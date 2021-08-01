Ca sĩ Hải Băng bán hàng online ăn mặc gợi cảm "chốt đơn" khiến nhiều người cảm thấy phản cảm

Thời gian trở lại đây nhiều sao Việt đổ xô đi bán hàng online trên các trang MXH. Vấp nhiều ý kiến trái chiều khi trang phục lúc bán quá gợi cảm và có phần hớ hênh.

Nữ ca sĩ Hải Băng hiện tại đang vấp phải nhiều tranh cãi khi liên tục có những hành động có phần gợi cảm quá hớ hênh trên MXH. Sau khi kết hôn với nam diễn viên Thành Đạt, nữ ca sĩ rút lui về hậu cung và sinh liên tiếp 3 bé trong một thời gian ngắn khiến nhan sắc của cô xuống rõ rệt. Sau khi sinh con cơ thể của Hải Băng cũng có nhiều sự thay đổi lớn khiến vóc dáng của cô không còn được như trước. Đây cũng là điều khiến nữ ca sĩ trở nên tự ti hơn về bản thân. Nhưng cô thật sư thức tỉnh khi ông xã chê như "tát nước vào mặt". Nhờ những lời nói từ ông xã Hải Băng đã có sự thay đổi và tự tin lấy lại vóc dáng như thời còn son. Ảnh: Internet Hải Băng chia sẻ: "Cái gì cũng phải có giai đoạn. Chẳng phải thần thánh mà muốn là ban phép đẹp là đẹp liền. Giờ nhìn lại hình ảnh từng giai đoạn sau sinh thật là tuyệt vời. Cám ơn bản thân đã luôn yêu thương chính mình. Bỉm sữa ơi, đừng quá mê chồng để rồi nói cái gì cũng nghe. Nhưng mà chồng chê thì cứ nghe đi, không mất gì mà được lợi cho bản thân. Được cái em mà xấu là chồng em tự tạt nước thẳng vào mặt rồi, chẳng cần chờ đến bản thân xấu phải tự giác...".

Hình ảnh ăn mặc gợi cảm khi bán hàng khiến nhiều người cảm thấy phản cảm. Ảnh: Internet Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như Hải Băng kinh doanh online, cô nàng thường xuyên livestream bán hàng online trên MXH và những bộ trang phục cô mang có phần quá đà, khiến nhiều người cảm thấy có phần phản cảm. Nhiều khán giả cho rằng, nữ ca sĩ đang ăn mặc táo bạo khi livestream. Những cũng có những người dành lời khen cho cô vì có một vóc dáng nuột nà, trẻ trung và không ai nghĩ đó là mẹ của 3 đứa trẻ. Những bộ nội y hay những thiết kế cắt xẻ táo bạo luôn là sự ưu tiên của Hải Băng trong các buổi livestream bán hàng. Những lời chê bai của các khán giả thì cô nàng cũng nhận được những lời khen về body quá đỉnh của Hải Băng. Ảnh: Internet Giảm cân ngay sau sinh và lấy lại làn da trắng mịn

Chỉ sau khi sinh em bé được 1 tháng Hải Băng đã bắt tay vào công cuộc giảm cân và lấy lại vóc dáng. Cô nàng đã dùng đến phương pháp nịt bụng, đây được xem là phương án tối ưu nhất của các bà mẹ bỉm sữa sau khi sinh và muốn lấy lại vóc dáng nhanh chóng. Để giảm được vòng 2 hiệu quả hơn Hải Băng đã dùng kem tan mỡ quấn quanh bụng để làm nóng để bụng thong, không bị chảy xệ. Với phương pháp các chị em bỉm sữa sẽ giảm cân được hiệu quả mà không cần tập thê dục thể thao mỗi ngày. Sau khi sinh con Hải Băng nhanh chóng lấy lại vóc dáng hiệu quả. Ảnh: Internet Để làn da không bị tàn nhang, nám và trở nên trắng mịn sau sinh, Hải Băng chia sẻ: "Trước giờ đi ngủ dưỡng toàn tập từ đầu tới chân, đi biển, đi núi… phơi mặt các kiểu không chăm chỉ dưỡng, xấu thì biết trách ai bây giờ". Dù đã bước sang tuổi 33 và đã có 3 người con nhưng đến thời điểm hiện tại Hải Băng luôn có một làn da sáng hồng và theo đó nhan sắc cũng thăng hạng.

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