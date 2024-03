Siêu phẩm cổ trang của Nhậm Gia Luân chính thức lên sóng vào tối nay

Theo đó, vào lúc 18h tối nay (theo giờ Việt Nam), 6 tập đầu tiên của phim Liệt Diễm (tên cũ Liệt Diễm Vũ Canh Kỷ) do Nhậm Gia Luân và Hình Phi đóng chính sẽ chính thức được phát sóng trên nền tảng IQIYI.

Liệt diễm vũ canh kỷ được chuyển thể từ phim hoạt hình 3D Vũ canh kỷ nổi tiếng của Trung Quốc. Phim kể về hành trình của vương tử Vũ Canh (Nhậm Gia Luân đóng) của Nhân tộc. Sau khi nước mất nhà tan, Vũ Canh lưu lạc trở thành nô lệ.

Dù vậy, Vũ Canh vẫn nung nấu gầy dựng lại Nhân tộc, báo thù cho cho mẹ. Dưới sức ép của Thần tộc và các chủng tộc khác, Vũ Canh đã cùng đồng đội trong thế giới Liệt diễm không ngừng tiến về phía trước, mở ra một thời đại truyền kỳ của riêng mình.

Với bối cảnh hoành tráng, yếu tố văn hoá phương đông được lồng ghép tài tình, Liệt diễm vũ canh kỷ được mệnh danh là The lord of the rings phiên bản phương đông.

Sau khi ra mắt trailer, nội dung phim đặc sắc và kỹ xảo hoành tráng đã khiến khán giả thay đổi cái nhìn về phim. Nhiều cư dân mạng nhận xét kỹ xảo và các nhân vật trong phim đẹp, đẳng cấp như một bộ phim điện ảnh.

Ngoài nội dung và bối kỹ xảo ấn tượng, tạo hình của nam chính cũng được đánh giá cao. Không ít bình luận nhận xét nhân vật Vũ Canh rất mới mẻ và phù hợp với sao nam nhà Hoan Thụy. Khí chất và phong thái của Nhậm Gia Luân một lần nữa được đánh giá rất cao và không ít mọt phim đang rất mong đợi tác phẩm mới này của anh.

Nhậm Gia Luân và Hình Phi tái hợp lần hai khi cùng tham gia vào tác phẩm này. Ngoài ra Chúc Tự Đan sẽ đảm nhận vai diễn A Lam đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Sau khi thông tin toàn bộ dàn cast chính được công bố, ngoài sự phấn khích tột độ bởi những tên tuổi "đỉnh cao" cũng xuất hiện không ít những ý kiến trái chiều về nữ chính Hình Phi. Hợp tác lần đầu tiên trong tựa phim Tiểu Thư Quạ Đen Và Tiên Sinh Thằn Lằn, Hình Phi và Nhậm Gia Luân không tạo nên được hiệu ứng lý tưởng, cảm giác CP và phản ứng hóa học giữa hai người đều không đủ để chinh phục khán giả. Mặt khác, nữ diễn viên sinh năm 1994 có ngoại hình hạn chế, thiếu hào quang nữ chính nên các mọt phim cũng lo lắng cô nàng sẽ bị lấn át bởi Chúc Tự Đan.