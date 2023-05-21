Bảo Thanh ở tuổi 33: Hôn nhân viên mãn, sở hữu khối tài sản 'khủng' và sự nghiệp đáng mơ ước

Sao Việt 21/05/2023 22:16

Ở tuổi 33, Bảo Thanh gần như có mọi thứ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bảo Thanh là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình. Cô nổi tiếng và được đánh giá cao về mặt diễn xuất sau thành công của bộ phim Sống chung với mẹ chồng. Bảo Thanh liên tục gây dấu ấn với khán giả qua các bộ phim Người phán xử, Ngày ấy mình đã yêu hay mới đây nhất là Về nhà đi con lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Bảo Thanh ở tuổi 33: Hôn nhân viên mãn, sở hữu khối tài sản 'khủng' và sự nghiệp đáng mơ ước - Ảnh 1
Bảo Thanh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

"Sống chung với mẹ chồng" giúp Bảo Thanh ghi tên mình vào danh sách những diễn viên đắt show nhất nhì màn ảnh nhỏ. Vai diễn thành công còn giúp cô nhận giải thưởng Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất tại VTV Awards 2017.

Bảo Thanh ở tuổi 33: Hôn nhân viên mãn, sở hữu khối tài sản 'khủng' và sự nghiệp đáng mơ ước - Ảnh 2
Diễn xuất chân thật trong Sống chung với mẹ chồng giúp cô nhận về nhiều giải thưởng nghệ thuật danh giá.
Bảo Thanh ở tuổi 33: Hôn nhân viên mãn, sở hữu khối tài sản 'khủng' và sự nghiệp đáng mơ ước - Ảnh 3
Năm 2019, cô lại giành cúp Nữ diễn viên ấn tượng nhất tại VTV Awards, Asia Artists Awards.

 Ngoài sự nghiệp thành công, Bảo Thanh còn có một gia đình nhỏ viên mãn. Bảo Thanh cho biết, cuộc sống gia đình cô luôn tràn ngập hạnh phúc vì có ông xã tâm lý. Nữ diễn viên từng chia sẻ, ông xã là người ít nói nhưng vô cùng tâm lý, thương vợ thương con. Vậy nên suốt bao nhiêu năm qua, điều khiến Bảo Thanh tự hào không phải là sự nghiệp thăng hoa mà là tổ ấm hạnh phúc mà cô và ông xã Đức Thắng đã vun vén trong nhiều năm qua.

Bảo Thanh ở tuổi 33: Hôn nhân viên mãn, sở hữu khối tài sản 'khủng' và sự nghiệp đáng mơ ước - Ảnh 4
Gần đây, Bảo Thanh tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật và tập trung vun vén cho tổ ấm cũng như hoàn thành kế hoạch sinh con thứ 2.

Vợ chồng Bảo Thanh cũng sở hữu cơ ngơi không phải dạng vừa. Khi vụt sáng từ Sống chung với mẹ chồng, Bảo Thanh liên tục nhận được các hợp đồng quảng cáo, cũng như các vai diễn lớn nhở khác. Mặc dù sở hữu cơ ngơi khủng nhưng cô nàng hiếm khi phô trương với công chúng, điều này khiến cô càng được đánh giá cao.

Bảo Thanh ở tuổi 33: Hôn nhân viên mãn, sở hữu khối tài sản 'khủng' và sự nghiệp đáng mơ ước - Ảnh 5
Bảo Thanh sở hữu căn hộ sang trọng này kết hợp giữa phong cách kiến trúc tân cổ điển Pháp và các chất liệu truyền thống Á Đông. Được biết, đây là căn hộ cô hoàn thành tặng con gái khi tròn 1 tuổi.
Bảo Thanh ở tuổi 33: Hôn nhân viên mãn, sở hữu khối tài sản 'khủng' và sự nghiệp đáng mơ ước - Ảnh 6
Trước đó, Bảo Thanh từng bất ngờ chia sẻ hình ảnh căn villa mang tên mình tại Đà Nẵng. Căn biệt thự được Bảo Thanh đặt tên là "Thanh Villa Funhouse". Đây là nơi để gia đình cô nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày dài làm việc mệt mỏi.

Mới đây, Bảo Thanh tiếp tục tiết lộ thêm một căn hộ mới của vợ chồng cô với nội thất màu trắng sang trọng, tinh tế với phòng thay đồ được thiết kế rất rộng, hoành tráng. Căn hộ được thiết kế với nội thất và màu sắc hài hòa và ấm áp.

Bảo Thanh ở tuổi 33: Hôn nhân viên mãn, sở hữu khối tài sản 'khủng' và sự nghiệp đáng mơ ước - Ảnh 7
Bên trong căn hộ hoành tráng mới "tậu" của vợ chồng Bảo Thanh. 
Bảo Thanh ở tuổi 33: Hôn nhân viên mãn, sở hữu khối tài sản 'khủng' và sự nghiệp đáng mơ ước - Ảnh 8
Thiết kế không gian mở giúp mang lại ánh sáng hài hòa.
Bảo Thanh ở tuổi 33: Hôn nhân viên mãn, sở hữu khối tài sản 'khủng' và sự nghiệp đáng mơ ước - Ảnh 9
Bảo Thanh hé lộ khối tài sản đáng nể của mình.

 Khi Bảo Thanh hạ sinh con gái thứ 2, ông xã cô đã đặc biệt tặng vợ chiếc xe hơi có giá 2,4 tỷ đồng. Nữ diễn viên hạnh phúc bày tỏ: "18 tuổi nằm mơ được tặng chiếc xe đỏ có buộc nơ. 30 tuổi ước mơ thành sự thật. Hôm nay, tôi hạnh phúc trọn vẹn luôn".

Bảo Thanh ở tuổi 33: Hôn nhân viên mãn, sở hữu khối tài sản 'khủng' và sự nghiệp đáng mơ ước - Ảnh 10
Vợ chồng Bảo Thanh còn sở hữu xế hộp sang trọng.
Bảo Thanh ở tuổi 33: Hôn nhân viên mãn, sở hữu khối tài sản 'khủng' và sự nghiệp đáng mơ ước - Ảnh 11
Bảo Thanh cũng là tay chơi hàng hiệu của showbiz Việt. Cô thích khoe túi xách, đồng hồ hàng hiệu trên trang cá nhân của mình.

 Ở tuổi 33, Bảo Thanh gần như có tất cả mọi thứ trong tay khiến nhiều người ngưỡng mộ. Có thể thấy, không chỉ sở hữu gia tài nghệ thuật đáng nể mà Bảo Thanh còn có trong tay những khối tài sản khiến nhiều người trầm trồ dù tuổi còn khá trẻ. Cô còn có một cuộc sống hôn nhân viên mãn, không ồn ào khiến cô nàng rất được lòng công chúng.

Bảo Thanh ở tuổi 33: Hôn nhân viên mãn, sở hữu khối tài sản 'khủng' và sự nghiệp đáng mơ ước - Ảnh 12
Bảo Thanh gần đây đã trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài sinh con và nghỉ ngơi. Cô cho biết sẽ trở lại màn ảnh nhỏ khi tìm thấy kịch bản phù hợp.
Hậu thành công của Về Nhà Đi Con, netizen than trời vì còn lâu nữa mới được nhìn thấy Bảo Thanh trên màn ảnh vì điều này?

Hậu thành công của Về Nhà Đi Con, netizen than trời vì còn lâu nữa mới được nhìn thấy Bảo Thanh trên màn ảnh vì điều này?

Bảo Thanh tiết lộ có ý định sinh con lần 3 và chưa hề biết thời điểm cụ thể để quay trở lại màn ảnh.

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Từ khóa:   sao Viet Bảo Thanh sống chung với mẹ chồng

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