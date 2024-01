Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/1/2024: Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch không phải là đối thủ của nhau trong Cbiz, Dương Dương có đời tư trong sạch?

5. Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch là quan hệ bình thường giữa các nghệ sĩ, cũng có cạnh tranh nhưng không thường xuyên, không tính là đối thủ.

6. Lý Hiện rất phối hợp với đoàn phim "Quốc sắc phương hoa," đối với Dương Tử rất khách khí, thiết lập nhân vật hay thời lượng thế nào anh đều không can dự, chỉ mong chờ bộ phim này sẽ giúp sự nghiệp chuyển biến tốt lên.

7. Tư bản của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đang tiếp xúc cho họ với kịch bản của một bộ phim truyền hình hiện đại, tuy nhiên, tư bản của bộ phim hiện đại này có công ty phim ảnh riêng, cả nam và nữ diễn viên đều phải thuê nghệ sĩ riêng. Nếu Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đảm nhận bộ phim này, thì cần phải đưa người mới vào bộ phim, hơn nữa họ cũng không chắc chắn kịch bản sẽ được đổi thành gì, vì thế họ đang khá bất đắc dĩ khi làm điều này. Địa vị fan của họ vẫn chưa ổn định nên việc kéo thêm người mới vào một cách hấp tấp sẽ dễ gây mất fan, và họ còn do dự và chưa đồng ý.

8. Phim Youku "Khó dỗ dành" đã chốt dàn diễn viên chính là Bạch Kính Đình, Chương Nhược Nam, Trạch Tiêu Văn, Trương Miểu Di, Trần Hạo Sâm. Đạo diễn của bộ phim là Cù Hữu Ninh (Thơ ngây). Ngày 15/2 khai máy, quay 120 ngày.

9. Bạch Kính Đình và Tống Dật đều biết những lời chế giễu trên mạng về việc họ không muốn thừa nhận mối quan hệ của mình, nhưng họ không quan tâm.

10. Thực tế, Dương Dương có đời tư khá trong sạch.

11. Việc viết kịch bản "Nhân ngư" của Vương Nhất Bác đã đi đến giai đoạn cuối cùng và đã nhận được vốn đầu tư, dự kiến ​​việc sản xuất sẽ bắt đầu vào tháng 3.

12. Khi "Phồn hoa" do Hồ Ca đóng chính mới ra mắt, nó thực sự đã bị chế giễu khá lớn, tuy nhiên, sau khi câu chuyện được triển khai, danh tiếng được cải thiện đáng kể và nhiệt độ được duy trì tốt, cũng có những cuộc thảo luận trên các nền tảng và mạng xã hội lớn, tuy tranh cãi quả thực không hề nhỏ nhưng danh tiếng đã xoay chuyển trong thời gian sau đó, xếp hạng và danh tiếng vẫn được duy trì ở mức tốt.

13. Hứa Khải là một trong những tiểu sinh với hiệu suất chi phí tốt nhất trên thị trường hiện nay.

14. Trước đây Châu Đông Vũ không thích những bộ phim truyền hình trực tuyến kinh phí trung bình, nhưng bây giờ cô ấy lại quan tâm đến chúng.

15. Gần đây, Lưu Hạo Tồn liên tiếp thực hiện nhiều thương vụ, mặc dù đàm phán vẫn chưa hoàn tất nhưng tình hình sự nghiệp đã tốt hơn năm ngoái rất nhiều.