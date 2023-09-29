Điền Hi Vi tung bộ ảnh đón Tết Trung thu, khoe nhan sắc trong veo đậm chất tiểu thư thôn nữ!

Mới đây, trên tài khoản Weibo cá nhân, Điền Hi Vi gây chú ý khi tung bộ ảnh mới nhân dịp Tết Trung thu 2023. Nữ diễn viên một lần nữa khiến dân tình "chao đảo" bởi gương mặt tươi tắn, nhan sắc ngọt ngào đậm chất thôn quê.

Ngay khi vừa đăng tải, những hình ảnh mới của Điền Hi Vi nhanh chóng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội và nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng. Những bức hình với tông màu trong veo như phim điện ảnh cùng nét đẹp thần khiết của Điền Hi Vi đã khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa, cảm thán.

Điền Hi Vi (14/10/1997) sở hữu chiều cao 168m. Nữ diễn viên được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim như Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế, Sủng Vật Thiếu Tướng Quân Của Ta, Khanh Khanh Nhật Thường. Đặc biệt, với vai Lý Vy trong phim Khanh Khanh Nhật Thường, Điền Hi Vi nhanh chóng chiếm được cảm tình từ các khán giả.

Ngoài ghi điểm nhờ diễn xuất duyên dáng, Điền Hiên Vi còn gây thương nhớ bởi đôi mắt to tròn, vòng eo nhỏ nhắn và gương mặt lém lĩnh đáng yêu. Cô cũng được nhận xét có gương mặt khả ái, có thể thể hiện các phong cách khác nhau trong phim, khi dễ thương, lúc lại gợi cảm.

Hiện tại, Điền Hi Vi cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi đang tham gia quay Đại Phụng Đả Canh Nhân cùng nam chính Vương Hạc Đệ. Sau Khanh Khanh Nhật Đường, đây là dự án phim của Điền Hi Vi được nhiều người hâm mộ đặt kỳ vọng sẽ tạo nên sự bứt phá mới cho cô nàng.