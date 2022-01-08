Gia Bảo và vợ cũ Thanh Hiền hiếm hoi hội ngộ chung khung hình nhưng không nhìn mặt nhau

Sao Việt 08/01/2022 11:16

Gia Bảo và vợ cũ Thanh Hiền đã có dịp hội ngộ cùng nhau sau khi xuất hiện tại buổi công bố vở diễn của danh hài Hoài Linh.

Tối qua (7/1), khán giả đổ dồn sự chú ý vào vở kịch Lạc giữa biển người vì có sự xuất hiện trở lại của danh hài Hoài Linh. Tuy nhiên, khi hình ảnh hậu trường sau khi kết thúc vở diễn, mọi người lại đổ dồn sự chú ý vào nghệ sĩ Gia Bảo và vợ cũ là diễn viên Thanh Hiền

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Thanh Hiền chia sẻ loạt ảnh chụp cùng NSƯT Hoài Linh và những đồng nghiệp. Khung ảnh vui vẻ của bé Grammy cùng ba Gia Bảo và mẹ Thanh Hiền khiến người hâm mộ chú ý.

Gia Bảo và vợ cũ Thanh Hiền hiếm hoi hội ngộ chung khung hình nhưng không nhìn mặt nhau - Ảnh 1 

Gia Bảo và vợ cũ Thanh Hiền hiếm hoi hội ngộ chung khung hình nhưng không nhìn mặt nhau - Ảnh 2

Gia Bảo và vợ cũ là Thanh Hiền hiếm hoi chụp cùng khung hình nhưng lại không muốn nhìn mặt nhau

Đáng chú ý, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Gia Bảo đã khoe khung ảnh chụp chung cùng vợ cũ Thanh Hiền và con gái Grammy. Có lẽ đây là lần hiếm hoi người hâm mộ thấy cặp đôi hội ngộ cùng nhau sau khi "đường ai nấy đi".

Gia Bảo và vợ cũ Thanh Hiền hiếm hoi hội ngộ chung khung hình nhưng không nhìn mặt nhau - Ảnh 3

Gia Bảo và vợ cũ Thanh Hiền hiếm hoi hội ngộ chung khung hình nhưng không nhìn mặt nhau - Ảnh 4

Thanh Hiền cũng có vở diễn tại Liên hoan sân khấu 2021

Gia Bảo cũng xúc động khi gặp lại con gái cưng sau thời gian dài xa cách: "Hôm nay ba Hoài Linh trở lại sân khấu vẫn duyên dáng và lửa hừng hực cô Việt Hương lâu rồi trở lại kịch dài vẫn diễn quá hay. Thích cặp đôi vợ chồng Sáu Bảnh ghê, ăn rơ dễ sợ. Thương ba Linh và cô Hương nhiều. Kết vở thấy có chút gì đó xúc động. Hôm nay đi xem kịch được gặp con gái yêu sau bao ngày xa cách nên vui và cảm thấy trọn vẹn".

Từ khóa:   nghệ sĩ Gia Bảo diễn viên Thanh Hiền 24h sao Việt

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