'Cô dâu đại chiến' Lê Khánh có bầu mà 'giấu nhẹm', con đẻ ra da trắng, môi đỏ ai cũng nhầm là con gái

Cuộc sống của vợ chồng Lê Khánh và Tuấn Khải vẫn mặn nồng khiến bao người ngưỡng mộ. Dù đã yêu nhau lâu nhưng cả hai vẫn biết cách "giữ lửa" cho tình yêu.

Nữ diễn viên Lê Khánh luôn biết cách chăm sóc chồng, còn ông xã Tuấn Khải cũng là một người chồng giỏi giang, tâm lý và chiều chuộng vợ hết mực. Trong một chương trình truyền hình gần đây, ông xã của Lê Khánh - Tuấn Khải đã có những chia sẻ khiến ai cũng không khỏi bất ngờ và ngỡ ngàng.

Tuấn Khải xúc động kể rằng khi mới mang thai lần đầu, Lê Khánh đã bị sảy mất con: "Lúc Khánh mang bầu khoảng hơn hai tháng thì bé bị mất tim thai, khi nhận thông tin đó, hai vợ chồng thấy mất mát rất lớn nhưng cố gắng vượt qua. Sau này khi Khánh có bầu lần tiếp theo rồi sinh ra Tuấn Khang, đó lại là cảm xúc trái chiều, nửa mừng nửa lo vì mình đã trải qua một lần như vậy rồi". Chính vì nỗi ám ảnh mất con nên đến khi Lê Khánh có thai lần kế tiếp, hai vợ chồng đã không dám kể cho ai nghe. Thậm chí, cả hai giấu cả ba mẹ về chuyện mang bầu.

Những khoảnh khắc ấm áp, ngọt ngào của hai mẹ con - Ảnh FBNV Từ khi Tuấn Khang chào đời, cuộc sống của đôi vợ chồng luôn cảm thấy ý nghĩa và trách nhiệm hơn với gia đình nhỏ của mình - Ảnh FBNV Khoảnh khắc cực đáng yêu của hai mẹ con - Ảnh FBNV Con trai của cặp đôi tên là Tuấn Khang. Cậu con trai nhỏ có vẻ ngoài trắng trẻo, kháu khỉnh nên thường bị nhầm lẫn là bé gái. Mỗi lần gặp câu hỏi liên quan đến giới tính của con, Tuấn Khải thường nói: "Mọi người hay gọi điện hỏi con tôi mấy tuổi rồi, trai hay gái, tôi hay nói đùa: "Hiện giờ cháu là trai, còn sau này chưa biết được. Con cũng giống tôi vì hồi còn nhỏ, không ai biết tôi là trai hay gái. Khi mẹ bế đi chơi, đến lúc cho tôi tè, mọi người mới biết tôi là con trai. Tôi rất giống con gái, da trắng, môi đỏ, tóc dài, con trai tôi bây giờ cũng giống như vậy. 10 người thì 10 người bảo là con gái". Cậu con trai có vẻ ngoài trắng trẻo, đáng yêu nên thường bị nhầm lẫn là bé gái - Ảnh FBNV Cậu con trai nhỏ được yêu thương và chăm sóc như bảo bối của cặp đôi - Ảnh FBNV Tổ ấm nhỏ của đôi vợ chồng Lê Khánh và Tuấn Khải luôn tràn đầy tiếng cười - Ảnh FBNV Hiện tại, tổ ấm nhỏ của đôi vợ chồng Lê Khánh và Tuấn Khải luôn tràn đầy tiếng cười, khiến nhiều người ngưỡng mộ và yêu mến.

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