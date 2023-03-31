Học cách Brad Pitt làm giàu: Kiếm 40 triệu đô trong tháng này

Brad Pitt (tên thật là William Bradley Pitt sinh ngày 18 tháng 12 năm 1963) là một diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Brad Pitt được bình chọn là một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới. Brad Pitt từng nhận được ba đề cử cho giải Oscar và nhận được một giải Oscar và một giải Quả cầu vàng.

Brad Pitt là một trong những diễn viên giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng khoảng là 400 triệu đô la. Và chính nhờ bán ngôi nhà ~ 40 triệu đô la của mình anh lại càng giàu hơn.





Một công ty bất động sản xác nhận ngôi sao Bullet Train bán khuôn viên 1,9 acre (hơn 7.600 m2) ở Hollywood, gồm cả biệt thự 622 m2, và thu về 39 triệu USD. Brad Pitt từng chi 1,7 triệu USD để mua biệt thự năm 1994 từ minh tinh Cassandra Peterson.

Sau đó, tài tử mua nhiều mảnh đất liền kề khu nhà này, sửa sang, đầu tư thêm nhiều tiện ích như hồ bơi, sân tennis, sân trượt băng, hội trường, rạp phim, hồ cá Koi.

Nam tài tử gần đây vừa chi 40 triệu USD để mua căn nhà từ thế kỷ 20 xây bằng đá trên vách núi ở Carmel, California, Mỹ. Theo tờ The Daily Mail, căn nhà mới của anh được xây dựng trên một vách đá được xây dựng từ đá sa thạch và granit khai thác từ địa phương.

Nhìn sơ qua các khối tài sản của Brad Bitt cũng đủ biết độ giàu có của anh thế nào.

Ví dụ như căn biệt thự tại Long Island, New York có giá 40 triệu đô la (khoảng 890 tỷ đồng). Căn biệt thự rộng 6,6 nghìn mét vuông này có đến 18 phòng tắm, 1 bể bơi rộng lớn và cả sân tennis riêng.

Brad cũng đã mua một căn biệt thự trị giá 3,1 triệu đô la ở Mallorca Lúc anh và vợ Angelina Jolie ly hôn.

Ngoài ra còn có ngôi nhà bên bờ biển gần Santa Barbara trị giá ít nhất 4 triệu đô la và dinh thự ở Malibu 8,4 triệu đô la cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Theo Cosmopolitan