Bảo Thanh ở tuổi 33: Hôn nhân viên mãn, sở hữu khối tài sản 'khủng' và sự nghiệp đáng mơ ước

Ở tuổi 33, Bảo Thanh gần như có mọi thứ khiến nhiều người ngưỡng mộ.
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Bảo Thanh là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình. Cô nổi tiếng và được đánh giá cao về mặt diễn xuất sau thành công của bộ phim Sống chung với mẹ chồng. Bảo Thanh liên tục gây dấu ấn với khán giả qua các bộ phim Người phán xử, Ngày ấy mình đã yêu hay mới đây nhất là Về nhà đi con lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.
"Sống chung với mẹ chồng" giúp Bảo Thanh ghi tên mình vào danh sách những diễn viên đắt show nhất nhì màn ảnh nhỏ. Vai diễn thành công còn giúp cô nhận giải thưởng Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất tại VTV Awards 2017.
Ngoài sự nghiệp thành công, Bảo Thanh còn có một gia đình nhỏ viên mãn. Bảo Thanh cho biết, cuộc sống gia đình cô luôn tràn ngập hạnh phúc vì có ông xã tâm lý. Nữ diễn viên từng chia sẻ, ông xã là người ít nói nhưng vô cùng tâm lý, thương vợ thương con. Vậy nên suốt bao nhiêu năm qua, điều khiến Bảo Thanh tự hào không phải là sự nghiệp thăng hoa mà là tổ ấm hạnh phúc mà cô và ông xã Đức Thắng đã vun vén trong nhiều năm qua.
Vợ chồng Bảo Thanh cũng sở hữu cơ ngơi không phải dạng vừa. Khi vụt sáng từ Sống chung với mẹ chồng, Bảo Thanh liên tục nhận được các hợp đồng quảng cáo, cũng như các vai diễn lớn nhở khác. Mặc dù sở hữu cơ ngơi khủng nhưng cô nàng hiếm khi phô trương với công chúng, điều này khiến cô càng được đánh giá cao.
Mới đây, Bảo Thanh tiếp tục tiết lộ thêm một căn hộ mới của vợ chồng cô với nội thất màu trắng sang trọng, tinh tế với phòng thay đồ được thiết kế rất rộng, hoành tráng. Căn hộ được thiết kế với nội thất và màu sắc hài hòa và ấm áp.
Khi Bảo Thanh hạ sinh con gái thứ 2, ông xã cô đã đặc biệt tặng vợ chiếc xe hơi có giá 2,4 tỷ đồng. Nữ diễn viên hạnh phúc bày tỏ: "18 tuổi nằm mơ được tặng chiếc xe đỏ có buộc nơ. 30 tuổi ước mơ thành sự thật. Hôm nay, tôi hạnh phúc trọn vẹn luôn".
Ở tuổi 33, Bảo Thanh gần như có tất cả mọi thứ trong tay khiến nhiều người ngưỡng mộ. Có thể thấy, không chỉ sở hữu gia tài nghệ thuật đáng nể mà Bảo Thanh còn có trong tay những khối tài sản khiến nhiều người trầm trồ dù tuổi còn khá trẻ. Cô còn có một cuộc sống hôn nhân viên mãn, không ồn ào khiến cô nàng rất được lòng công chúng.