Đang mang bầu khệ nệ, Đàm Thu Trang bất ngờ bức xúc điều này liên quan đến Cường Đô La

Sao Việt 14/05/2023 20:44

Phản ứng của Đàm Thu Trang - vợ Cường Đô La đang gây nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Cường Đô LaĐàm Thu Trang là một trong những cặp đôi Vbiz được nhiều người ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp như mơ. Tuy nhiên, Cường Đô La và Đàm Thu Trang cũng vướng phải không ít thị phi khiến CĐM nhiều lần ngã ngửa.

Đang mang bầu khệ nệ, Đàm Thu Trang bất ngờ bức xúc điều này liên quan đến Cường Đô La - Ảnh 1
Vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang - Ảnh: Internet

Việc giả mạo tải khoản Facebook, Zalo, Insta ngày nay là chuyện không quá hi hữu trong giới showbiz. Chỉ cần một tên tuổi vừa nổi đêm qua thì sáng hôm sau đã có hàng trăm acc giả mạo được tạo ra. Vợ chồng Đàm Thu Trang cũng là một trong số đó. Được biết, cặp đôi này bị giả mạo nick trên Tiktok.

Đang mang bầu khệ nệ, Đàm Thu Trang bất ngờ bức xúc điều này liên quan đến Cường Đô La - Ảnh 2
Vợ chồng Đàm Thu Trang bị giả mạo nick trên Tiktok - Ảnh: Internet

Mặc dù đang trong cảnh bầu bí, những mỹ nhân này phải bức xúc ra mặt ngay trên trang cá nhân của mình. Vợ Cường Đô La viết: "Trang và anh Cường không có bất kỳ tài khoản nào trên nền tảng Tiktok. Do vậy, đây là những tài khoản ảo do người khác tạo nên, lấy clip của 2 vợ chồng để up lại và trả lời mọi người trên cương vị của Trang và anh Cường."

Đàm Thu Trang còn cho biết thêm, không biết người này lợi dụng tên tuổi của vợ chồng cô với mục đích gì. Chính vì vậy, cô nàng đã ra cảnh báo với nhiều khán giả. 

Đàm Thu Trang (SN 1989) là người dân tộc Tày, đến từ Lạng Sơn, được biết đến với vai trò người mẫu, ca sĩ. Cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi xứ Lạng 2010, vào top 6 chung cuộc của chương trình Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên, vào top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020...

Đang mang bầu khệ nệ, Đàm Thu Trang bất ngờ bức xúc điều này liên quan đến Cường Đô La - Ảnh 3
Vợ chồng Đàm Thu Trang hay khoe hình con gái - Ảnh: Internet

Sau chặng đường hoạt động nghệ thuật, cô đã gặp phải người tình trăm năm Thiếu gia Cường Đô La. Cả hai sau đó đã kết hôn vào năm 2019 và đơm hoa kết trái. Chuyện hôn nhân của người đẹp khiến không ít người phải ganh tỵ. Sau khi "làm vợ người ta", Đàm Thu Trang gần như rút khỏi showbiz và tập trung vun vén chuyện gia đình. 

Đang mang bầu khệ nệ, Đàm Thu Trang bất ngờ bức xúc điều này liên quan đến Cường Đô La - Ảnh 4
Đàm Thu Trang tiếp tục thông báo tin vui với công chúng về việc đang mang bầu nhóc tỳ thứ hai - Ảnh: Internet

Tháng 8/2020, Đàm Thu Trang và Cường Đô La chào đón con gái Suchin ra đời. Và gần đây, Đàm Thu Trang tiếp tục thông báo tin vui với công chúng về việc đang mang bầu nhóc tỳ thứ hai. Trước thông tin này, nhiều người hâm mộ cũng không ngừng gửi lời chúc mừng đến cựu người mẫu. 

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