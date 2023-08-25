Lưu Diệc Phi toát khí chất băng thanh ngọc khiết trong tạo hình phim Câu Chuyện Hoa Hồng, NSX ưu ái gửi lời chúc mừng sinh nhật vô cùng đặc biệt

Hôm nay (25/8), đoàn phim Câu Chuyện Hoa Hồng đăng tải bức ảnh mới của Lưu Diệc Phi lên Weibo kèm theo lời chúc: “Trong khoảng thời gian tuyệt đẹp, sống hết mình qua từng giai đoạn năm tháng. Chúc Hoàng Diệc Mai (tên nhân vật của Lưu Diệc Phi trong dự án phim) sinh nhật vui vẻ, như đóa hoa hồng, nở rộ rực rỡ”.

Câu Chuyện Hoa Hồng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Diệc Thư và được hai công ty lớn Tencent cùng Tân Lệ đầu tư sản xuất, đạo diễn nổi tiếng Uông Tuấn chỉ đạo.

Trong ảnh, thần tiên tỷ tỷ diện váy trễ vai, để tóc xõa một bên vô cùng kiều diễm, thể hiện khí chất băng thanh ngọc khiết vốn có. Tạo hình này cũng khiến cư dân mạng vô cùng thích thú vì thể hiện được nét đẹp hoàn mỹ về nhân vật Hoàng Diệc Mai, một tiểu thư lá ngọc cành vàng có tâm hồn nghệ thuật.

Được biết, nhân vật Hoàng Mai Khôi (còn có tên khác là Hoàng Diệc Mai) do Lưu Diệc Phi thủ vai sẽ trải qua nhiều mối tình trắc trở với những người đàn ông khác nhau trong từng giai đoạn cuộc đời. Trong đó, Hoắc Kiến Hoa sắm vai Phó Gia Mình, bạn tri kỉ của cô bị bệnh nặng không còn sống được bao lâu của Mai Khôi; còn Lâm Canh Tân phụ trách vai Phương Hiệp Văn, người chồng cũ đã ly hôn của cô. Ngoài hai mối tình kể trên, Mai Khôi còn từng trải qua mối tình đầu mang tên Trang Quốc Đống, nhân vật này được trao cho nam diễn viên điển trai, nam tính Bành Quán Anh.

Ngoài các tên tuổi kể trên, Câu chuyện hoa hồng còn tập hợp dàn diễn viên có trọng lượng như Đồng Đại Vy trong vai Hoàng Chấn Hoa - anh trai Mai Khôi và Vạn Thiến trong vai vợ anh, đồng thời cũng là bạn thân của Mai Khôi.

Có thể thấy, Câu chuyện hoa hồng là một dự án quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng cùng ê-kíp thực thiện có chuyên môn cao. Điều này thể hiện tham vọng lớn của nhà sản xuất khi muốn dự án này bùng nổ khi lên sóng.