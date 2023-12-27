Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 26/12/2023: Đàn Kiện Thứ tung teaser ca khúc đầu tiên của album âm nhạc thứ 2, phim mới của Nhậm Gia Luân được cấp phép phát sóng

Cùng điểm lại những tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 26/12/2023 nhé!

1. Phim điện ảnh Không Có Chuyện Gì Mà Một Bữa Lẩu Không Giải Quyết Được với sự góp mặt của Dương Mịch, Vu Khiêm, Điền Vũ,...đóng chính công bố lên rạp vào ngày 1/5/2024. Trước đó, phim được ấn định ra rạp vào 13/01/2024.

2. Đàn Kiện Thứ gây bão cộng đồng mạng khi tung teaser cho "Mona Lisa" - ca khúc đầu tiên của album âm nhạc thứ 2.

3. Đoàn phim Thảo Mộc Nhân Gian, Nhập Hình Nhập Cách, Giữa Cơn Bão Tuyết, Chuyến Đi Đáng Giá tung poster chúc mừng Ngô Lỗi đón sinh nhật 24 tuổi. 4. Bộ phim đánh dấu sự hợp tác giữa Nhậm Gia Luân và Hình Phi - Liệt Diệm Chi Võ Canh Kỷ được cấp phép phát sóng trên nền tảng IQIYI. 5. Vu Thích khoe vẻ đẹp bí ẩn trên trang bìa tạp chí L'Offficiel Hommes số khai niên 2024. 6. Bộ phim cổ trang tiên hiệp Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ phá 27.000 điểm nhiệt trên Tencent. 7. Phòng làm việc, đoàn phim Hãy Yêu Đương Với Tôi Như Vậy Đi và người hâm mộ đăng ảnh chúc mừng Hồ Nhất Thiên bước sang tuổi 30. 8. Địch Lệ Nhiệt Ba diện đồ nhà mốt Dior trên 4 bìa tạp chí Cosmopolitan số khai niên (tháng 1/2024)

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