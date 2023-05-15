Không phải được nhận kim cương từ chồng, bà xã Mạc Văn Khoa tiết lộ món quà vô giá từ một nhân vật đặc biệt nhân ngày của Mẹ

Mới đây bà xã Mạc Văn Khoa là Vy Pumpe đã hào hứng khoe món và vô giá trị đến từ một nhân vật đặc biệt, người hâm mộ xem xong ai cũng cảm thấy đáng yêu.

Mới đây trên trang cá nhân của mình bà xã Mạc Văn Khoa - Vy Pumpe đã khiến dân tình không khỏi suýt xoa vì món quà vô giá vô cùng đáng yêu đến từ một nhận vật đặc biệt. Mạc Văn Khoa và bà xã xinh đẹp Thảo Vy (hay còn được gọi là Vy Pumpe) Cụ thể cô nàng chia sẻ một tấm thiệp được làm thủ công nhân dịp Ngày Của Mẹ. Được biết đât chính là món quà đến từ con gái của cặp đôi là bé Minnie thực hiện để dành tặng mẹ mình nhận dịp đặc biệt. Theo đó Vy Pumpe khi nhận được món quà rất là xúc đông và vui mừng, cô chia sẻ trên trang cá nhân: ''34 năm cũng đợi được đến ngày này. Ngày được nhận thiệp từ con gái cưng, cảm xúc lâng lâng khó tả, quá ư là sung sướng và hạnh phúc".

Tấm thiệp được làm bởi chồng cô và cô con gái bé nhỏ Minnie Cô công chúa nhỏ của cặp đôi ra đời vào năm 2020 Có thể thấy đối với cô nàng không phải túi hiệu đắt đỏ hay kim cương lấp lánh từ ông xã, chỉ đơn giản là một tấm thiệp thôi nhưng cũng đủ khiến Vy Pumpe hạnh phúc. Ý nghĩa hơn, nó được chính tay con gái thực hiện gửi đến đấng sinh thành nhân Ngày Của Mẹ, điều mà bà xã Mạc Văn Khoa chờ đợi suốt hàng chục năm qua. Được biết Vy Pumpe kết hôn cùng Mạc Văn Khoa vào năm 2022, trước đó cả hai đã có thơi gian yêu nhau trong suốt 7 năm. Trong thời gian yêu đương cả hai không nhận được sự đồng thuận từ phía hai bên gia đình vì chênh lệch tuổi tác và vì Mạc Văn Khoa là người hoạt động nghệ thuật khiến bố mẹ Vy Pumpe không an lòng khi tác hợp. Thậm chí trong lúc yêu đương Vy Pumpe còn bị cho là yêu nam diễn viên ''chỉ vì tiền''

Cả hai có thời gian yêu nhau 7 năm trước khi kết hôn và sinh con Năm 2022 cả hai chính thức tổ chức hôn lễ và trở thành vợ chồng hợp pháp Tuy nhiên vượt qua bao nhiêu trở ngại chông gai đến từ định kiến gia đình và xã hội cuối cùng nam diễn viên Mạc Văn Khoa cũng đã thành công đưa nàng về dinh. Không chỉ được biết đến bởi con đường nghề nghiệp ngập tràn hào quang như hiện tại, nam diễn viên còn được ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp với bà xã và một gia đình nhỏ ngập tràn tiếng cười. Mạc Văn Khoa và gia đình nhỏ hiện tại Ngoài ra nam diễn viên 9X còn chia sẻ vợ mình là một người hiền lành, vị tha và rất thật thà, cô được cả nhà chồng thương yêu và hiện tại fan hậm mộ của nam diễn viên cũng hết lòng yêu mến Vy Pumpe. Đồng thời, Mạc Văn Khoa chia sẻ bản thân thay đổi nhiều sau khi có con. Giờ đây anh trở thành một ông bố, biết cách lo cho con từ miếng ăn, giấc ngủ. Anh bộc bạch: “Chúng tôi cùng nhau san sẻ trong thời gian đặc biệt này. Có con giúp cuộc sống tôi thú vị hơn, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau".

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