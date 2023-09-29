Điền Hi Vi tung bộ ảnh đón Tết Trung thu, khoe nhan sắc trong veo đậm chất tiểu thư thôn nữ!

Sao quốc tế 29/09/2023 16:09

Bộ ảnh mới của Điền Hi Vi đang nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Mới đây, trên tài khoản Weibo cá nhân, Điền Hi Vi gây chú ý khi tung bộ ảnh mới nhân dịp Tết Trung thu 2023. Nữ diễn viên một lần nữa khiến dân tình "chao đảo" bởi gương mặt tươi tắn, nhan sắc ngọt ngào đậm chất thôn quê. 

Điền Hi Vi tung bộ ảnh đón Tết Trung thu, khoe nhan sắc trong veo đậm chất tiểu thư thôn nữ! - Ảnh 1Điền Hi Vi tung bộ ảnh đón Tết Trung thu, khoe nhan sắc trong veo đậm chất tiểu thư thôn nữ! - Ảnh 2Điền Hi Vi tung bộ ảnh đón Tết Trung thu, khoe nhan sắc trong veo đậm chất tiểu thư thôn nữ! - Ảnh 3

Ngay khi vừa đăng tải, những hình ảnh mới của Điền Hi Vi nhanh chóng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội và nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng. Những bức hình với tông màu trong veo như phim điện ảnh cùng nét đẹp thần khiết của Điền Hi Vi đã khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa, cảm thán. 

Điền Hi Vi tung bộ ảnh đón Tết Trung thu, khoe nhan sắc trong veo đậm chất tiểu thư thôn nữ! - Ảnh 4Điền Hi Vi tung bộ ảnh đón Tết Trung thu, khoe nhan sắc trong veo đậm chất tiểu thư thôn nữ! - Ảnh 5Điền Hi Vi tung bộ ảnh đón Tết Trung thu, khoe nhan sắc trong veo đậm chất tiểu thư thôn nữ! - Ảnh 6Điền Hi Vi tung bộ ảnh đón Tết Trung thu, khoe nhan sắc trong veo đậm chất tiểu thư thôn nữ! - Ảnh 7

Điền Hi Vi (14/10/1997) sở hữu chiều cao 168m. Nữ diễn viên được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim như Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế, Sủng Vật Thiếu Tướng Quân Của Ta, Khanh Khanh Nhật Thường. Đặc biệt, với vai Lý Vy trong phim Khanh Khanh Nhật Thường, Điền Hi Vi nhanh chóng chiếm được cảm tình từ các khán giả. 

Ngoài ghi điểm nhờ diễn xuất duyên dáng, Điền Hiên Vi còn gây thương nhớ bởi đôi mắt to tròn, vòng eo nhỏ nhắn và gương mặt lém lĩnh đáng yêu. Cô cũng được nhận xét có gương mặt khả ái, có thể thể hiện các phong cách khác nhau trong phim, khi dễ thương, lúc lại gợi cảm.      

Điền Hi Vi tung bộ ảnh đón Tết Trung thu, khoe nhan sắc trong veo đậm chất tiểu thư thôn nữ! - Ảnh 8Điền Hi Vi tung bộ ảnh đón Tết Trung thu, khoe nhan sắc trong veo đậm chất tiểu thư thôn nữ! - Ảnh 9Điền Hi Vi tung bộ ảnh đón Tết Trung thu, khoe nhan sắc trong veo đậm chất tiểu thư thôn nữ! - Ảnh 10

Hiện tại, Điền Hi Vi cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi đang tham gia quay Đại Phụng Đả Canh Nhân cùng nam chính Vương Hạc Đệ. Sau Khanh Khanh Nhật Đường, đây là dự án phim của Điền Hi Vi được nhiều người hâm mộ đặt kỳ vọng sẽ tạo nên sự bứt phá mới cho cô nàng. 

Bạch Lộc chính thức 'yêu đương' với 'tình cũ màn ảnh' Điền Hi Vi trong dự án cổ trang Bạch Nguyệt Phạn Tinh

Bạch Lộc chính thức 'yêu đương' với 'tình cũ màn ảnh' Điền Hi Vi trong dự án cổ trang Bạch Nguyệt Phạn Tinh

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh đã chính thức công bố dàn cast chính do Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng đóng chính.

Xem thêm
Từ khóa:   Điền Hi Vi sao hoa ngữ Cbiz tin tức sao hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc chính thức 'yêu đương' với 'tình cũ màn ảnh' Điền Hi Vi trong dự án cổ trang Bạch Nguyệt Phạn Tinh

Bạch Lộc chính thức 'yêu đương' với 'tình cũ màn ảnh' Điền Hi Vi trong dự án cổ trang Bạch Nguyệt Phạn Tinh

Kiệu Hoa Hỉ Sự mở điểm douban với kết quả tệ hại, màn 'phi thăng' của Điền Hi Vi thất bại toàn tập

Kiệu Hoa Hỉ Sự mở điểm douban với kết quả tệ hại, màn 'phi thăng' của Điền Hi Vi thất bại toàn tập

Đại Phụng Đả Canh Nhân tung poster chính thức: Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi bùng nổ visual, 'tình bể bình' thấy mà mê!

Đại Phụng Đả Canh Nhân tung poster chính thức: Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi bùng nổ visual, 'tình bể bình' thấy mà mê!

Điền Hi Vi gây tranh cãi với nét diễn khóc hay cười mặt cũng 'nhăn nheo như bà già'

Điền Hi Vi gây tranh cãi với nét diễn khóc hay cười mặt cũng 'nhăn nheo như bà già'

Rộ tạo hình mới nhất của Điền Hi Vi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân, nàng Lâm An công chúa tiếp tục gây sốt khắp cõi mạng!

Rộ tạo hình mới nhất của Điền Hi Vi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân, nàng Lâm An công chúa tiếp tục gây sốt khắp cõi mạng!

'Tình cũ màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa nên duyên với Điền Hi Vi trong dự án cổ trang, netizen đồng loạt ủng hộ

'Tình cũ màn ảnh' của Dương Tử sắp sửa nên duyên với Điền Hi Vi trong dự án cổ trang, netizen đồng loạt ủng hộ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý