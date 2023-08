Studio La Vân Hi hé lộ poster của nam diễn viên trong 'Nhan Tâm Ký', người hâm mộ đứng ngồi không yên!

Kể từ sau thành công của "Trường Nguyệt Tẫn Minh, những dự án hoạt động của La Vân Hi luôn được khán giả và người hâm mộ chú ý đến. Hiện tại, anh đang có hai bộ phim chờ chiếu là "Nhan Tâm Ký" đóng cặp cùng diễn viên Tống Dật và "Khi tình yêu gặp được Darwin" diễn chính cùng Chương Nhược Nam.

Mới đây, studio La Vân Hi đã hé lộ poster của nam diễn viên trong phim "Nhan Tâm Ký". Dân mạng xứ Trung cho rằng nhìn trang phục của La Vân Hi trong poster này khiến họ nhớ đến bộ phim cổ trang "Trường Nguyệt Tẫn Minh" của anh dù tạo hình ở hai phim không liên quan đến nhau lắm. Có thể thấy, La Vân Hi luôn được đánh giá cao ở tạo hình cổ trang, nam diễn viên được nhận xét có thể cân mọi vai diễn từ chính diện đến phản diện.