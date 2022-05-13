Lý Vân Địch hay còn được biết đến với danh xưng "Hoàng tử piano" vốn là một nghệ sĩ có tiền đồ xán lạn tại Trung Quốc với ngoại hình sáng sân khấu và tài năng của mình. Không những vậy, sau khi tham gia vào chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai mùa đầu tiên, số người hâm mộ của anh ngày càng tăng lên.

Vào tháng 10/2021, Lý Vận Địch bất ngờ bị cảnh sát bắt khi đang mua dâm tại một khách sạn ở địa phương - Ảnh: Internet

Tuy vậy, khi trên đỉnh cao danh vọng, tháng 10/2021, Lý Vận Địch bất ngờ bị cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc bắt khi đang mua dâm tại một khách sạn ở địa phương. Theo Sohu, vào ngày 21/10, cơ quan chức năng sau khi điều tra một cơ sở mại dâm đã bắt giữ một người phụ nữ hành nghề mại dâm 29 tuổi. Dựa trên các chứng cứ thu được từ di động của cô, cảnh sát đã theo dõi và bắt được Lý Vân Địch.