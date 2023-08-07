Studio La Vân Hi hé lộ poster của nam diễn viên trong 'Nhan Tâm Ký', người hâm mộ đứng ngồi không yên!

Sao quốc tế 07/08/2023 10:58

La Vân Hi luôn được đánh giá cao ở tạo hình cổ trang, nam diễn viên được nhận xét có thể cân mọi vai diễn từ chính diện đến phản diện. 

Kể từ sau thành công của "Trường Nguyệt Tẫn Minh, những dự án hoạt động của La Vân Hi luôn được khán giả và người hâm mộ chú ý đến. Hiện tại, anh đang có hai bộ phim chờ chiếu là "Nhan Tâm Ký" đóng cặp cùng diễn viên Tống Dật và "Khi tình yêu gặp được Darwin" diễn chính cùng Chương Nhược Nam.

Mới đây, studio La Vân Hi đã hé lộ poster của nam diễn viên trong phim "Nhan Tâm Ký". Dân mạng xứ Trung cho rằng nhìn trang phục của La Vân Hi trong poster này khiến họ nhớ đến bộ phim cổ trang "Trường Nguyệt Tẫn Minh" của anh dù tạo hình ở hai phim không liên quan đến nhau lắm. Có thể thấy, La Vân Hi luôn được đánh giá cao ở tạo hình cổ trang, nam diễn viên được nhận xét có thể cân mọi vai diễn từ chính diện đến phản diện. 

Studio La Vân Hi hé lộ poster của nam diễn viên trong 'Nhan Tâm Ký', người hâm mộ đứng ngồi không yên! - Ảnh 1
Studio La Vân Hi hé lộ poster của nam diễn viên trong "Nhan Tâm Ký"

Được biết, "Nhan Tâm Ký" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Trường An bí sử ký", thuộc thể loại cổ đại, trinh thám. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về tổng bộ đầu kiêm chức Quận Vương tên Giang Tâm Bạch (La Vân Hi thủ vai) ít nói, lạnh lùng, có tài suy luận. Trong một lần bí mật vào Hà Man Ám để tra án, Giang Tâm Bạch đã gặp gỡ và kết bạn với giang hồ đại phu Nhan Nam Tinh - một người hành động quái đản và mỗi tháng đều biến thân một lần.

Studio La Vân Hi hé lộ poster của nam diễn viên trong 'Nhan Tâm Ký', người hâm mộ đứng ngồi không yên! - Ảnh 2Studio La Vân Hi hé lộ poster của nam diễn viên trong 'Nhan Tâm Ký', người hâm mộ đứng ngồi không yên! - Ảnh 3

Studio La Vân Hi hé lộ poster của nam diễn viên trong 'Nhan Tâm Ký', người hâm mộ đứng ngồi không yên! - Ảnh 4
Trong "Nhan Tâm Ký", La Vân Hi vào vai tổng bộ đầu kiêm chức Quận Vương tên Giang Tâm Bạch 

Dù ban đầu hai người không quen biết, nhưng bởi vì bí mật của từng người, họ đã cùng nhau trải qua một mối nhân duyên kỳ diệu "tam kết tam ly" - ba lần gặp gỡ và ba lần chia ly. Cuối cùng, cả hai cùng nắm tay nhau diệt trừ gian tà.

Bên cạnh sự tham gia của hai diễn viên chính La Vân Hi - Tống Dật, bộ phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên phụ ấn tượng như Trần Dao, Thừa Lỗi, Hoàng Nhật Oánh, Cổ Tử Thành,... 

Studio La Vân Hi hé lộ poster của nam diễn viên trong 'Nhan Tâm Ký', người hâm mộ đứng ngồi không yên! - Ảnh 5

Studio La Vân Hi hé lộ poster của nam diễn viên trong 'Nhan Tâm Ký', người hâm mộ đứng ngồi không yên! - Ảnh 6
La Vân Hi luôn được đánh giá cao ở tạo hình cổ trang, nam diễn viên được nhận xét có thể cân mọi vai diễn từ chính diện đến phản diện

Nhiều khán giả cũng đánh giá cao tạo hình cổ trang lần này của La Vân Hi. Hiện người hâm mộ vẫn đang mong chờ loạt hình ảnh cũng như diễn xuất mới của La Vân Hi qua bộ phim cổ trang lần này và hy vọng nam diễn viên sẽ “làm nên chuyện” trong "Nhan Tâm Ký". 

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