Hồng Đào: Tái hợp rồi tan vỡ tình đầu sau hơn 20 năm, U60 ‘lão hóa ngược’ trẻ trung, yêu đời nhờ ‘xem nhẹ’ chuyện buồn

Nghệ sĩ Hồng Đào sinh năm 1962, cô được biết đến như một trong những nghệ sĩ kịch nói "thế hệ vàng" của TP.HCM thập niên 90 bên cạnh Thành Lộc, Hồng Vân...

Hồng Đào – Quang Minh trước đây cùng trưởng thành từ trường Nghệ thuật Sân khấu 2, khi ấy Hồng Đào là một cô nàng xinh xắn còn Quang Minh là chàng trai lãng tử đào hoa. Ít ai biết rằng Quang Minh là mối tình đầu của Hồng Đào. Cả hai gặp gỡ nhau từ khi đi học và nảy sinh tình cảm. Quang Minh cũng từng viết thư tình, thậm chí anh từng gửi cho Hồng Đào những tờ báo trong đó gạch dưới những câu nói ngụ ý về tình yêu. Hồng Đào từng có một mối tình đầu rất đẹp với Quang Minh khi còn là sinh viên - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sau một thời gian hạnh phúc của đôi bạn trẻ thì Quang Minh sang Mỹ định cư, bỏ lại mối tình sau lưng. Năm 1990, Quang Minh kết hôn với một người phụ nữ khác, nhưng hôn nhân kéo dài không bao lâu thì lại chia tay.

Năm 1994, Hồng Đào sang Mỹ định cư. Ở đây, cô đã gặp và nối lại tình xưa với Quang Minh. Từ đó, Hồng Đào – Quang Minh trở thành cặp đôi được yêu mến nhất nhì showbiz. Không chỉ ăn ý trên sân khấu và phim ảnh, sự nghiệp ngày càng thăng tiến, mà cuộc sống hôn nhân của cặp đôi cũng khiến cho bao người ngưỡng mộ. Sau một lần đổ vỡ, cuối cùng Quang Minh cũng trở về bên mối tình năm xưa - Ảnh: Internet Câu chuyện về mối tình đầu của Hồng Đào khiến bao người xúc động nhưng cuối cùng họ vẫn không hạnh phúc đến 'cuối cùng' - Ảnh: Internet Hạnh phúc hơn 20 năm trong tổ ấm cùng với hai cô con gái, đến năm 2019, cả hai bất ngờ thông tin đến khán giả rằng đã ly hôn. Khán giả đã vô cùng tiếc nuối cho một mối tình đẹp tan vỡ.

Sau khi ly hôn, Hồng Đào nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống, trở lại với công việc diễn xuất, tham gia các dự án phim ảnh, chơi gameshow và làm kênh youtube. Cô ghi dấu ấn với khán giả bởi diễn xuất tự tin cùng sự trẻ trung, hết mình trên các chương trình truyền hình. Đồng thời, cô cũng dành nhiều thời gian bên gia đình hơn trước đây. Hồng Đào vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật sau ly hôn - Ảnh: FBNV Hồng Đào ở thời điểm hiện tại khiến nhiều ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn. Cô cho biết, lí do đơn giản khiến mình giữ được sự tươi trẻ ở thời điểm này là do cách sống “xem nhẹ” chuyện buồn, không thích giận hờn, ganh đua, toan tính như trước. Cô rất hài lòng, vui vẻ và đón nhận cuộc sống với suy nghĩ tích cực. Hiện tại cô đã cân bằng cuộc sống và luôn tươi trẻ yêu đời - Ảnh: FBNV Ngoài thời gian cho công việc, cô tận hưởng cuộc sống độc thân và 'xem nhẹ' chuyện buồn cho tâm hồn luôn được thư thả - Ảnh: FBNV Tuổi 59, Hồng Đào vẫn rất trẻ trung với thân hình thon gọn, thời trang ngày thường cô cũng hay chọn cho mình phong cách năng động cá tính - Ảnh: FBNV Chuyện buồn cũng đã qua, cứ vui vẻ sống tiếp với thật nhiều năng lượng - Ảnh: FBNV Không ai muốn hôn nhân mình đổ vỡ, nhưng nếu đã không thể trụ được thì chọn cách buông bỏ cũng không là quá tệ. Đôi khi ly hôn cũng không hẳn là dấu chấm hết cho cuộc đời, cư xử văn minh, tin ở tương lai, mở rộng tim mình thì vẫn có thể chào đón hạnh phúc mới, một trang mới cho cuộc đời.

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