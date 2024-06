Vượt mặt phim Dương Mịch, Mặc Vũ Vân Gian của Ngô Cẩn Ngôn nhận tin vui khủng, trở thành 'chiến mã' của màn ảnh Hoa ngữ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Mặc Vũ Vân Gian do Ngô Cẩn Ngôn và Vương Tinh Việt đóng chính nhận tin vui khủng. Theo đó, bộ phim đã đạt mức điểm nhiệt độ 10.000 trên trang phát sóng Youku chỉ sau 2 ngày. Thành tích này giúp dự án trở thành bộ phim có lượt view cao nhất toàn mạng trong ngày đầu tiên lên sóng của nền tảng Youku trong năm 2024.

Bên cạnh đó, phim do Ngô Cẩn Ngôn đóng chính cũng chiếm được 17,7% thị phần view trên Vân Hợp, tăng nhanh so với con số 8,5% ngày đầu lên sóng. Đồng thời, chỉ sau 2 ngày, Mặc Vũ Vân Gian đã vượt xa so với thị phần 6,7% của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên. Ngoài ra, các chỉ số như Maoyan, Vlinkage, Dengta của phim cũng đang tăng chóng mặt.