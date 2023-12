3. Still-cut của các nhân vật trong Thượng Hải Phồn Hoa. Được biết, phim là dự án đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Vương Gia Vệ sau 'Nhất đại tông sư' (The Grandmaster) năm 2013, là phần tiếp theo của 'In The Mood For Love' và '2046'. Thượng Hải Phồn Hoa có sự góp mặt của Hồ Ca, Mã Y Lợi, Đường Yên, Tân Chỉ Lôi, Trịnh Khải…

4. Phòng làm việc của Nghê Ni tung bộ ảnh với tạo hình quyến rũ trong chiếc váy Haute couture Xuân Hè 2022 của hãng Ulyana Sergeenko, kết hợp với trang sức C/NDY CHAO, tham gia triển lãm nghệ thuật của LANCOME diễn ra tối ngày 21/12.

5. Điểm douban của Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính tụt dốc không phanh từ 7.5 xuống 6.7.

6. Đài Hồ Nam chính thức công bố những khách mời đầu tiên tham gia Concert khóa niên, được tường thuật trực tiếp vào 19:30 (giờ Trung Quốc) ngày 31/12.

7. Lưu Vũ trên song bìa tạp chí BOBOSNAP INFINITE Fashion Book tháng 12/2023.

8. Bộ phim Tam Đại Đội chính thức lên sóng trên iQiyi từ 7:00 (giờ TQ) tối nay 21/12.

9. Trương Hiểu Phi được bầu làm phó chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Truyền hình Bắc Kinh.

10. Trịnh Nghiệp Thành trên tạp chí L'Officiel Hommes tháng 12/2023.

11. Tống Uy Long trên song bìa tạp chí L'Officiel Hommes tháng 12/2023

12. Đoàn phim Hoán Vũ với sự góp mặt của Trương Tịnh Nghi, Chu Dực Nhiên tung ảnh poster nhân dịp chính thức đóng máy.