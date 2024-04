Trường Lạc Khúc chính thức đóng máy, nữ chính được khen như làn gió mới, 'tình cũ' của Đinh Vũ Hề cũng góp mặt

Trong đó, nữ chính gen Z Đặng Ân Hy được nhận xét như "làn gió mới" của Cbiz. Cô nàng sinh năm 2005 tại Trùng Khánh. Khi mới 9 tuổi, sao nữ này từng tham gia cuộc thi "Người mẫu thiếu nhi" và đoạt giải 3. Đặng Ân Hy từng góp mặt trong bộ phim Phía Sau Nghi Can X do Tô Hữu Bằng làm đạo diễn. Vốn dĩ, Đặng Ân Hy chỉ định tham gia casting cho vui nhưng cuối cùng lại được chọn. Trong phim, cô vào vai Trần Hiểu Hân, con gái của nữ chính Trần Tịnh do Lâm Tâm Như đảm nhận.