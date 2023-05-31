"Đại gia kim cương" Lý Nhã Kỳ bộc bạch chuyện tình cảm, thừa nhận mất niềm tin vào tình yêu

Lý Nhã Kỳ hé lộ chuyện tình trường đầy thăng trầm khiến cô e dè và lựa chọn cuộc sống độc thân.

Trong buổi trà chiều với MC Đại Nghĩa gần đây, người đẹp Lý Nhã Kỳ tiết lộ bản thân cảm thấy rất cô đơn. Cô thừa nhận dần mất niềm tin vào chuyện tình cảm sau khi trải qua một vài mối tình. Nữ diễn viên cho biết cô khá e dè trước thói trăng hoa, lăng nhăng của một số cánh mày râu. Cô khó vượt qua mất mát và tổn thương dẫn đến sống khép kín. 'Càng trưởng thành, tôi càng mất lòng tin vào tình yêu' - Lý Nhã Kỳ nói. Lý Nhã Kỳ thừa nhận dần mất niềm tin vào chuyện tình cảm sau khi trải qua một vài mối tình "Đại gia kim cương" chia sẻ thêm: 'Tôi được cái lớn tuổi, lớn xác nhưng vẫn còn con nít trong tình yêu. Nếu không đạt được điều mong muốn thì tôi như đứa con nít nhõng nhẽo, ăn vạ với mẹ. Tôi tự hỏi sao mọi người bỏ rơi tôi. Tôi quen được nuông chiều, sống trong sự thoải mái nên đôi khi đòi hỏi nhiều thứ về cảm xúc. Nếu không có cảm xúc đó thì tôi sẽ cảm thấy cô đơn. Thay vì trông chờ ai đó, hãy tìm kiếm hạnh phúc bằng việc cho đi, giúp đỡ nhiều người. Lúc đó, tôi sẽ thấy đây là món quà hạnh phúc, hạnh phúc này lớn hơn nhiều so với một anh chàng nào đó mang đến cho tôi'.

Người đẹp chia sẻ cô hay nũng nịu, con nít trong chuyện yêu đương Trước nỗi e ngại của "đại gia kim cương", MC Đại Nghĩa tiết lộ bản thân là nghệ sĩ nên cảm xúc rất mãnh liệt. Khi yêu, anh cũng yêu nhiều hơn người bình thường. Yêu đến chết đi sống lại. Anh sẵn sàng bỏ thế giới để ở bên cạnh người đó thôi. Khi thất tình và bị tổn thương thì nỗi đau đó khủng khiếp hơn những người xung quanh. Sau sự việc, anh tự ngẫm và thấy rằng cuộc sống không có gì hoàn hảo cả. 'Ta thấy mọi thứ hoàn hảo bởi ta bị cảm xúc mãnh liệt của tình yêu chi phối. Đừng bao giờ trông chờ một mối quan hệ mà ngày nào cũng hạnh phúc, 365 ngày trong năm đều như ngày lễ tình nhân cả'.

MC Đại Nghĩa tâm sự chuyện tình yêu với Lý Nhã Kỳ Vì vậy, với câu chuyện của Lý Nhã Kỳ, MC Đại Nghĩa khuyên: 'Con người luôn luôn có lòng tham. Không có ai là hoàn hảo. Chúng ta phải nhìn nhận và hiểu rằng chuyện này (chuyện ngoại tình) hết sức bình thường, đang tồn tại xung quanh chúng ta. Đó là sự muôn mặt của cuộc sống. Điều quan trọng là ta chấp nhận điều đó và tìm đúng người. Tại sao cứ trông chờ và tìm kiếm hạnh phúc từ ai đó, trong khi chúng ta có khả năng tạo ra hạnh phúc. Em vẫn cố chấp, tin vào sự tuyệt đối, tìm kiếm người chung thủy, sống bên nhau trọn đời. Dù có tổn thương thế nào, hãy tin vào điều tốt đẹp trong tương lai. Không người này thì có người khác mang lại hạnh phúc cho mình'. Hồi cuối năm 2019, Lý Nhã Kỳ xác nhận việc "đường ai nấy đi" với bạn trai sau 9 năm hẹn hò Hồi cuối năm 2019, Lý Nhã Kỳ xác nhận việc "đường ai nấy đi" với bạn trai sau 9 năm hẹn hò. Sau đó, cô trở lại mạnh mẽ với nghệ thuật, được khán giả yêu mến bởi sự vui tính, "lầy lội" khi xuất hiện trong các gameshow. Lý Nhã Kỳ một doanh nhân thành đạt và sở hữu khối tài sản "khủng" nhưng vẫn lẻ bóng dù có không ít người theo đuổi Là một trong những mỹ nhân đa tài của showbiz Việt, Lý Nhã Kỳ bắt đầu đóng phim từ năm 2006 và gây ấn tượng với khán giả qua các bộ phim như: Tình yêu còn mãi, Ghen, Kiều nữ và đại gia, Gió nghịch mùa.... Cô còn là một doanh nhân thành đạt và sở hữu khối tài sản "khủng" nhưng vẫn lẻ bóng dù có không ít người theo đuổi.

Lý Nhã Kỳ đeo trang sức 15 tỷ dự sự kiện Trong sự kiện thời trang mới đây, Lý Nhã Kỳ đã “chơi lớn", diện bộ trang sức kim cương có giá trị khoảng 15 tỷ đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ai-gia-kim-cuong-ly-nha-ky-boc-bach-chuyen-tinh-cam-thua-nhan-mat-niem-tin-vao-tinh-yeu-587874.html