện.
Được biết, cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia thế giới 2022 (Miss Supranational 2022 ) dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 27/6 đến 15/7 tại Ba Lan. Tại sự kiện (17/5) vừa qua, ban tổ chức cũng đã chia sẻ về quá trình chuẩn bị và hành trình sắp tới của Á hậu Kim Duyên. Được biết, người đẹp Cần Thơ còn một tháng để chuẩn bị và mang hai tiếng Việt Nam tự hào bay cao và bay xa hơn nữa trên sân khấu Miss Supranational 2022.