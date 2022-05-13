Khi vụ việc Lý Vân Địch bị bắt trong một lần mua dâm vẫn chưa có kết thúc rõ ràng, khối tài sản hơn 11 tỷ đồng của nam nghệ sĩ lại bị thu giữ.
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Lý Vân Địch hay còn được biết đến với danh xưng "Hoàng tử piano" vốn là một nghệ sĩ có tiền đồ xán lạn tại Trung Quốc với ngoại hình sáng sân khấu và tài năng của mình. Không những vậy, sau khi tham gia vào chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai mùa đầu tiên, số người hâm mộ của anh ngày càng tăng lên.
Tuy vậy, khi trên đỉnh cao danh vọng, tháng 10/2021, Lý Vận Địch bất ngờ bị cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc bắt khi đang mua dâm tại một khách sạn ở địa phương. Theo Sohu, vào ngày 21/10, cơ quan chức năng sau khi điều tra một cơ sở mại dâm đã bắt giữ một người phụ nữ hành nghề mại dâm 29 tuổi. Dựa trên các chứng cứ thu được từ di động của cô, cảnh sát đã theo dõi và bắt được Lý Vân Địch.
Tuy vậy, đã 7 tháng kể từ khi scandal chấn động này của Lý Vân Địch nổ ra, nam nghệ sĩ giống như bị "bốc hơi" vậy. Đối diện với việc không thể tìm ra tung tích của anh, các nhà sản xuất và nhãn hàng đành phải đâm đơn kiện, yêu cầu anh đền bù vi phạm hợp đồng.
Thông tin từ QQ, số tiền mà Lý Vân Địch phải đền bù vi phạm hợp đồng là hơn 31,5 triệu USD. Con số khổng lồ này đã khiến các đối tác "đứng ngồi không yên", buộc phải xin lệnh niêm phong tài sản của anh và gia đình để đảm bảo quyền lợi kinh tế.
Phía tòa án ngay lập tức cũng đã có phán quyết dân sự và đưa ra thông báo bảo quản tài sản của Lý Vân Địch theo quy định, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo quản tài sản của nam nghệ sĩ cùng với cha của anh, đồng thời tiến hành thu giữ khối tài sản trị giá 3,33 triệu nhân dân tệ (hơn 11,2 tỉ) đứng tên hai người.