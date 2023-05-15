Diễn viên Gia Bảo và cuộc hôn nhân không trọn vẹn, nghẹn ngào khi nhắc đến con gái 9 tuổi sau ly hôn

Mới đây nam diễn viên Gia Bảo đã có những trải lòng về cuộc sống sau ly hôn, anh nghẹn ngào khi nhắc về con gái, luyến tiếc khi không thể chứng kiến con lớn lên từng ngày.

Gia Bảo được biết đến với vai trò một nam diễn viên hài của Vbiz, anh may mắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có dòng máu nghệ thuật từ xa xưa. Ông nội của anh là NSƯT Bảo Quốc và bác là NSƯT Hữu Châu. Vậy nên ngay từ lúc nhỏ anh đã có cơ hội tham gia những vai diễn như con út trong vở kịch “Lòng mẹ”. Tên tuổi của anh được quan tâm và biết đến nhiều hơn thông qua vở kị ch “Khi đàn ông có bầu”. Nam diễn viên Gia Bảo Nam diễn viên Gia Bảo và những trải lòng về con gái 9 tuổi trong nghẹn ngào Nam diễn viên lập gia đình vào năm 2014 cùng với diễn viên Thanh Hiền và có một cô con gái nhưng ba năm sau, cả hai đường ai nấy đi. Nguyên nhân tan vỡ được cho là không tìm được tiếng nói chung, diễn viên Gia Bảo cũng thừa nhận mình mãi mê kiếm tiền nên khiến hôn nhân đi đến bờ vực thẳm.

Diễn viên Gia Bảo cùng vợ là Thanh Hiền khi chưa ly hôn Những năm gần đây, dù bận rộn với công việc nhưng Gia Bảo luôn có khoảng thời gian dành riêng cho con. Diễn viên cho biết con gái anh năm nay lên 9 tuổi, sống tình cảm, hiểu chuyện. Niềm hạnh phúc của anh là con ngoan ngoãn, trưởng thành. Tuy không ở gần con nhưng nam diễn viên có chia sẻ đầy tình cảm rằng: "Ngày nào diễn ít, tôi sẽ tranh thủ dành thời gian cho con. Trong tuần, tôi bắt buộc phải gặp con ít nhất một ngày, ham chạy show rồi bỏ con là không được.''. Nam diễn viên chia sẻ có lần lỡ hẹn với con gái vì bận lịch diễn cuối tuần, khi gặp mặt cô bé nói rằng đã thay đồ từ rất sớm để đợi ba, nhưng lại không thấy ba đến đón, Gia Bảo tự trách mình là một người cha tệ, từ đó trở đi anh luôn dành thời gian cho con gái nhiều hơn.

Gia Bảo dành nhiều thời gian hơn chô cô ''công chúa nhỏ'' của mình Ngoài ra anh còn chia sẻ nhiều người khuyên mình tái hợp với vợ cũ, tuy nhiên anh cho biết sau những chuyện đã trải qua mối quan hệ của cả hai cũng đã nhạt phai và không thể nào quay lại. Anh hiện tại chỉ đang cố gắng cống hiến cho nghệ thuật và cùng vợ cũ nuôi dạy con gái. Dù ở đang có sự nghiệp ổn định, song cuộc đời và sự nghiệp của Gia Bảo lại trải qua nhiều thăng trầm. Dù đạt được một số thành tích nhất định trong sự nghiệp, Gia Bảo vẫn phải đối mặt với áp lực "con nhà nòi", những lời phán xét cho rằng anh sẽ chẳng bao giờ thành công như những thế hệ trước trong gia đình. Diễn viên Gia Bảo được đánh giá có lối diễn xuất tự nhiên Diễn viên Gia Bảo bao năm cống hiến cho nghệ thuật, không ngừng cố gắng vi sự nghiệp ''con nhà nòi'' Nam diễn viên vẫn không ngừng cố gắng, bao năm qua Gia Bảo tham gia nhiều cuộc thi kịch nói trên toàn quốc và đạt được một số giải thưởng. Anh xem những thành tựu ấy như là món quà, lời cảm ơn gửi đến các tiền bối đã dạy dỗ và hỗ trợ mình trong sự nghiệp diễn xuất. Gia Bảo hiện tại vẫn đang hoạt động nghệ thuật xuyên suốt, anh thường xuyên nhận lời chia sẻ về câu chuyện nghề nghiệp cũng như cuộc đời.

Gia Bảo và vợ cũ Thanh Hiền hiếm hoi hội ngộ chung khung hình nhưng không nhìn mặt nhau Gia Bảo và vợ cũ Thanh Hiền đã có dịp hội ngộ cùng nhau sau khi xuất hiện tại buổi công bố vở diễn của danh hài Hoài Linh.

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