Một người mẫu tố bị nhiếp ảnh gia nổi tiếng quấy rối, sợ lộ ảnh nóng

Xuất hiện trong chương trình về phái nữ, hoạt náo viên, người mẫu Lĩnh An chia sẻ cô từng làm việc với nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Người này đã mời cô chụp ảnh chân dung theo phong cách Nhật Bản. Trước khi chụp, cả hai có hẹn gặp nhau ở nhà hàng để bàn về phong cách chụp nên cô đồng ý.

Người mẫu, hoạt náo viên Lĩnh An

Không ngờ đến thời điểm bấm máy, Lĩnh An mới biết địa điểm chụp là nhà của nhiếp ảnh gia, cô đến cuộc hẹn một mình và bắt đầu cảm thấy bất an. Sau đó nhiếp ảnh gia muốn cô khỏa thân và chỉ quấn băng. Vì đã thỏa thuận, Lĩnh An không còn cách nào khác phải chấp nhận. Cô phải thay đồ bơi màu vàng, không có miếng đệm ngực.