Kim Duyên được biết đến khi lọt Top 12 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ 2016. Năm 2019, cô nàng xuất sắc trở thành Á hậu 1 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2020. Một năm sau người đẹp Cần Thơ được đại diện Việt Nam tham gia tại đấu trường quốc tế và đạt được thành tích top 16 chung cuộc. Được biết, Hoa hậu Siêu quốc gia là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 2009. Trước Kim Duyên, những gương mặt từng đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc này bao gồm: Hoa hậu Ngọc Châu, Siêu mẫu Minh Tú, Á hậu Khánh Phương, siêu mẫu Khả Trang…

Kim Duyên tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2021 (lọt top 16 chung cuộc) - Ảnh: Internet

Á hậu Kim Duyên - đại diện Việt Nam tham gia Miss Supranational 2022 - Ảnh: VietNamNet

Tại sự kiện diễn ra vào tối ngày 17/5, Kim Duyên xuất hiện với làn da nâu, vóc dáng gợi cảm cùng thần thái tự tin, “hừng hực lửa” chiến đấu. Ngoài ra, cô còn thể hiện khả năng tiếng Anh lưu loát của mình. Kim Duyên tâm sự: "Mục tiêu của tôi tại Miss Supranational 2022 chính là chiếc vương miện. Tôi sẽ đem vương miện đầu tiên về cho Việt Nam. Trên chặng đường mà Duyên đi luôn có tình yêu, sự ủng hộ của các bạn".

Đeo trên mình dải sash Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022, Á hậu 1 của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 không kìm được cảm xúc, cô nàng đã gửi lời cảm ơn đến fan đã luôn yêu thương, đồng hành cùng cô. Tại đây cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các anti-fan, những lời nhận xét, góp ý vô tình giúp cô thay đổi mọi thứ từ thần thái, ngoại hình, kỹ năng catwalk, khả năng ứng xử cho đến tư duy phản biện.