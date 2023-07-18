Một người mẫu tố bị nhiếp ảnh gia nổi tiếng quấy rối, sợ lộ ảnh nóng

Phong trào #MeToo tiếp tục lan rộng tại Đài Loan khi một hoạt náo viên, người mẫu tiết lộ trên chương trình truyền hình rằng cô từng hẹn gặp nhiếp ảnh gia nổi tiếng để chụp ảnh nhưng sau đó bị ám ảnh tâm lý vì hành vi quấy rối của người này.

Xuất hiện trong chương trình về phái nữ, hoạt náo viên, người mẫu Lĩnh An chia sẻ cô từng làm việc với nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Người này đã mời cô chụp ảnh chân dung theo phong cách Nhật Bản. Trước khi chụp, cả hai có hẹn gặp nhau ở nhà hàng để bàn về phong cách chụp nên cô đồng ý. Người mẫu, hoạt náo viên Lĩnh An Không ngờ đến thời điểm bấm máy, Lĩnh An mới biết địa điểm chụp là nhà của nhiếp ảnh gia, cô đến cuộc hẹn một mình và bắt đầu cảm thấy bất an. Sau đó nhiếp ảnh gia muốn cô khỏa thân và chỉ quấn băng. Vì đã thỏa thuận, Lĩnh An không còn cách nào khác phải chấp nhận. Cô phải thay đồ bơi màu vàng, không có miếng đệm ngực.

'Anh ta thuyết phục tôi đó là tác phẩm nghệ thuật. Tôi đã thay quần áo theo yêu cầu dù cảm thấy khó chịu' – nữ hoạt náo viên chia sẻ. Ngay sau đó, nhiếp ảnh gia yêu cầu cô nằm trong bồn tắm và đổ chai rượu vang đỏ lên người Lĩnh An. Cô tiết lộ rằng một số người mẫu cô quen biết từng có quan hệ tình cảm với nhiếp ảnh gia này.

Lĩnh An từ chối làm việc tiếp với nhiếp ảnh gia Nhận ra tình huống bất ổn, Lĩnh An đã lấy hết can đảm và tuyên bố: 'Tôi không nghĩ mình phù hợp với công việc của anh, tôi muốn về nhà'. Sự việc xảy ra gần 10 năm nhưng cô vẫn ám ảnh, cô nói bản thân chìm trong bóng đêm, luôn cảnh giác vì sợ bị lộ hình ảnh nhạy cảm. Mẫu nữ kêu gọi mọi người bảo vệ chính mình, tránh xảy ra sự việc không đáng có. Mẫu nữ kêu gọi mọi người bảo vệ chính mình, tránh xảy ra sự việc không đáng có Từ tháng 6, làng giải trí xứ Đài chấn động với một loạt bê bối tình dục được phơi bày. Thời điểm đó, từ khóa "lạm dụng tình dục" gây nhức nhối dư luận, kéo theo sự bùng nổ của phong trào #Metoo. Phong trào #Metoo ở Đài Loan bùng nổ mạnh mẽ sau khi nam diễn viên Viêm Á Luân bị bạn trai cũ Khâu Diệu Lạc tiết lộ chuyện từng hẹn hò nhiều năm về trước, khi bản thân mới 16 tuổi. Vụ việc của Viêm Á Luân khiến phong trào #Metoo ở Đài Loan bùng nổ mạnh mẽ Trong khoảng nửa năm bên nhau, Khâu Diệu Lạc phát hiện bạn trai nổi tiếng là kẻ lăng nhăng, nhiều lần cưỡng ép anh quan hệ, dụ dỗ quay clip thân mật của hai người. Bất chấp bị từ chối, Viêm Á Luân vẫn lén quay lại cảnh nóng của họ. Năm 2018, những clip nhạy cảm này bị rò rỉ và lan truyền rầm rộ trên mạng khiến cuộc sống của Diệu Lạc bị ảnh hưởng nặng nề. Chàng trai trẻ nói mình đã không ngừng bị giày vò trong suốt 5 năm qua và làn sóng tố cáo gần đây đã thôi thúc anh lên tiếng. Dù Viêm Á Luân công khai xin lỗi bạn trai cũ và hứa bù đắp cho Khâu Diệu Lạc nhưng làn sóng phản đối nam ca sĩ thần tượng vẫn lan rộng tại Đài Loan.

Thông tin mới vụ Viêm Á Luân bị tố tàng trữ clip nóng của người vị thành niên: Nam diễn viên bị cấm xuất cảnh, cảnh sát đang tiến hành điều tra Cảnh sát Đài Loan tìm thấy một số clip nhạy cảm trong các thiết bị công nghệ của Viêm Á Luân. Nam diễn viên hiện bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bóc lột tình dục người vị thành niên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-nguoi-mau-to-bi-nhiep-anh-gia-noi-tieng-quay-roi-so-lo-anh-nong-602865.html