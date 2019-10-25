Tạo hình dân quốc xinh đẹp là thế, ‘mỹ nhân Tân Cương’ Cổ Lực Na Trát vẫn bị netizen chê bai

Sau khi xuất hiện trên một chương trình thực tế, những chia sẻ đẫm nước mắt của nữ diễn viên Cổ Lực Na Trát đã nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Chính vì vậy mà lượng người ủng hộ “mỹ nhân Tân Cương” này ngày càng gia tăng. Trước đó, cô từng là một trong những sao nữ sở hữu lượng antifan đông đảo.

Vẻ đẹp khó ai bì kịp của Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet

Gần đây, Cổ Lực Na Trát đã tham gia đóng chính trong bộ phim điện ảnh “Vì nước nhà mà hát”. Tuy nhiên ngay sau khi phim được công chiếu, tạo hình thời dân quốc của nữ diễn viên đã trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội xứ Trung.