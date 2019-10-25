Tạo hình dân quốc xinh đẹp là thế, ‘mỹ nhân Tân Cương’ Cổ Lực Na Trát vẫn bị netizen chê bai

Mới đây, tạo hình thời dân quốc của nữ diễn viên Cổ Lực Na Trát trong phim mới đang trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội xứ Trung.
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Sau khi xuất hiện trên một chương trình thực tế, những chia sẻ đẫm nước mắt của nữ diễn viên Cổ Lực Na Trát đã nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Chính vì vậy mà lượng người ủng hộ “mỹ nhân Tân Cương” này ngày càng gia tăng. Trước đó, cô từng là một trong những sao nữ sở hữu lượng antifan đông đảo.
Gần đây, Cổ Lực Na Trát đã tham gia đóng chính trong bộ phim điện ảnh “Vì nước nhà mà hát”. Tuy nhiên ngay sau khi phim được công chiếu, tạo hình thời dân quốc của nữ diễn viên đã trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội xứ Trung.
Theo nhận xét của nhiều khán giả, tạo hình cổ trang và hiện đại của Cổ Lực Na Trát vô cùng hoàn hảo. Nhưng với tạo hình thời dân quốc, cô bị cho là không phù hợp vì gương mặt sở hữu vẻ đẹp lai Tây quá đặc trưng. Theo đó, netizen cho rằng nữ diễn viên chỉ hợp với những vai diễn hiện đại hoặc tiểu thư trong phim dân quốc.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số khán giả khen ngợi vẻ đẹp không tì vết của Cổ Lực Na Trát: "Dù thế nào thì cô ấy vẫn quá xinh đẹp", "Nhan sắc trăm năm có một", "Đường nét trên gương mặt Na Trát thật đáng ghen tỵ"...