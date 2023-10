'Phu nhân nhà họ Jang' - Go So Young khoe body cực chuẩn tuổi 51, cân nặng chưa đến 50kg? Tiết lộ bí quyết giữ được nhan sắc và thân hình mảnh mai khiến ai cũng phải bất ngờ

Mới đây, bà xã mỹ nam Jang Dong Gun - Go So Young diện outfit nóng bỏng khoe đôi chân nuột nà, thon gọn. Bí quyết giữ dáng của cô thật ra lại vô cùng đơn giản.

Nữ diễn viên Go So Young đã đăng tải lên trang Instagram cá nhân một bức ảnh kèm biểu tượng cảm xúc trái tim.

Trong bức ảnh được đăng tải, Go So Young diện quần short nóng bỏng và chụp ảnh tự sướng trước gương. Bà xã Jang còn khoe gu thời trang sang chảnh 'đen toàn tập' thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt, ở độ tuổi 50, cô khiến cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ với thân hình đẹp như thời hoàng kim và khả năng quản lý cơ thể đáng học hỏi.

Trước đó, Go So Young được hỏi có thực sự cô hơn 50 cân không. Cô nàng đáp: "Tôi đã vượt qua con số đó rồi."

Để luôn giữ được vóc dáng 'chuẩn hoa hậu' và nhan sắc tươi trẻ, cô tiết lộ rằng mình luôn tránh xa những đồ có cồn và luôn sử dụng máy tạo ẩm để giữ cho làn da của mình luôn mềm mại. Ngoài ra cô còn dành thời gian tập pilates và massage để giữ vóc dáng của mình.

Được biết, Jang Dong Gun và Go So Young làm đám cưới hoành tráng vào tháng 5/2010 trước sự chứng kiến của đồng nghiệp trong làng giải trí. Trước khi tiến tới hôn nhân, họ từng là bạn thân hơn 10 năm. Sau khi kết hôn, chỉ còn Jang Dong Gun hoạt động trong làng giải trí, còn vợ anh, nữ diễn viên Go So Young lui về chăm sóc gia đình và kinh doanh bất động sản. Hiện họ có một con trai và một cô con gái.

Theo OSEN

