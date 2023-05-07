Á hậu Phương Anh 'xúng xính váy cưới', visual hết chỗ chê

Mới đây, á hậu Phương Anh khoe ảnh cưới bên chồng khiến mọi người khen nức mũi.

Tháng 4/2023, Á hậu Phương Anh khiến nhiều người bất ngờ khi được bạn trai cầu hôn tại một show thời trang diễn ra tại Phú Quốc. Theo tìm hiểu, cặp đôi đã có hơn 1 năm hẹn hò trước khi tiến đến hôn nhân. Mới đây nhất, trên Facebook Á hậu Phương Anh vừa tiết lộ khoảnh khắc diện váy cưới kèm dòng trạng thái: "Can’t take my eyes off you" (Tạm dịch: Không thể rời mắt khỏi anh).

Á hậu Phương Anh xinh tươi, dịu dàng trong ảnh cưới. Có thể thấy, nàng hậu chọn thiết kế mang khuynh hướng cổ điển, tinh tế nhưng cũng không kém phần sang trọng và vô cùng nổi bật. Visual xinh đẹp, rạng rỡ và trong veo của nàng dâu mới cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Sau gần 3 năm đăng quang ngôi vị Á hậu 1, Phạm Ngọc Phương Anh đã chính thức "theo chồng về dinh". Phía dưới phần bình luận, dân tình liên tục để lại nhiều lời khen ngợi cho nàng hậu. Ảnh cưới với tông đen, trắng đầy cổ điển của nữ ca sĩ. Theo tiết lộ, chồng sắp cưới của Á hậu Phương Anh là doanh nhân Đức Hồ, lớn hơn nàng hậu 4 tuổi, hiện đang theo học Tiến sĩ tại Anh. Đám cưới của cặp đôi dự kiến sẽ được diễn ra vào cuối năm nay tại một trung tâm tiệc cưới bậc nhất tại TP.HCM. Sau khi công khai chuyện tình cảm, Á hậu Phương Anh đã thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn của cả hai. Theo dõi các trang mạng xã hội, cặp đôi vừa có chuyến du lịch tại Thái Lan vào kì nghỉ lễ và nàng hậu cũng để lộ "hint" đã mua nhà để ở sau khi kết hôn.

Cặp vợ chồng hạnh phúc khoe nhẫn cưới. Tuy nhiên ở trên mạng xã hội, Đức Hồ khá khép kín và không hề chia sẻ quá nhiều ảnh về cuộc sống đời thường. Ngay phía dưới dòng chia sẻ của nàng hậu, nhiều bạn bè đã để lại bình luận chúc phúc đồng thời dành nhiều lời khen ngợi cho nàng hậu. Trong hình ảnh được chia sẻ có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt tràn đầy hạnh phúc cùng vẻ đẹp ngọt ngào, sang trọng của Á hậu Phương Anh. Ngay phía dưới dòng chia sẻ của Phương Anh, nhiều bạn bè và người hâm mộ đã để lại phần bình luận, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi cho nàng hậu. Á hậu Phương Nhi viết: “Cô dâu xinh quá cô dâu ơi”. Á hậu Bảo Ngọc cũng gửi rất nhiều hình trái tim trong phần bình luận nhằm thể hiện tình cảm của mình tới Phương Anh. Trước đó, một người bạn thân cận của Á hậu Phương Anh đã nhá hàng bức ảnh cưới đầu tiên của cặp đôi Phương Anh và Đức Hồ. Theo tiết lộ của những người thân, đám cưới của Phương Anh và Đức Hồ sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại một trung tâm hội nghị bậc nhất ở TPHCM. Cặp đôi đã có hơn 1 năm hẹn hò trước khi tiến đến hôn nhân. Cuối năm nay, á hậu Phương anh sẽ chính thức thành 'vợ người ta'. Trước đó, vào đúng dịp đầu năm mới Á hậu Phương Anh xác nhận thông tin có bạn trai. Nàng Hậu chia sẻ bức ảnh nắm tay thân thiết một chàng trai giấu mặt. Ngay lập tức, bạn bè và người thân đã gửi lời chúc mừng tới Phương Anh sau tin tức này.

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