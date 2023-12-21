Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle

Sao quốc tế 21/12/2023 20:38

Cùng điểm lại những tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023 nhé!

1. Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle số khai niên (tháng 1/2024)

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 1

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 2

2. Phía Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba dự án Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng: “Hạng mục đang lan truyền trên mạng gần đây không liên quan đến ông chủ, mọi tin đồn đều là giả.”

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 3

3. Still-cut của các nhân vật trong Thượng Hải Phồn Hoa. Được biết, phim là dự án đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Vương Gia Vệ sau 'Nhất đại tông sư' (The Grandmaster) năm 2013, là phần tiếp theo của 'In The Mood For Love' và '2046'. Thượng Hải Phồn Hoa có sự góp mặt của Hồ Ca, Mã Y Lợi, Đường Yên, Tân Chỉ Lôi, Trịnh Khải…

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 4

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 5

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 6

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 7

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 8

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 9

4. Phòng làm việc của Nghê Ni tung bộ ảnh với tạo hình quyến rũ trong chiếc váy Haute couture Xuân Hè 2022 của hãng Ulyana Sergeenko, kết hợp với trang sức C/NDY CHAO, tham gia triển lãm nghệ thuật của LANCOME diễn ra tối ngày 21/12.

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 10

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 11

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 12

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 13

5. Điểm douban của Nhất Niệm Quan Sơn do Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh đóng chính tụt dốc không phanh từ 7.5 xuống 6.7.

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 14

6. Đài Hồ Nam chính thức công bố những khách mời đầu tiên tham gia Concert khóa niên, được tường thuật trực tiếp vào 19:30 (giờ Trung Quốc) ngày 31/12. 

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 15

7. Lưu Vũ trên song bìa tạp chí BOBOSNAP INFINITE Fashion Book tháng 12/2023.

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 16

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 17

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 18

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 19

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 20

8. Bộ phim Tam Đại Đội chính thức lên sóng trên iQiyi từ 7:00 (giờ TQ) tối nay 21/12.

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 21

9. Trương Hiểu Phi được bầu làm phó chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Truyền hình Bắc Kinh.

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 22

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 23

10. Trịnh Nghiệp Thành trên tạp chí L'Officiel Hommes tháng 12/2023.

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 24

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 25Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 26

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 27

11. Tống Uy Long trên song bìa tạp chí L'Officiel Hommes tháng 12/2023

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 28Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 29

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 30

12. Đoàn phim Hoán Vũ với sự góp mặt của Trương Tịnh Nghi, Chu Dực Nhiên tung ảnh poster nhân dịp chính thức đóng máy.

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 31

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 32

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 21/12/2023: Vương Hạc Đệ lên tiếng phủ nhận 'sánh đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi lên song bìa tạp chí Elle - Ảnh 33

 

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