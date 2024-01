Vương Hạc Đệ bị ‘đào lại quá khứ’ từng có vợ con trước khi vào nghề nhưng phản ứng của netizen gây bất ngờ?

Trước khi gia nhập làng giải trí, Vương Hạc Đệ là tiếp viên hàng không. Đoạn clip nam diễn viên nói với khách rằng anh đã có vợ, cũng đã có con 3 tuổi rồi bất ngờ được đào lại.

Đoạn hội thoại giữa Vương Hạc Đệ và nữ hành khách khiến dân tình phải bật cười. Bên cạnh đó netizen cũng không quên dành lời khen cho anh chàng trước sự nhanh trí này.

Tuy gia nhập làng giải trí trong dự án phim Tân Vườn Sao Băng (năm 2018) nhưng phải đến Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ bật lên hàng lưu lượng nhờ vai diễn "ma tôn" Đông Phương Thanh Thương.

Những vai diễn ấn tượng của Vương Hạc Đệ.

Sau Thương Lan Quyết, Dĩ Ái Vi Doanh, dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân đang rất được mong chờ sẽ tạo ra "cơn địa chấn" trên màn ảnh nhỏ. Dự án phim cổ trang Đại Phụng Đả Canh Nhân do Tencent phối hợp New Classics Media (Tân Lệ) sản xuất đã tạm định nam nữ chính sẽ do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đảm nhận. Trước thông tin dự kiến này, mọt phim và fan hâm mộ của cặp đôi rất háo hức mong đợi để xem màn hợp tác đầy 'tài sắc'.

Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính trong Đại Phụng Đả Canh Nhân.

Tạo hình của Vương Hạc Đệ trong Đại Phụng Đả Canh Nhân.

Đại Phụng Đả Canh Nhân được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiểu Lang Quân Bán Báo, khai thác kết hợp giữa đề tài trinh thám phá án và tiên hiệp. Cốt truyện xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An và câu chuyện bắt đầu lúc anh 17 tuổi. Vốn là cảnh sát tại thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau chuyển sang làm kinh doanh. Hứa Thất An không may trúng độc chết đi, vô tình xuyên không về vương triều Đại Phụng trở thành bổ khoái của huyện nha Hạt Trường Lạc, phủ Kinh Triệu.