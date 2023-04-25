Nam diễn viên nổi tiếng Vbiz ly dị sau 7 ngày đám cưới, giờ viên mãn bên gia đình mới, vợ cũ phải từng hối hận vì lý do này!

Vợ của sao nam này cũng là một nghệ sĩ trong làng giải trí Việt, cặp đôi giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết để chăm sóc con trai.

Trong làng giải trí Việt, có nhiều cặp đôi khiến công chúng hoang mang vì cuộc hôn nhân khác lạ. Một trong số đó phải kể đến mối lương duyên giữa Cát Phượng - Thái Hoài gần 2 thập kỷ trước. Thái Hoà nhỏ hơn Cát Phượng 4 tuổi nhưng cả hai cảm mến nhau sau nhiều lần cùng tập kịch. Sau câu tỏ tình của Thái Hoà, cả hai hẹn hò và chào đón con trai đầu lòng sau 4 năm yêu. Đến khi nhóc tỳ được 10 tháng tuổi, Thái Hoà và Cát Phượng chính thức tổ chức hôn lễ để về chung một nhà. Thái Hoà và Cát Phượng chính thức tổ chức hôn lễ để về chung một nhà sau khi có nhóc tỳ 10 tháng tuổi - Ảnh: Internet Lúc đó, Cát Phượng đã nổi tiếng và bận bịu với lịch diễn dày đặc, còn Thái Hòa vẫn là nghệ sĩ trẻ chưa tạo dựng được tên tuổi, thường hay ở nhà. Những lúc thiếu vắng sự quan tâm từ chồng, Cát Phượng từng chạnh lòng, đề nghị Thái Hòa dẹp bỏ tự ái để yêu thương mình nhiều hơn nhưng anh vẫn phớt lờ. Cũng vì chuyện này, mâu thuẫn giữa cặp vợ chồng mới cưới bắt đầu xuất hiện. Cát Phượng và Thái Hoà quyết định ly hôn chỉ sau 7 ngày về chung nhà. Đây cũng là cuộc hôn nhân ngắn nhất lịch sử Vbiz, cả hai tan vỡ khiến khán giả phải giật mình.

Cát Phượng và Thái Hoà quyết định ly hôn chỉ sau 7 ngày về chung nhà - Ảnh: Internet Dù ly dị nhưng Cát Phượng và Thái Hoà vẫn cùng sinh sống chung một nhà, đến một thời gian sau thì mới chính thức đường ai nấy đi. Trong một lần trải lòng vào năm 2017, Cát Phượng thừa nhận bản thân hối hận vì quyết định ly hôn vội vàng đã khiến con trai không có mái ấm gia đình trọn vẹn. Cát Phượng thừa nhận bản thân hối hận vì quyết định ly hôn vội vàng đã khiến con trai không có mái ấm gia đình trọn vẹn - Ảnh: Internet Nữ diễn viên rằng bản thân cô từng yêu cuồng sống vội. Sau khi ly dị, cô mới thấy lúc đó mình sai. Nên cô khuyên mọi người rằng bây giờ thời đại 4.0, đừng vội vã khi yêu, nghĩ rằng cưới rồi tính. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, cô đã sống chậm lại, làm gì cũng suy nghĩ kĩ hơn.

Về phía Thái Hoà, dù tan vỡ nhưng nam diễn viên vẫn có trách nhiệm đối với con trai đầu lòng. Tuy nhiên, Cát Phượng không đặt nặng chuyện chu cấp, tháng nào Thái Hoà có thì gửi không thì thôi chứ chẳng đòi hỏi. Đến tháng 2/2012, Thái Hoà kết hôn với một người phụ nữ không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Thái Hoà và vợ kém 11 tuổi cũng đã có một bé trai năm nay được 10 tuổi. Đến tháng 2/2012, Thái Hoà kết hôn với một người phụ nữ không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật - Ảnh: Internet Còn sau cú sốc ly hôn Thái Hòa, Cát Phượng bắt đầu gắn bó với Kiều Minh Tuấn - nam diễn viên kém cô 18 tuổi. Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn hẹn hò bí mật từ năm 2009 trước khi công khai với khán giả. Trong một buổi diễn tốt nghiệp, Kiều Minh Tuấn thu hút sự chú ý của đàn chị với nét diễn duyên dáng. Thế nhưng vào năm 2022, diễn viên Cát Phượng cho biết cô đã chia tay Kiều Minh Tuấn - bạn trai kém 18 tuổi - sau 12 năm chung sống vì "không còn hợp nhau". Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn hẹn hò bí mật từ năm 2009 trước khi công khai với khán giả - Ảnh: Internet

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