Trương Nhược Quân - Đường Nghệ Hân: Nên duyên từ 'cột đèn giao thông', câu chuyện tình cổ tích giữa đời thường khiến nhiều người mến mộ

Câu chuyện tình ngọt ngào giữa showbiz Hoa ngữ của Trương Nhược Quân - Đường Nghệ Hân - Ảnh: Internet

Trong khoảng thời gian Trương Nhược Quân tham gia “Hoa Tỷ Đệ”, khi ghi hình tại nhà của Trương Nhược Quân, khán giả tinh ý nhanh chóng nhận ra phía góc nhà của anh có dựng một cột đèn giao thông càng chắc chắn tình cảm của chàng trai này đúng là kiểu mẫu 'yêu em từ cái nhìn đầu tiên'.

Đến tháng 8/2017, cả hai đăng tải bức hình thơm má ngọt ngào, chính thức công khai hẹn hò. Trong khoảng thời gian yêu nhau, Đường Nghệ Hân vô tình 2 lần dính vào scandal không đáng có, nhưng trong cả 2 lần, Trương Nhược Quân luôn mạnh mẽ lên tiếng để bảo vệ bạn gái.

Tháng 6/2019, Trương Nhược Quân - Đường Nghệ Hân chính thức nên duyên vợ chồng cùng hôn lễ cổ tích được tổ chức trong một lâu đài cổ tại Ireland thơ mộng. Lễ kết hôn của Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân được tổ chức kín đáo với số lượng khách mời hạn chế. Đám cưới lãng mạn như cổ tích nhưng không quá ồn ào, không tiệc tùng xa hoa đã tạo được cảm tình với công chúng.

Được biết, trên váy cưới của Đường Nghệ Hân có dòng chữ "Love you as love life" và "Love life as love you", đồng thời đây là cũng là hình xăm đôi trên mắt cá chân của cả hai.

Cả hai cứ thế lặng lẽ, bình yên bên nhau hơn 1 thập kỷ. Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân đã có với nhau một cô công chúa vô cùng đáng yêu, lém lỉnh nhưng tình cảm của họ vẫn mặn nồng như thuở ban sơ.