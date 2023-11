Việc giả mạo tải khoản Facebook, Zalo, Insta ngày nay là chuyện không quá hi hữu trong giới showbiz. Chỉ cần một tên tuổi vừa nổi đêm qua thì sáng hôm sau đã có hàng trăm acc giả mạo được tạo ra. Vợ chồng Đàm Thu Trang cũng là một trong số đó. Được biết, cặp đôi này bị giả mạo nick trên Tiktok.

Vợ chồng Đàm Thu Trang bị giả mạo nick trên Tiktok - Ảnh: Internet

Mặc dù đang trong cảnh bầu bí, những mỹ nhân này phải bức xúc ra mặt ngay trên trang cá nhân của mình. Vợ Cường Đô La viết: "Trang và anh Cường không có bất kỳ tài khoản nào trên nền tảng Tiktok. Do vậy, đây là những tài khoản ảo do người khác tạo nên, lấy clip của 2 vợ chồng để up lại và trả lời mọi người trên cương vị của Trang và anh Cường."

Đàm Thu Trang còn cho biết thêm, không biết người này lợi dụng tên tuổi của vợ chồng cô với mục đích gì. Chính vì vậy, cô nàng đã ra cảnh báo với nhiều khán giả.