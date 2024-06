Ngô Cẩn Ngôn tham gia 'Mặc vũ vân gian' từ sớm để học diễn xuất, danh tính thầy giáo khiến dân tình bất ngờ

Ngô Cẩn Ngôn có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng mang tinh thần quật cường. Gương mặt của cô không đẹp theo kiểu ngây thơ, dịu dàng, thỏ non mà mạnh mẽ đáp trả những người chà đạp mình. Do đó, nhiều khán giả nhận định Ngô Cẩn Ngôn rất phù hợp với dòng phim báo thù, từ Diên Hi công lược đến Mặc vũ vân gian, người xem khi nhìn cô đã cảm thấy cô không phải kiểu người sẽ chịu thua thiệt, do đó thích thú theo dõi hành trình báo thù của Ngô Cẩn Ngôn.

"Mặc vũ vân gian" là bộ phim cổ trang do Công ty Hoan Ngu chế tác, phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng Đích Gả Thiên Kim của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Bộ phim hội tụ dàn diễn viên được ví là "gà cưng" của Vu Chính gồm: Ngô Cẩn Ngôn, Vương Tinh Việt, Trần Hâm Hải, Lương Vĩnh Kỳ, Trần Kiều Ân, Tô Khả, Lưu Tá Ninh, Lý Mộng, Ngải Mễ...

Nội dung của phim "Mặc vũ vân gian" kể về Tiết Phương Phỉ, một cô con gái của huyện lệnh có gia đình hạnh phúc, bỗng nhiên gặp phải biến cố mà mất đi tất cả. Sau đó, may mắn được cứu mạng và lại nhận sự phó thác của ân nhân là con gái Trung thư lệnh Khương Lê, Tiết Phương Phỉ đã dùng thân phận của Khương Lê để trở lại kinh thành.

Cũng tại đây, cô gặp được Tiêu Hành (Túc Quốc Công) cùng nhau vượt qua nguy hiểm, đòi lại công bằng. Cuối cùng, Tiết Phương Phỉ đã cứu được cha mình và hỗ trợ Tiêu Hành để đem lại hạnh phúc cho lê dân bá tánh.