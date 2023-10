Á hậu Phương Anh 'xúng xính váy cưới', visual hết chỗ chê

Tháng 4/2023, Á hậu Phương Anh khiến nhiều người bất ngờ khi được bạn trai cầu hôn tại một show thời trang diễn ra tại Phú Quốc. Theo tìm hiểu, cặp đôi đã có hơn 1 năm hẹn hò trước khi tiến đến hôn nhân.

Mới đây nhất, trên Facebook Á hậu Phương Anh vừa tiết lộ khoảnh khắc diện váy cưới kèm dòng trạng thái: "Can’t take my eyes off you" (Tạm dịch: Không thể rời mắt khỏi anh).